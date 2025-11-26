Политическая борьба в Грузии вышла за рамки парламентских стен и уличных протестов. Сегодня она ведется и в тюремных камерах — посредством публичных заявлений, взаимных обвинений и борьбы за авторитет внутри оппозиции. Пост экс-президента Михаила Саакашвили в Facebook заставил его бывшего соратника Нику Мелия заговорить о «красных линиях» и невозможности сотрудничества. Так внутри грузинской оппозиции появилась новая трещина.

Новый конфликт между Саакашвили и Мелия

Конфликт между бывшими соратниками возник после того, как три недели назад в Facebook появился резонансный пост от имени Михаила Саакашвили. В нем экс-президент обвинил некоторых оппозиционных политиков, включая тех, кто покинул «Единое национальное движение» (ЕНД), в тайных финансово-политических договоренностях с основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

Суть публикации сводилась к тому, что, по мнению Саакашвили, миллиардер на протяжении многих лет стремился ослабить и разрушить «ЕНД» — как с помощью давления и уголовного преследования, так и подкупом бывших соратников. Экс-президент упомянул несколько фигур: бывшего депутата Палико Кублашвили, который, по его словам, с 2014 года находится под влиянием Иванишвили и якобы убеждал однопартийцев отделиться, обещая им финансовую поддержку. Хотя Саакашвили не называл Гиги Бокерия и партию «Европейская Грузия», он упомянул «раскол после выборов 2016 года». Партия официально отделилась от ЕНД в январе 2017 года. По его утверждению, отколовшимся политикам предложили стратегию «ни Миша, ни Бидзина», направленную на ослабление ЕНД.

Главная критика Саакашвили пришлась на Нику Гилаури, бывшего премьер-министра времен «Нацдвижения». По словам политика, Гилаури — мультимиллионер, состояние которого связано с «Банком Грузии» его брата Ираклия Гилаури, интересы которого «переплетены с Иванишвили» и «ориентированы на Россию». Он утверждал, что Ника Гилаури вложил «свои» деньги в предвыборную кампанию при условии, что не произойдет объединение партий на парламентских выборах.

«Уверен, что и на последних «местных выборах» Иванишвили включил финансовые рычаги, и сейчас прекрасно содержит тех персонажей (а чем они иначе живут?), чья главная задача кричать «нет Мише», причем так, чтобы Иванишвили они уже практически не упоминали. <...>. При этом тех, кто в эти годы получал от олигарха деньги прямо или косвенно, это вовсе не защищает от репрессий, потому что, в конечном итоге, Иванишвили больше всего ненавидит тех, кому сам платит», — написал экс-президент.

Саакашвили добавил, что эти обвинения он выдвигает ради анализа собственных ошибок и ради объединения оппозиции. Он призвал не повторять судьбу российской оппозиции, которая «вместо борьбы с Путиным занялась внутренними конфликтами». При этом он подчеркнул, что не упоминает ни одного действующего политика и готов забыть прошлые обиды ради общей цели.

Эти безымянные обвинения стали определенным детонатором. Ника Мелия, экс-председатель ЕНД и нынешний лидер «Коалиции за перемены» и партии «Ахали», который также находится в заключении, воспринял их как прямое обвинение в свой адрес.

Весной 2023 года в Грузии активно обсуждалась версия о том, что Иванишвили якобы тайно финансировал новую партию, в которую входили Ника Мелия, Ника Гварамия и Ника Гилаури. Все трое отвергли эти обвинения. В конечном счёте Гилаури не стал официальным лидером партии «Ахали», однако оставался заметной фигурой в политическом процессе: он поддерживал антиправительственные протесты и основал фонд «Prosperity Georgia» для помощи демонстрантам.

Партия «Коалиция за перемены» подтвердила, что на выборах 2024 года ее финансово поддерживал Ника Гилаури, но не его брат.

«Нам помогал Ника Гилаури, а не Ираклий, финансово также вместе с другими важными донорами», — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Тенго Тевзадзе 25 сентября в эфире TВ Пирвели. В списках пожертвований партий, опубликованных НПО «Международная прозрачность — Грузия», фамилия Гилаури не значится.

«Сейчас у нас с ним [Гилаури] никакой коммуникации нет, после выборов ее не было. Та помощь, которую он, возможно, оказал, была направлена на ослабление Иванишвили, и все четыре политических лидера коалиции находятся в тюрьме. Это показывает, кто является главным противником «Грузинской мечты», — добавил он.

Ника Гилаури пока не комментировал ситуацию, в том числе заявления Саакашвили.

Впрочем, 24 ноября на судебном заседании Мелия заявил, что не намерен сотрудничать с Саакашвили после того, как его «обвинили в сделке с Иванишвили», которого он сам считает проводником российских интересов.

