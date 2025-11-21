Захарова: грузинам «выкручивают руки», хотят наказать за попытки отстоять суверенитет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь выступила в защиту грузинских властей и обвинила Брюссель в давлении на Тбилиси.

Она утверждает, что «под лицемерными лозунгами «защиты демократии» западники хотят втянуть регион в опасные геополитические игры».

«Грузия – весьма показательный пример. Грузинам буквально «выкручивают руки», хотят наказать за попытки отстоять собственный суверенитет. Не за коалицию с «кем-то», не за поддержку «кого-то», а только за то, что внутри своей собственной страны народ этого государства решил жить по собственным законам. Видимо, это делается, чтобы другим было неповадно. Ясно, что волеизъявление граждан что-то значит для еэсовцев лишь тогда, когда его итоги помогают сделать из страны пешку в «большой игре». При этом политическим силам, проводящим западные интересы, всё дозволено и, конечно, за большие деньги, которые им передают», – заявила она на брифинге 20 ноября.

В ходе брифинга она затронула тему «Обратили внимание на публикацию грузинскими СМИ 13 ноября с. г. в 15.00 копии письма «высокопоставленного чиновника ЕС» с текстом антиправительственного заявления, которое якобы радеющие за интересы Грузии свободолюбивые граждане должны были огласить на очередном митинге. Уже через 10 минут после этого перед зданием парламента один из оппозиционеров зачитал буквально слово в слово на грузинском языке полученный из Брюсселя текст»., ранее активно продвигавшуюся «Грузинской мечтой» и проправительственными медиа. Речь идёт о том, что участник протеста Леван Джобава от имени оппозиционных сил якобы зачитал «полученный из Брюсселя текст». Оппозиционеры и сам Джобава заявили, что это фейк, и текст был написан в Тбилиси.

Что касается Армении, Захарова считает, что ЕС «накачивает» страну «грантами, пустыми обещаниями», пытается «навязывать ей, как и Грузии, неолиберальные установки, манипулировать общественным мнением, культивировать русофобию».