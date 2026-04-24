Политическое единство грузинской оппозиции вновь под угрозой. Несколько резких постов, опубликованных Михаилом Саакашвили из тюрьмы, о стратегии протеста, роли оппозиции и невозможности успеха по формуле «ни Миша, ни Бидзина» спровоцировали споры внутри оппозиционного альянса. Часть союзников обвинила экс-президента в попытке навязать собственное лидерство, а «Единое национальное движение» допустило выход из объединения, если оно перейдет на «антимишистские» позиции.

«Оторванные от реальности»

Грузинская оппозиция, которая совсем недавно пыталась продемонстрировать редкое для себя единство и создать альянс, вновь оказалась перед традиционной дилеммой: возможно ли объединение без ответа на один из главных вопросов последних 15 лет – что делать с фактором Михаила Саакашвили?

Хотя третий президент Грузии сейчас отбывает длительный срок в заключении, его политическое влияние не ослабевает. Наоборот – несколько его публикаций в Facebook вызвали серьезные споры внутри оппозиции. Последним поводом для них стал его пост от 18 апреля о тактике протеста и работе оппозиции в регионах. Тема активной работы в регионах вновь стала актуальной после победы венгерского политика Петера Мадьяра, завершившей 16-летнее правление Виктора Орбана. В грузинской оппозиции все чаще начали говорить о необходимости «идти к людям»: не ограничиваться телеэфирами и Facebook-дискуссиями, а выстраивать прямой контакт с избирателями на местах. Многие объясняли успех Мадьяра именно этим подходом: он объехал всю Венгрию, включая самые отдаленные районы, ежедневно проводил многочасовые встречи, общался с сельскими жителями и венграми за пределами страны.

По мнению Михаила Саакашвили, для такого результата в Грузии недостаточно просто ездить по регионам, нужно по-настоящему знать и любить людей.

«Еще до президентства и во время него я лично хорошо знал и дружил с защитниками Цкнетского леса, с азербайджанцами из Марнеули, с рыбаками Анаклии, с матерью и дочерью, продававшими чурчхелу в Кахетии, с семьями героев, погибших на войне. У Сандры, безо всякого PR, были личные заслуги перед сотнями людей, она дружила с ними лично. В нашей семье было до десяти «приемных» социально незащищенных семей, которым мы помогали не только финансово из собственных зарплат, но и лично навещали их, лечили детей и помогали получать образование», – написал он в Facebook.

По его словам, чтобы люди выходили на проспект Руставели, политики сначала сами должны прийти к ним – без камер и без политического пиара.

По мнению Саакашвили, многие политики не интересуются настоящими проблемами людей и предпочитают «сидеть в теплых телестудиях». Именно поэтому, считает он, в регионах по-прежнему работает простая политическая формула: «Бидзина против Миши», где для остальных оппозиционных сил почти не остается места.

Также Саакашвили раскритиковал тех, кто пытается строить политику на одновременном дистанцировании и от основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, и от него самого. Он напомнил о выборах 2021 года и заявил, что даже его двухдневное и тайное пребывание в Грузии тогда помогло оппозиции победить как минимум во всем западном регионе страны.

«Большая часть избирателей Иванишвили – это мои бывшие избиратели… Поэтому, когда некоторые из вас едут в те же регионы с лозунгом «ни Миша, ни Бидзина», вы закономерно терпите полный крах».

Особое внимание у критиков вызвала его фраза о «талантливом и энергичном политике», который «все время пытался стать новым Мишей, но за счет осуждения Миши». В политических кругах это восприняли как явный намек на бывшего председателя «Единого национального движения» Нику Мелия, который ранее публично заявил, что его «никогда не увидят даже на одном гектаре с Саакашвили».

Ответ альянса: никто не может быть единственным лидером

Пост экс-президента вызвал резкую реакцию внутри оппозиционного альянса. Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия в эфире «ТВ Пирвели» отверг утверждение о том, что оппозиция не работает в регионах. При этом отметил, что не видит в этом решение всех проблем.

«Почему нам кажется, что ходить из села в село – панацея? Я не говорю, что не нужно разговаривать с людьми. В целом уже стало смешно каждый раз при любой проблеме слышать: «Идите в регионы».

По мнению Гварамия, главная проблема не в отсутствии поездок, а в нехватке времени и ресурсов. Он напомнил, что сейчас в Грузии идет не предвыборная кампания, а протестная.

Однако главная дискуссия разгорелась не из-за этого. Внутри альянса слова Саакашвили восприняли как сигнал о том, что он по-прежнему считает себя единственным настоящим лидером оппозиции. Кроме того, многие увидели в его словах личную атаку на заключенного коллегу, Нику Мелия. В официальном заявлении восемь партий альянса подчеркнули, что основой их объединения являются взаимное уважение и отказ от взаимных атак.

