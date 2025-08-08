Москва вновь говорит о готовности развивать прагматичное сотрудничество с Тбилиси

В 17-ю годовщину российско-грузинской войны 2008 года в МИД РФ заявили, что Россия заинтересована в полноценной нормализации отношений с Грузией.

В частности, по словам заместителя главы ведомства Михаила Галузина, Москва готова развивать с Тбилиси прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам.

«С грузинской стороны прозвучал целый ряд, насколько я помню, заявлений о том, как она видит будущее отношений с Россией. Мы же остаемся на позиции готовности развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам, и готовы идти по пути двусторонней нормализации с Тбилиси. Так что, в общем, дело за тем, чтобы в Тбилиси определились относительно своих дальнейших действий», – сказал Галузин в комментарии «Известиям».

В материале российского издания указано, что российско-грузинским связям «играет на руку охлаждение отношений Тбилиси и Евросоюза» – «хотя с 2023 года страна остается кандидатом на вступление в ЕС, ее дальнейшая евроинтеграция фактически заморожена».

Отмечается также, что Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики, растет туристический поток из России в Грузию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что прямой диалог Абхазии и Южной Осетии с Тбилиси может продвинуться «на фоне звучащих в последний год публичных признаний грузинскими властями факта предпринятой Михаилом Саакашвили агрессии против Южной Осетии, а также заявлений о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами».

«Важно, чтобы эти откровения грузинского руководства стали определяющими в подходах Тбилиси к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом, а также трансформировались в конкретные практические дела», – отметила она.