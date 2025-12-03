МИД РФ: предпосылки для возобновления политдиалога с Грузией отсутствуют

Россия пока не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией, несмотря на готовность к нормализации отношений, заявили российскому изданию «Известия» в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве видят проблему в том, что власти Грузии «придерживаются занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии».

«Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы», – цитируют «Известия» источник в российском МИД.

Тем не менее Россия открыта к шагам по дальнейшей нормализации отношений с Грузией в такой степени, в какой сам Тбилиси будет к этому готов, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«Мяч – на грузинской стороне, которая, как мы полагаем, сама должна быть в этом заинтересована больше других», – отметили там.