Ссорой и противостоянием сопровождалось сегодня в парламенте выступление главы МИД Маки Бочоришвили. Ее вызвала ответить на 19 вопросов оппозиционная группа партии экс-главы правительства Георгия Гахария «За Грузию». Вопросы касались приостановки процесса интеграции Грузии в ЕС и других внешнеполитических аспектов. За обвинением оппозиционного депутата Георгия Шарашидзе в адрес министра Бочоришвили в приостановке процесса вхождения в ЕС последовала острая реакция депутатов правящей «Грузинской мечты». Оппозиционера выпроводили с парламентской трибуны.

«Госпожа Мака, вы ответственны за то, что завели в тупик процесс вступления Грузии в ЕС», - заявил депутат «За Грузию» Георгий Шарашидзе, занявший трибуну вслед за министром иностранных дел Макой Бочоришвили.

Это по инициативе партии «За Грузию» пришлось явиться в парламент главе внешнеполитического ведомства. В порядке интерпеляции ей направили 19 вопросов. Все они касались приостановленного процесса евроинтеграции страны. Депутатов из оппозиции интересовало, в какой части министр Мака Бочоришвили готова взять на себя ответственность за прерванные отношения Тбилиси с Брюсселем. Оказалось, ни в какой. Министр Бочоришвили во всем винит темные вражеские силы.

«Так называемый кризис в отношениях с Европейским союзом и приостановка стратегического партнерства с Грузией администрацией Байдена имеют одних и тех же авторов, которые используют отношения Грузии с ЕС и США лишь как политический инструмент шантажа и давления».

Мака Бочоришвили достижением правительства «Грузинской мечты» считает тот факт, что оно не поддалось этому шантажу, терпит несправедливое отношение к ней и усердно готовит страну к вступлению ЕС к 2030 году в условиях безопасности и экономического роста. Как это было заявлено еще два года назад премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Хотя это, как призналась министр Бочоришвили, и болезненно для них, с учетом введенных рядом западных стран санкций в отношение представителей власти. Решив продемонстрировать пример несправедливого отношения стран ЕС к «Грузинской мечте», министр Мака Бочоришвили попыталась в ироничном тоне поведать о своих тщетных попытках как-то сгладить бремя санкции в отношении грузинских чиновников и их окружения.

«Часто бывали случаи, когда стране, объявляющей в Твиттере о введении санкций против представителей грузинского правительства, мы направляли легитимный вопрос: «можете, назвать имена и фамилии людей, в отношении которых вы вводите санкции, чтобы они знали, что больше не должны посещать вашу великую страну и не должны ломиться в ваши двери». Они даже не называют имен и фамилий, и это остается лишь заявлением. Что я могу сказать, так это то, мы хорошо знаем, где были написаны эти санкции. Вы можете сравнить - даже ошибки одинаковые, имена и фамилии. Санкции, введенные Киевом, были скопированы другими странами», - заключила Бочоришвили. Но там же пообещала - ее ведомство продолжит усилия по снятию санкций в отношении определенных лиц.

Обвинив оппозиционных депутатов «За Грузию» в незнании принципов демократии, министр Бочоришвили указала им и на беспочвенность их злорадства по поводу ее «нерукопожатности» в структурах ЕС. Досталось и ее коллеге в еврокомиссии Кае Каллас.

«Ваши мечты о том, чтобы мы были в изоляции — это всего лишь ваши мечты. Для этого нет никаких реальных оснований. Это смешно, Кая Калас не может решать, должна ли Грузия быть изолирована, кто встретится с министром иностранных дел Грузии, с кем мы встретимся. Сегодня этого не происходит: Грузия использует все международные организации для обеспечения защиты и надлежащего представительства ее национальных интересов. <…> Я глубоко убеждена, что за время моего пребывания на посту министра политика Европейского союза изменится», - старясь скрыть раздражение и казаться твердой, заявила министр Бочоришвили.

Она посоветовала не беспокоиться и по поводу перспективы восстановления дипломатических отношений с Россией.

«В условиях оккупации Россией части грузинской территории о восстановлении железнодорожного сообщения или дипломатических отношений речи быть не может».

К каким выводам пришли в парламенте

«К сожалению, тот факт, что у «Мечты» совершенно безответственные министры, подтвердился в очередной раз», - констатировал по итогам ответов министра Маки Бочоришвили депутат «За Грузию» Георгий Шарашидзе. Заняв парламентскую трибуну, он обвинил министра иностранных дел в дезинформации, в отсутствии защиты национальных интересов страны на внешнеполитической арене.