«Персональные нападки, которые как сам альянс, так и значительная часть общества увидели в заявлении Михаила Саакашвили, противоречат этим принципам, в том числе договоренности о том, что ни одна партия не имеет права объявлять себя единственным представителем оппозиции или протестного движения, либо единоличным партийным или персональным лидером», – сказано в заявлении.

Позже в партии «Ахали» пояснили, что своим заявлением альянс ответил не на критику Саакашвили как таковую, а именно на персональную атаку против их лидера. По их словам, политический заключенный не может полноценно защищать себя из тюрьмы, поэтому партия морально обязана сделать это за него.

Под заявлением альянса подписались все партии, кроме «Единого национального движения».

«Главная проблема для Иванишвили – это я»

Михаил Саакашвили опубликованного альянсом заявления написал, что оппозиции пора «освободиться от комплекса Саакашвили» и сосредоточиться на реальной политической работе. Он подчеркнул, что не претендует на единоличное лидерство, однако одновременно отметил: главной проблемой для Бидзины Иванишвили остается именно он.

Саакашвили вновь вернулся и к своей прежней логике: любой раскол внутри оппозиции в итоге работает на власть. В качестве примеров он напомнил о расколе в «ЕНД» в 2016 году, о президентских выборах 2018 года, когда, по его мнению, выдвижение члена отколовшейся от «ЕНД» «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе помешало Григолу Вашадзе победить уже в первом туре, а также о парламентской кампании 2024 года, когда оппозиция так и не смогла сформировать единый список. Во всех этих случаях он видит один и тот же сценарий – дробление оппозиции, которое усиливает действующую власть.

ЕНД: антимишизм как красная линия

Впрочем, на фоне последних заявлений экс-президента в оппозиционной среде высказали сомнение в том, останется ли его партия в альянсе. В «Нацдвижении» заявили, что никогда не будут частью объединения, которое занимает или транслирует «антимишистскую» позицию. Если альянс пойдет в этом направлении, партия готова выйти из него. Председатель «ЕНД» Тина Бокучава подчеркнула, что решение о вступлении в оппозиционный альянс принималось не только с участием Саакашвили, но и по его инициативе.

«Как мы совместно приняли решение о вступлении, также совместно примем решение о выходе, если дело до этого дойдет», – заявила она.

Тем временем в социальных сетях отдельные представители партии и их сторонники уже открыто начали говорить о необходимости покинуть объединение. Сам Саакашвили, впрочем, заявил, что не собирается «никуда выходить и устраивать демарши», назвав этот вопрос второстепенным.

При этом представители его партии подчеркивают, что другим оппозиционным силам пора определиться, готовы ли они вообще вести борьбу вместе с «Нацдвижением».

Сторонний наблюдатель, член партии «Гирчи» (прим. – она не входит в альянс) Яго Хвичия, традиционно критичный к Саакашвили, назвал происходящее несправедливым и заявил, что «наци» (прим. – члены или сторонники «ЕНД») должны покинуть объединение.

«На главного лидера альянса напали старые гиены и не дают ему сказать ни слова, потому что он находится в тюрьме. Причем кто? Люди, которых Миша воспитал, поставил на ноги, сделал из них людей. И теперь они заявляют, что он не имеет права говорить от «нашего имени». Я, честно говоря, очень удивлен. Считаю, что все уважающие себя «наци» должны дистанцироваться от подобных заявлений и уже сегодня требовать разрыва этого объединения. Вы знаете, что я не всегда хорошо относился к Мише, но когда против единственного лидера, находящегося в заключении, выступают его вчерашние лилипуты, это несправедливость, о которой могла только мечтать Грузинская мечта», – сказал он в опубликованном видеообращении.

В альянсе уверяют – речь не идет о попытке заставить кого-то замолчать и тем более о распаде объединения. По словам его участников, вопрос лишь в соблюдении тех договоренностей, на которых строился сам альянс.

«Тем, кого интересуют политический вес и масштаб партий, входящих в альянс, стоит учитывать: присоединяющиеся к нам становятся нашими равноправными партнерами, а не наоборот. Если для кого-то равноправное партнерство неприемлемо, ему нечего делать в этом альянсе – дверь широко открыта», – написала лидер «Фелералистов» Тамар Черголеишвили в Facebook, прикрепив к посту пункт документа, согласно которому все подписанты признают друг друга легитимными и равноправными акторами.

В «Грузинской мечте» тем временем за этим конфликтом наблюдают с явным удовлетворением и заявляют, что оппозиционный альянс, созданный два месяца назад, уже движется к неизбежному расколу.

