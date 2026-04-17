Шантажом и результатом неправильной политики власти «Грузинской мечты» назвали грузинские политики предостережения представителя МИД РФ Захаровой. Она сообщила о «последствиях» со стороны Москвы в случае вступления Тбилиси в ЕС. Вопрос был задан грузинским представителем пророссийского СМИ после поражения на выборах в Венгрии Виктора Орбана.

Грузии не привыкать к заявлениям представителей российских властей. В Москве после прихода к власти «Грузинской мечты» часто хвалят власть за «прагматизм», за стойкую позицию в «защиту суверенитета от брюссельской бюрократии». 16 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова в заранее, как полагают наблюдатели, написанном ответе на вопрос сконцентрировалась на «последствиях», которые будут со стороны РФ в случае вхождения Грузии в ЕС.

Захаровой «не вполне понятно», как можно стремиться в ЕС, если Брюссель несправедливо вводит санкции по отношению к Тбилиси, шантажируя его и толкая к пропасти. Влиться в «коллективный Брюссель» — значит передать ему значительную часть суверенитета, предостерегает Захарова, там же перечисляя ответные меры уже со стороны Москвы.

«Это будет означать для Грузии запрет на осуществление грузоперевозок, на поездки россиян в Грузию на личных автомобилях по требованию ЕС».

В подтверждение своих слов Захарова привела статистику.

«Каждый четвертый турист в Грузии — из России. Причём турист благодарный, финансово обеспеченный, который ещё привозит в Грузию своих друзей. И они тоже становятся большими любителями грузинской кухни, культуры, архитектуры и истории…Вступление в Евросоюз также означало бы, что Грузия лишится преференциального режима торговли с Россией и странами Содружества Независимых Государств, которые являются для неё главными рынками сбыта. 70% грузинского экспорта направляется не в Евросоюз, а как раз в государства СНГ».

Более того, Грузия окажется в списке недружественных России и может лишиться, дословно, «хлеба насущного».

«Отмечу также, что наша страна на 80% обеспечивает Грузию зерном. Помимо того, в случае вступления в Евросоюз Грузия была бы вынуждена участвовать в схемах военной поддержки Украины».

Представители прозападной части грузинского общества обратили особое внимание на слова Захаровой о том, что «в республике растёт число евроскептиков, есть политические силы, выступающие за нейтралитет» и «за самостоятельность страны», и это «подкреплено историей союзничества, единства с Россией при сохранении своего уклада, устоя, культуры, этничности, самобытности».

Услышали в Тбилиси в завуалированных словах представителя со Смоленской площади из Москвы и некое поручение грузинским властям.

«Наши связи в последние годы активно развивались и вопреки тем скептикам, которые говорили о том, что у российско-грузинских отношений нет будущего, доказали, что будущее это колоссальное. Несколько последних лет продемонстрировали, какой мощный приток сил экономика нашей страны и Грузии получили и какой потенциал у них есть. Показатели роста грузинской экономики на самом деле должны быть беспрецедентными. Важно было бы доносить эти цифры до общественности, показывать, откуда произрастает этот экономический подъем, чтобы никто не мог пустыми разговорами это всё обнулить».

Представители грузинской власти часто говорят о небывалом экономическом росте благодаря её прагматичной политике, в том числе по отношению к РФ. Однако они не педалируют показатели, связанные с торговыми отношениями с Россией. А если вопрос ставится оппонентами ребром, то ответ власти категоричен:

«В условиях оккупации части грузинской территории Россией не может идти речь о восстановлении железнодорожного сообщения или дипломатических отношений», — заявила министр Бочоришвили 15 апреля в рамках процедуры интерпелляции.

Но в других заявлениях по поводу отношений с ЕС, по мнению критиков власти, оценки главы грузинского МИД не сильно отличаются от оценок российской власти. Мака Бочоришвили жалуется на несправедливость санкций ЕС и США в отношении представителей «Грузинской мечты», и причину этих санкций — отказ грузинских властей от евроинтеграции — министр Бочоришвили называет неправдой.

«Ложью является утверждение о том, что «Грузинская мечта» в одностороннем порядке приостановила процесс европейской интеграции до 2028 года. «Грузинская мечта» никогда не приостанавливала процесс европейской интеграции! Политический диалог с Грузией был приостановлен в 2024 году решением Брюсселя, а не «Грузинской мечты».