«Она не берет на себя никакой ответственности за откат от демократии, антидемократические законы, нарушения прав человека, насилие в отношении десятков протестующих и последующую безнаказанность этих преступников, ограничения в отношении неправительственных организаций, независимых СМИ и за многие другие преступления. Она обвинила здесь Европейский союз, как будто из-за него остановился процесс европейской интеграции Грузии. Это печальная реальность. Министры «Мечты», облаченные в мантию псевдопатриотизма, к сожалению, являются представителями совершенно антинациональной и антипатриотической силы. Вот и все».

Но чтобы договорить все это депутату Шарашидзе пришлось приложить немало усилий. Каждое его обращение к министру перебивалось протестными выкриками с мест депутатов «Грузинской мечты». Некоторые из них даже повскакивали с мест, напоминая оппонентам о том, что их партийный лидер, бывший глава МВД Георгий Гахария «предал родину», уступил территории де-факто югоосетинским властям из-за того, что возвел полицейский пост вблизи административной линии в селе Чорчана.

Ситуация накалилась до такой степени, что парламентские приставы подошли к Шарашидзе и попросили выполнить требование депутатов «Грузинской мечты» покинуть трибуну.

Вслед за министром Бочоришвили, и депутат правящей силы утверждали, что это Брюссель приостановил процесс евроинтеграции страны, а не грузинские власти. Что у Грузии самые высокие показатели по всем направлениям, особенно в экономике, в отличие от других стран-кандидатов в ЕС. Вице-спикер Гия Вольский вспомнил и другие «страшилки» на тему вступления в ЕС.

«Удивительно, что гражданин Грузии, особенно член парламента, на самом деле не понимает, что поставлено на карту. Чего хочет от Грузии брюссельская бюрократия, какие у нее к ней требования и возможно ли выполнить требования Европейского союза. Как будто дальнейшее развитие страны зависит только от прозрачности притока денег в Грузию или от того, будет ли разрешена ЛГБТ-пропаганда, хотя они точно знают, что эти вопросы никак не касаются прав человека. А также, следует ли изменить внешнюю политику Грузии, например, в отношении Китая, в то время как сам Европейский союз довольно активно участвует в развитии с ним двусторонних отношений», - недоумевал депутат Гия Вольский, в очередной раз обвинив Брюссель в двойных стандартах, а оппонентов - в агрессивных нападках на правительство и в спекуляциях.

И сама главный дипломат Грузии Мака Бочоришвили решила не отвечать на другие вопросы оппозиционеров, потому что «не имеет смысла». Ведь из ее выступлений должно было быть понятно, что «Грузинская мечта» работает не покладая рук, чтобы сохранить мир и экономический рост в стране.

«Когда утверждают, что грузинский народ, Грузию любят больше, чем мы с вами, я в это не верю, никто меня просто в этом не убедит. Никто не убедит меня в том, что любой парламентарий, любой актер, независимо от национальности, несёт больше ответственности перед нашей страной, чем мы с вами. Наша ответственность в этой очень сложной ситуации заключалась прежде всего в защите нашей страны от бед, в поддержании мира в нашей стране, что было непростой задачей. Сегодня это тоже непростая задача. Каждый день, каждую минуту не только Министерство иностранных дел, но и многие другие ведомства неустанно, порой без сна, работают над обеспечением мира в нашей стране», - заявила Мака Бочоришвили.

Напомнив о том, что у граждан Грузии появились дополнительные ограничения для получения виз США, и что страна стоит также перед опасностью потерять безвизовый режим с ЕС, депутат оппозиционной партии «За Грузию» Вика Пилпани обратилась к министру Бочоришвили:

«Считаете ли вы себя успешным министром? Думаете ли вы, что только вы внесли свой вклад в этот успех, или же свою роль сыграл и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили?».

Ответа на риторический вопрос не последовало.

Министр иностранных дел Мака Бочоришвили после своего выступления покинула парламент, не пообщавшись с журналистами, хотя к ней у грузинских СМИ были вопросы и в связи с приближением важной даты - 21 апреля, когда в Еврокомиссии во второй раз за месяц будут обсуждать ситуацию в Грузии и возможные санкционные шаги в ответ на антидемократическую политику «Грузинской мечты».

