Сын в тюрьме, родители под следствием

В скандальном «деле о криптовалюте» прокуратура Грузии выявила соучастников Георгия Бачиашвили. Официальные обвинения предъявлены родителям бывшего главы «Фонда соинвестирования» и «личного финансиста» миллиардера Бидзины Иванишвили. Им грозит до 12 лет тюрьмы за соучастие в легализации незаконных доходов. Сам Бачиашвили утверждает, что это часть плана мести Иванишвили и попытка оказать на него давление, чтобы получить биткоины, которые ему не принадлежат.

Родители Георгия Бачиашвили теперь обвиняемые. Прокуратура Грузии утверждает, что с 2017 по 2023 год Бачиашвили с помощью родителей, «занимался легализацией доходов, полученных преступным путем», то есть фактически вовлек их в свои преступные действия. Речь идет о сумме почти в 3 млн долларов и более 1 млн лари — по версии следствия это часть из незаконно присвоенных им 8 986,8675 биткоинов (это более 850 миллионов долларов по нынешнему курсу), которые принадлежат Бидзине Иванишвили.

«При содействии А.Б. и М.Р., путем переводов денег/активов из-за рубежа в юрисдикцию Грузии, аккумулирования их на личных и контролируемых Георгием Бачиашвили счетах <...> незаконные активы аккумулировались в финансовой системе и вовлекались в различные операции. Скрывалась и маскировалась истинная природа этих активов, источник происхождения, местонахождение, движение и права собственности», — говорится в заявлении прокуратуры.

Дело объемное — 19 томов. Адвокат семьи Леван Махашвили отмечает, что суть обвинения сводится к покупке родителям квартиры и двух автомобилей несколько лет назад. Следствие рассматривает это как отмывание денег, хотя по действующему законодательству, такие действия преступлением не являются, говорит он. Махашвили подчеркивает: реальных доказательств нет, единственный упомянутый факт — данные из публичного реестра. В случае доказательства вины, родителям Бачиашвили грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Прокуратура уже потребовала арестовать родителей бывшего директора «Фонда соинвестирования».

Родители Бачиашвили — известные в Грузии врачи. Мама, 65-летняя Марина Рамазашвили, врач-офтальмолог, а отец, 75-летний Александре Бачиашвили — хирург. За несколько недель до своего ареста Бачиашвили отправил родителей в США, чтобы обезопасить их. Поэтому обвинения им предъявлены заочно.

Мать Бачиашвили уверена, что их хотят использовать как заложников, чтобы сломить сына и заставить его отдать Иванишвили коды от криптовалютного кошелька.

«Никакое насилие на меня не повлияет. Георгий, не волнуйся. Мы держимся крепко, и ты держись тоже».

Георгий Бачиашвили
Георгий Бачиашвили

Марина Рамазашвили считает, что Бидзина Иванишвили, вероятно, никогда не любил свою семью, иначе он не стал бы так обращаться с родителями «своего близкого человека». Она напоминает, что еще недавно Георгий Бачиашвили был «очень близок» к миллиардеру. Рамазашвили убеждена, что если Иванишвили не остановить, преследования продолжатся, в том числе и против собственного окружения.

«Видите, он начал с нас и теперь, как цунами, волной переходит уже на свое окружение, близких, их семьи. Он уже не щадит ни родственников, ни свое ближайшее окружение. Поэтому этого человека нужно как-то остановить, иначе вся страна погибнет».

Мать Бачиашвили также не исключает, что Иванишвили попытается объявить их в розыск через Интерпол.

«Ну а если объявят — то что? Всю жизнь все мои средства я зарабатывала сама. Они [власти] арестовали мои зарплатные счета, и прекрасно знают, откуда на них поступали деньги. Они также видели, что Георгий не делал никаких перечислений на мои счета. Напротив, в разное время это я перечисляла ему деньги», — говорит Рамазашвили в интервью «ТВ Пирвели».

12 сентября стало известно, что в рамках продолжающегося расследования на банковские счета родителей Бачиашвили и активы самого Георгия был наложен арест.

Неправительственные организации и адвокаты семьи считают, что уголовное дело, возбужденное против родителей Бачиашвили, является продолжением давления, направленного на самого Бачиашвили. По мнению «Международной прозрачности — Грузия», целью этого расследования является психологическое воздействие на сына, чтобы любыми средствами добиться от него возвращения средств, которые он, якобы, присвоил у Иванишвили.

«Необоснованность обвинений также подтверждает эту цель. <...>. Помимо того, что получение подарка от сына не может считаться содействием в легализации якобы незаконного дохода, как отмечалось и в других делах, сам факт покупки/подарка этих вещей Бачиашвили не может считаться легализацией незаконного дохода, если имело место лишь использование этих средств, а не сокрытие или маскировка их происхождения, местонахождения, размещения или движения», — говорится в заявлении НПО.

По мнению организации, Иванишвили продолжает использовать свое незаконное влияние на судебную систему в личных целях, стремясь отомстить своему бывшему финансовому советнику. В заявлении НПО отмечается, что уголовное преследование родителей за якобы совершенные их сыном нарушения является примером государственной мести — явления, характерного для практики России, Ирана и других авторитарных режимов, а также для методов большевистского режима конца 1920-х – 1930-х годов.

