Россия пока не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией, несмотря на готовность к нормализации отношений, заявили российскому изданию «Известия» в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве видят проблему в том, что власти Грузии «придерживаются занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии».
«Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы», – цитируют «Известия» источник в российском МИД.
Тем не менее Россия открыта к шагам по дальнейшей нормализации отношений с Грузией в такой степени, в какой сам Тбилиси будет к этому готов, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
«Мяч – на грузинской стороне, которая, как мы полагаем, сама должна быть в этом заинтересована больше других», – отметили там.
- Грузия считает невозможным восстановление дипотношений с Российской Федерацией, поскольку Москва признала независимость самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. Их независимость признают также Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
- После заявления грузинских властей о приостановке евроинтеграции до 2028 года в России нередко хвалят грузинские власти, в частности за «противостояние деструктивному влиянию», и обвиняют Брюссель в давлении на Тбилиси.
