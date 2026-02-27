Из-за британских санкций в «Имеди» зарплаты выдали наличными

После введения британских санкций на проправительственном телеканале «Имеди» зарплаты сотрудникам выдали наличными. Информацию, полученную грузинской службой Радио Свобода от источника, подтвердил и представитель телекомпании.

«Раздают в конвертах», — рассказал сотрудник канала.

«Да, зарплаты раздали наличными, и мы не стали ставить другие банки в неудобное положение», — добавил другой представитель «Имеди».

Зарплаты в «Имеди» выплачиваются в последний пятничный день каждого месяца. За три дня до февральской выплаты, 24 февраля, Лондон ввёл против телекомпании санкции.

После британских санкций «Имеди» больше не может использовать банковские счета. Это также подтвердилось в заявлении, распространённом сегодня утром, где говорилось о планах создать собственный банк.

В «Имеди» заявляют, что «несколько банков» выразили готовность обслуживать компанию, несмотря на санкции.

В четвёртую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания расширила санкционный список, добавив в него, среди прочего, две грузинские проправительственные телекомпании — «Имеди» и POSTV (всего в список включены 240 организаций, 7 физических лиц и 50 судов).

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв её территориальной целостности. В частности, они «регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные; Украину называют «марионеткой» Запада; утверждается, что Украина — коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию».

Ранее глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что будут «обеспечены» права телеканалов «Имеди» и POSTV, а также их журналистов. После встречи с послом Великобритании глава МИД Мака Бочоришвили отметила в комментарии СМИ, что «за 40 минут не услышала ни одного аргумента, который оправдывал бы решение Лондона относительно телеканалов.