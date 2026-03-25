Комитет министров Совета Европы: Грузия должна обеспечить исполнение решений ЕСПЧ по 77 делам

Комитет министров Совета Европы публикует отчёт об исполнении решений Европейского суда по правам человека за 2025 год. Комитет отмечает, что во многих странах зафиксирован значительный прогресс, однако сохраняются и серьёзные вызовы.

Что говорится в отчёте о Грузии?

С момента ратификации Европейской конвенции по правам человека (1999) до настоящего времени против Грузии в ЕСПЧ было подано 202 дела, из которых 82 – ведущие, 120 – повторяющиеся. Из них на сегодняшний день исполненными («закрытыми») считаются 125 дел (53 – ведущие, 72 – повторяющиеся).

За прошлый год Грузия выплатила в качестве компенсации 748 817 евро (в 2024 году – 85 512 евро).

В 2025 году Комитет министров принял к надзору за исполнением 11 дел против Грузии (в 2024 – 13, в 2023 – 15). Большинство новых нарушений касается чрезмерной продолжительности судебных процессов и вопросов, связанных со свободой собраний. Одно новое дело касается применения чрезмерной силы полицией против демонстрантов.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Грузии предстояло исполнить решения ЕСПЧ по 77 делам (в 2024 – 73, в 2023 – 78). Из них 9 ведущих дел находились под усиленной процедурой надзора (из них 5 ожидают исполнения более пяти лет), а 20 ведущих дел (из них 9 – более пяти лет) – под стандартной процедурой.

В отчёте отмечается, что власти Грузии представили 7 планов действий и 15 отчётов о выполнении. Обновлённые планы/отчёты Комитет ожидает по 4 делам, по которым Департамент исполнения решений (DEJ) запросил информацию до 1 января 2025 года.

Выплата компенсаций

В 2025 году Грузия полностью выплатила компенсацию по 9 делам.

По 5 делам ожидается подтверждение полной выплаты и/или процентов, при том, что установленный ЕСПЧ срок для выплат истёк более шести месяцев назад.

В 2025 году Комитет министров закрыл 7 дел (2 ведущих и 5 повторяющихся).

Среди них удалось закрыть одно ведущее дело, касавшееся права на уважение семейной жизни, что стало возможным благодаря развитию судебной практики с учётом наилучших интересов ребёнка.

Также были закрыты ещё 5 повторяющихся дел, поскольку необходимость или возможность принятия индивидуальных мер отпала.

Основные проблемы, выявленные в 2025 году

В течение года Комитет министров рассмотрел 5 ведущих/объединённых дел против Грузии, находящихся под усиленным надзором, и принял по ним решения:

отсутствие эффективного расследования случаев ненадлежащего обращения и нарушений права на жизнь; чрезмерное применение силы полицией при задержании подозреваемых

национальные суды не предоставляют достаточных и обоснованных причин для продления предварительного заключения; продления содержания под стражей с целью получения информации о третьих лицах («дело Мерабишвили» - последнее решение принято в 2025 году);

отсутствие законодательства для юридического признания гендера

отсутствие защиты от гомофобных и религиозно мотивированных нападений (группа дел «Идентичность и другие» - последнее решение принято в 2025 году);

нарушения свободы собраний и права на справедливое судебное разбирательство в контексте административных обвинений, связанных с демонстрациями; нарушения права на свободу и безопасность вследствие произвольных административных задержаний

(«дело Макарашвили и другие» - последнее решение принято в 2025 году).

Среди дел, ожидающих исполнения на 31 декабря 2025 года, остаются вопросы: неэффективная профилактика домашнего насилия и отсутствие расследования бездействия правоохранительных органов; длительность судебных процессов и отсутствие эффективных средств правовой защиты; обеспечение права на справедливый суд и независимое правосудие.

Обязательства России перед гражданами Грузии

В части отчёта Комитета министров Совета Европы, посвящённой России (по межгосударственным делам), отмечается, что РФ до сих пор не исполнила решение по делу о массовых задержаниях и высылке грузин в период с сентября 2006 года по январь 2007 года. Также не выплачены компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека в связи с нарушениями ряда статей Европейской конвенции в контексте «вооружённого конфликта августа 2008 года между Российской Федерацией и Грузией». Комитет министров вновь призвал Россию без дальнейших задержек и безусловно выполнить свои обязательства.

В отчёте подчёркивается проблема отсутствия взаимодействия со стороны России и получения от неё информации – как главное системное препятствие для работы Европейского суда. Россия была исключена из Совета Европы в 2022 году, однако она по-прежнему обязана исполнять решения ЕСПЧ.