«Госпожа Мака, вы ответственны за то, что завели в тупик процесс вступления Грузии в ЕС», — заявил в ответ депутат «За Грузию» Георгий Шарашидзе, обвинив всё правительство «Грузинской мечты» в антиевропейской пропаганде и дезинформации.

Недовольны остались заявлениями Бочоришвили и в партии «Единая нейтральная Грузия». Там вновь потребовали открыть дискуссию по поводу изъятия из Конституции 78-й переходной статьи о стремлении Грузии стать членом НАТО и ЕС.

Оппоненты власти воспринимают эти заявления как попытку подготовки почвы для полного сворачивания евроинтеграции страны.

Усиливают эти подозрения и постоянные нападки на ЕС со стороны спикера парламента Шалвы Папуашвили. Он сегодня, находясь в Турции на 152-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU), вновь раскритиковал Брюссель.

«На встречах с представителями парламентов стран-членов ЕС, нашей главной задачей было наладить прямую коммуникацию с коллегами, а не через Брюссель. К сожалению, мы видим, что Брюссель стал препятствием в отношениях с государствами-членами ЕС, и через его фильтр распространяется неверная информация о Грузии. Поэтому двусторонняя коммуникация имеет большое значение. Думаю, у нас были очень содержательные встречи. Есть желание через прямые контакты и визиты в столицы поддерживать непосредственное общение с коллегами», — заявил Папуашвили.

На фоне этой риторики неубедительным показалось многим оппонентам власти резкое заявление депутата «Грузинской мечты» Алуды Гудушаури в ответ на заявления Марии Захаровой:

«Никогда и никакое заявление Захаровой или другого представителя стороны, которая оккупирует территории нашей страны, не будет исполнено. Пока существует хотя бы один грузин, для которого суверенитет, история и будущее нашей страны имеют значение, это никогда не будет реализовано. Грузинский народ настойчиво защищает свои интересы. Нас, может, мало, но мы — грузины и исполненный достоинства народ. Никакое заявление представителя северного оккупанта не окажет никакого влияния ни на нас, ни на наше будущее».

Георгий Бутикашвили, член «Коалиции за перемены», считает, что политика «суверенитета» с целью не раздражать Москву не сработала.

«Россия по-прежнему говорит с Грузией и грузинскими компаниями, продающими свою продукцию в России, языком шантажа. Россия не рассматривает Грузию как равноправного партнера и всегда будет использовать экономические и торговые отношения в качестве политического рычага, поэтому политика «Грузинской мечты» терпит неудачу и в этом отношении. Именно поэтому нам необходимо больше интегрироваться с Западом, с теми странами, которые не прибегали к подобному шантажу в отношении Грузии», — говорит Георгий Бутикашвили.

Риторикой власти и Москвы возмущается один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе.

«У нас были друзья в Европейском Союзе, в США, а теперь мы совершенно беззащитны именно потому, что Иванишвили проводит эту политику изоляции. У нас нет стратегического партнерства с США, и вообще следует понимать, что главная причина нашей беззащитности в том, что мы остались без друзей. Грузия когда-то была ведущей страной в регионе, а сейчас мы находимся на последнем месте. Поэтому, когда «Мечта» Иванишвили так очерняет наших друзей и в данный момент не дает ответа на подобные заявления, это и есть политика, которую Иванишвили проводит против Грузии и грузинского народа», — говорит Хатия Деканоидзе.

На этом фоне в прозападной части общества позитивным считают тот факт, что в Тбилиси на эту неделю прибыла делегация стран «Веймарского треугольника». Ранее главы МИД входящих в него Франции, Германии и Польши неоднократно критиковали власть Грузии. С европейскими дипломатами встретились представители прозападной оппозиции и гражданского сектора. Они рассчитывают, что после поражения Виктора Орбана власть потеряла главного союзника в ЕС, который блокировал санкции против грузинских властей, и теперь давление ЕС на «Грузинскую мечту» усилится. Насколько оправданы эти ожидания, возможно, станет известно уже 21 апреля, когда в Люксембурге состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством Кайи Каллас. В повестке дня значится и вопрос Грузии.

