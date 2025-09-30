В скандальном «деле о криптовалюте» прокуратура Грузии выявила соучастников Георгия Бачиашвили. Официальные обвинения предъявлены родителям бывшего главы «Фонда соинвестирования» и «личного финансиста» миллиардера Бидзины Иванишвили. Им грозит до 12 лет тюрьмы за соучастие в легализации незаконных доходов. Сам Бачиашвили утверждает, что это часть плана мести Иванишвили и попытка оказать на него давление, чтобы получить биткоины, которые ему не принадлежат.

Родители Георгия Бачиашвили теперь обвиняемые. Прокуратура Грузии утверждает, что с 2017 по 2023 год Бачиашвили с помощью родителей, «занимался легализацией доходов, полученных преступным путем», то есть фактически вовлек их в свои преступные действия. Речь идет о сумме почти в 3 млн долларов и более 1 млн лари — по версии следствия это часть из незаконно присвоенных им 8 986,8675 биткоинов (это более 850 миллионов долларов по нынешнему курсу), которые принадлежат Бидзине Иванишвили.

«При содействии А.Б. и М.Р., путем переводов денег/активов из-за рубежа в юрисдикцию Грузии, аккумулирования их на личных и контролируемых Георгием Бачиашвили счетах <...> незаконные активы аккумулировались в финансовой системе и вовлекались в различные операции. Скрывалась и маскировалась истинная природа этих активов, источник происхождения, местонахождение, движение и права собственности», — говорится в заявлении прокуратуры.

Дело объемное — 19 томов. Адвокат семьи Леван Махашвили отмечает, что суть обвинения сводится к покупке родителям квартиры и двух автомобилей несколько лет назад. Следствие рассматривает это как отмывание денег, хотя по действующему законодательству, такие действия преступлением не являются, говорит он. Махашвили подчеркивает: реальных доказательств нет, единственный упомянутый факт — данные из публичного реестра. В случае доказательства вины, родителям Бачиашвили грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Прокуратура уже потребовала арестовать родителей бывшего директора «Фонда соинвестирования».

Родители Бачиашвили — известные в Грузии врачи. Мама, 65-летняя Марина Рамазашвили, врач-офтальмолог, а отец, 75-летний Александре Бачиашвили — хирург. За несколько недель до своего ареста Бачиашвили отправил родителей в США, чтобы обезопасить их. Поэтому обвинения им предъявлены заочно.

Мать Бачиашвили уверена, что их хотят использовать как заложников, чтобы сломить сына и заставить его отдать Иванишвили коды от криптовалютного кошелька.

«Никакое насилие на меня не повлияет. Георгий, не волнуйся. Мы держимся крепко, и ты держись тоже».

Марина Рамазашвили считает, что Бидзина Иванишвили, вероятно, никогда не любил свою семью, иначе он не стал бы так обращаться с родителями «своего близкого человека». Она напоминает, что еще недавно Георгий Бачиашвили был «очень близок» к миллиардеру. Рамазашвили убеждена, что если Иванишвили не остановить, преследования продолжатся, в том числе и против собственного окружения.

«Видите, он начал с нас и теперь, как цунами, волной переходит уже на свое окружение, близких, их семьи. Он уже не щадит ни родственников, ни свое ближайшее окружение. Поэтому этого человека нужно как-то остановить, иначе вся страна погибнет».

Мать Бачиашвили также не исключает, что Иванишвили попытается объявить их в розыск через Интерпол.

«Ну а если объявят — то что? Всю жизнь все мои средства я зарабатывала сама. Они [власти] арестовали мои зарплатные счета, и прекрасно знают, откуда на них поступали деньги. Они также видели, что Георгий не делал никаких перечислений на мои счета. Напротив, в разное время это я перечисляла ему деньги», — говорит Рамазашвили в интервью «ТВ Пирвели».

12 сентября стало известно, что в рамках продолжающегося расследования на банковские счета родителей Бачиашвили и активы самого Георгия был наложен арест.

Неправительственные организации и адвокаты семьи считают, что уголовное дело, возбужденное против родителей Бачиашвили, является продолжением давления, направленного на самого Бачиашвили. По мнению «Международной прозрачности — Грузия», целью этого расследования является психологическое воздействие на сына, чтобы любыми средствами добиться от него возвращения средств, которые он, якобы, присвоил у Иванишвили.

«Необоснованность обвинений также подтверждает эту цель. <...>. Помимо того, что получение подарка от сына не может считаться содействием в легализации якобы незаконного дохода, как отмечалось и в других делах, сам факт покупки/подарка этих вещей Бачиашвили не может считаться легализацией незаконного дохода, если имело место лишь использование этих средств, а не сокрытие или маскировка их происхождения, местонахождения, размещения или движения», — говорится в заявлении НПО.

По мнению организации, Иванишвили продолжает использовать свое незаконное влияние на судебную систему в личных целях, стремясь отомстить своему бывшему финансовому советнику. В заявлении НПО отмечается, что уголовное преследование родителей за якобы совершенные их сыном нарушения является примером государственной мести — явления, характерного для практики России, Ирана и других авторитарных режимов, а также для методов большевистского режима конца 1920-х – 1930-х годов.