Сам Георгий Бачиашвили также рассматривает это дело как проявление личной мести. Об этом он заявил на итоговом заседании по делу о незаконном пересечении границы, в рамках которого 30 сентября его признали виновным и приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ранее Бачиашвили уже был осужден по делу о криптовалюте на 11 лет лишения свободы.

«Как могут квартира, купленная 7 лет назад, и автомобиль, купленный 4 года назад, вдруг оказаться частью схемы по отмыванию денег? И за это обвинять родителей? 75-летний отец-хирург, посвятивший всю жизнь заботе о пациентах, и 65-летняя мать-офтальмолог превращены в уголовных преступников. Это абсурд и бесстыдство, откровенное нанесение вреда репутации человека. С правосудием и человечностью это не имеет ничего общего», заявил финансист.

Бывший министр обороны Тина Хидашели считает, что через дело «личного пленника» Георгия Бачиашвили Иванишвили фактически выносит приговор самому себе.

«Бачиашвили станет его главным приговором в свободной от режима Грузии. Похищение Бачиашвили и абсолютно незаконное заключение. Заказное избиение Бачиашвили в следственном изоляторе. Подчиненный парламент, который был использован для давления на Бачиашвили и специально изменил законы. Возбуждение дела против его родителей, опять же для давления на сына. Я уверена, что на этом он не остановится и еще продемонстрирует нам мастер-класс жестокости, невиданный даже в этой многострадальной стране».

В партии «Грузинская мечта» утверждают, что речь не идет о политическом преследовании. Они подчеркивают, что все, кто участвует в преступной схеме, включая родителей обвиняемого, должны нести за это ответственность.

«Скажу просто: если вы совершите преступление, и в этом вам поможет мама, у прокуратуры, соответственно, будут основания начать расследование в отношении обоих. Скорее всего, именно с этим мы здесь имеем дело», — заявил министр юстиции Паата Салия.

По словам члена «Мечты» Ираклия Кадагишвили, закон одинаково применим ко всем, если совершено преступление — даже если это касается матери, которую сын вовлек в свои преступные схемы.

«Это просто: помощь в легализации или реализации украденного — это обычное уголовное преступление, поэтому, будь то семья Бачиашвили или кто-то другой, закон един для всех», — подчеркнул Кадагишвили.

«Дело о криптовалюте»

После того, как Бидзина Иванишвили пришел к власти в 2013 году, он учредил Фонд соинвестирования, целью которого было вложение его капитала в перспективные инициативы. Руководителем фонда стал Георгий Бачиашвили. Отношение к нему со стороны олигарха изменилось, по словам Бачиашвили, после того, как он отказал Иванишвили в участии в «антизападных нарративах, пропаганде и действиях».

Уголовное дело было возбуждено в 2023 году на основании заявления Бидзины Иванишвили. По данным следствия, которое целиком основано на показаниях олигарха, летом 2015 года партнеры решили вложиться в майнинг криптовалют: Бачиашвили вложил 1,3 миллиона, а Иванишвили – 5 миллионов долларов. Прибыль стороны должны были распределить пропорционально вложенным инвестициям. Однако, по информации прокуратуры, в октябре 2017 года обвиняемый передал инвестору лишь 537 тысяч долларов, а оставшиеся биткоины, стоимость которых на тот момент оценивалась в 40 миллионов долларов, присвоил. Впоследствии обвиняемый незаконно легализовал доходы за рубежом, утверждают в прокуратуре.

Бачиашвили опровергает эту версию и утверждает, что брал кредит в 5 миллионов долларов в «Банке Карту», с его получением и помог ему Иванишвили. Речь шла не о совместных инвестициях, а о займе, который он погасил через год. Его слова подтверждаются документами из банка. Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия», которая изучила это дело, пришла к выводу, что прокуратура и суды служат личным интересам Бидзины Иванишвили, а выдвинутые против Бачиашвили обвинения бездоказательны.

10 марта Тбилисский городской суд заочно признал Георгия Бачиашвили виновным в присвоении крупных сумм криптовалюты и легализации незаконного дохода, назначив ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. За несколько дней до вынесения приговора, 2 марта, Бачиашвили покинул Грузию. По версии прокуратуры, он пересек границу с Арменией незаконно.

27 мая Государственная служба безопасности задержала его недалеко от «зеленой зоны» на границе. По данным различных источников, после выезда из страны Бачиашвили находился в ОАЭ, и именно оттуда его вернули в Грузию. Сам Бачиашвили называет это «похищением».

30 сентября его признали виновным в незаконном пересечении границы и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. На заключительном заседании адвокат Бачиашвили, Леван Махарашвили, заявил, что его клиент действовал в условиях крайней необходимости, так как оставаться в Грузии было опасно для его жизни.

Адвокат подчеркнул, что это подтверждается нападением на Бачиашвили в пенитенциарном учреждении 11 июля 2025 года. По словам защитника, согласно статье 30 УК Грузии, действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, не считаются противоправными.