Сам Георгий Бачиашвили также рассматривает это дело как проявление личной мести. Об этом он заявил на итоговом заседании по делу о незаконном пересечении границы, в рамках которого 30 сентября его признали виновным и приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ранее Бачиашвили уже был осужден по делу о криптовалюте на 11 лет лишения свободы.

«Как могут квартира, купленная 7 лет назад, и автомобиль, купленный 4 года назад, вдруг оказаться частью схемы по отмыванию денег? И за это обвинять родителей? 75-летний отец-хирург, посвятивший всю жизнь заботе о пациентах, и 65-летняя мать-офтальмолог превращены в уголовных преступников. Это абсурд и бесстыдство, откровенное нанесение вреда репутации человека. С правосудием и человечностью это не имеет ничего общего», — заявил финансист.

Бывший министр обороны Тина Хидашели считает, что через дело «личного пленника» Георгия Бачиашвили Иванишвили фактически выносит приговор самому себе.

«Бачиашвили станет его главным приговором в свободной от режима Грузии. Похищение Бачиашвили и абсолютно незаконное заключение. Заказное избиение Бачиашвили в следственном изоляторе. Подчиненный парламент, который был использован для давления на Бачиашвили и специально изменил законы. Возбуждение дела против его родителей, опять же для давления на сына. Я уверена, что на этом он не остановится и еще продемонстрирует нам мастер-класс жестокости, невиданный даже в этой многострадальной стране».

В партии «Грузинская мечта» утверждают, что речь не идет о политическом преследовании. Они подчеркивают, что все, кто участвует в преступной схеме, включая родителей обвиняемого, должны нести за это ответственность.

«Скажу просто: если вы совершите преступление, и в этом вам поможет мама, у прокуратуры, соответственно, будут основания начать расследование в отношении обоих. Скорее всего, именно с этим мы здесь имеем дело», — заявил министр юстиции Паата Салия.

По словам члена «Мечты» Ираклия Кадагишвили, закон одинаково применим ко всем, если совершено преступление — даже если это касается матери, которую сын вовлек в свои преступные схемы.

«Это просто: помощь в легализации или реализации украденного — это обычное уголовное преступление, поэтому, будь то семья Бачиашвили или кто-то другой, закон един для всех», — подчеркнул Кадагишвили.

«Дело о криптовалюте»

После того, как Бидзина Иванишвили пришел к власти в 2013 году, он учредил Фонд соинвестирования, целью которого было вложение его капитала в перспективные инициативы. Руководителем фонда стал Георгий Бачиашвили. Отношение к нему со стороны олигарха изменилось, по словам Бачиашвили, после того, как он отказал Иванишвили в участии в «антизападных нарративах, пропаганде и действиях».

Уголовное дело было возбуждено в 2023 году на основании заявления Бидзины Иванишвили. По данным следствия, которое целиком основано на показаниях олигарха, летом 2015 года партнеры решили вложиться в майнинг криптовалют: Бачиашвили вложил 1,3 миллиона, а Иванишвили – 5 миллионов долларов. Прибыль стороны должны были распределить пропорционально вложенным инвестициям. Однако, по информации прокуратуры, в октябре 2017 года обвиняемый передал инвестору лишь 537 тысяч долларов, а оставшиеся биткоины, стоимость которых на тот момент оценивалась в 40 миллионов долларов, присвоил. Впоследствии обвиняемый незаконно легализовал доходы за рубежом, утверждают в прокуратуре.

Бачиашвили опровергает эту версию и утверждает, что брал кредит в 5 миллионов долларов в «Банке Карту», с его получением и помог ему Иванишвили. Речь шла не о совместных инвестициях, а о займе, который он погасил через год. Его слова подтверждаются документами из банка. Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия», которая изучила это дело, пришла к выводу, что прокуратура и суды служат личным интересам Бидзины Иванишвили, а выдвинутые против Бачиашвили обвинения бездоказательны.

10 марта Тбилисский городской суд заочно признал Георгия Бачиашвили виновным в присвоении крупных сумм криптовалюты и легализации незаконного дохода, назначив ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. За несколько дней до вынесения приговора, 2 марта, Бачиашвили покинул Грузию. По версии прокуратуры, он пересек границу с Арменией незаконно.

27 мая Государственная служба безопасности задержала его недалеко от «зеленой зоны» на границе. По данным различных источников, после выезда из страны Бачиашвили находился в ОАЭ, и именно оттуда его вернули в Грузию. Сам Бачиашвили называет это «похищением».

30 сентября его признали виновным в незаконном пересечении границы и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. На заключительном заседании адвокат Бачиашвили, Леван Махарашвили, заявил, что его клиент действовал в условиях крайней необходимости, так как оставаться в Грузии было опасно для его жизни.

Адвокат подчеркнул, что это подтверждается нападением на Бачиашвили в пенитенциарном учреждении 11 июля 2025 года. По словам защитника, согласно статье 30 УК Грузии, действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, не считаются противоправными.