«Координация между оппозиционными группами крайне важна. Но несколько недель назад один из оппозиционных политиков назвал меня «продавшимся» Иванишвили. С моей стороны невозможно сотрудничать с политиком, который обвиняет тебя в сделке с Иванишвили. Когда кто-то выдвигает такое клеветническое обвинение, а затем говорит, что, несмотря ни на что, мы должны жить дружно, моя позиция такова: вы никогда не увидите меня в одном помещении с такими людьми. Меня, Нику Мелия, вы никогда не увидите даже на одном гектаре с этим человеком», — заявил оппозиционер в суде.

Стоит отметить, что в опубликованном 3 ноября посте Михаил Саакашвили напрямую не упоминал фамилию Мелия или Гварамия. Позже, в другом посте экс-президент разъяснил, что никого из них не имел в виду, обоих политиков он считает «друзьями» и ценит их «многолетнюю борьбу, за которую они заплатили цену в виде двукратного политического заключения».

«Кстати, мой Ника, мы находимся не на одном гектаре, а на расстоянии одной камеры, на третьем этаже тюрьмы, и могли бы здесь же разобраться в любом недоразумении», — написал Саакашвили.

Третий президент подчеркнул, что в момент, когда нужно победить общего врага, «красные линии» неуместны, и что в сложившейся ситуации спасти страну может только безусловное единство.

Длительный раскол

Формально политический спор возник из-за одного поста. Но его корни уходят гораздо глубже — в многолетнюю внутреннюю борьбу внутри ЕНД. С 2021 года партия жила в состоянии турбулентности: конкуренция за лидерство, споры о роли Саакашвили, обвинения в создании параллельных партийных структур. Мелия обвинял бывших силовиков Давида Кезерашвили и Вано Мерабишвили в попытке неформально управлять партией, настаивал на необходимости реформировать ЕНД и ослабить персональный фактор Саакашвили. Старая команда отвечала, что попытки ослабить фигуру основателя — это подрыв единства.

В январе 2023 года Ника Мелия проиграл внутренние выборы председателя партии Левану Хабеишвили, набрав около 40 % голосов. После поражения на выборах Мелия открыл свой партийный офис, что было воспринято новым руководством как создание параллельной структуры. Начались разговоры о «сепаратизме» внутри ЕНД.

Эскалация конфликта привела к тому, что 7 декабря 2023 года Мелия официально покинул ЕНД. Он объявил о планах создать новую партию, которая, по его словам, будет искренней в своих принципах. Уже в марте 2024 года Мелия вместе с Никой Гварамия создал партию «Ахали».

Конфликт имел большое политическое значение: раскол в ЕНД произошел перед важными парламентскими выборами и усилил фрагментацию оппозиции.

Единство, несмотря ни на что

После резкого заявления Ники Мелия о том, что сотрудничество с Саакашвили для него недопустимо, в «Коалиции за перемены» подчеркнули: все спорные вопросы должны быть прояснены, а обвинения внутри оппозиции недопустимы.

Член партии «Ахали», входящей в «Коалицию за перемены» Димитрий Бидзинашвили заявил, что невозможно одновременно упрекать политиков в сделках с Иванишвили и параллельно предлагать сесть за стол переговоров:

«Ника Мелия и его команда — это не один или два человека, это сотни тысяч людей, которые выразили свою позицию. <...>. Я считаю ошибкой, что раньше мы не отвечали на эти обвинения, говорили, что сейчас важнее другое. Нужно было своевременно дать ответы на все претензии и задать все вопросы, которые у нас к ним были. Поэтому какое-либо сотрудничество с людьми, которые обвиняют сотни тысяч людей, а затем другой рукой предлагают сотрудничество — невозможно», — говорит Бидзинашвили.

В «Едином национальном движении» предупреждают: и сейчас, и в будущем Саакашвили останется ключевой фигурой оппозиционного движения.

«В любом формате, в любой будущей свободной и честной избирательной среде Саакашвили будет играть ключевую роль», — заявил член партии ЕНД Петре Цискаришвили.

Оппозиционер также отметил, что «Коалиция за перемены» работала против «Национального движения» на парламентских выборах 2024 года и ослабляла партию.

«В прошлом году эта политическая сила работала против нас и была нашим конкурентом на выборах. Поэтому Бидзине Иванишвили было очень приятно, что на поле присутствует много оппозиционных игроков. Наша цель заключалась в объединении оппозиции к парламентским выборам 2024 года, чтобы у избирателя был выбор между Россией и Западом. <...>. Мы выступали за единый список. Но многие наши оппозиционные коллеги на этот шаг не пошли», — сказал Цискаришвили.

Председатель партии ЕНД Тина Бокучава подчеркивает: искать врагов внутри — «роскошь, которую страна не может себе позволить». Она отмечает, что если все не осознают, что «сила в единстве», то победит Иванишвили.

«Каждый из нас с высочайшим чувством ответственности должен понять, что ради спасения нашей страны, а не ради какого-либо отдельного политика или партии, чьи лидеры в большинстве своем находятся в тюрьме и которым угрожает ликвидация, мы должны осознать: сила действительно в единстве, и без этого спасти страну невозможно», — заявила Бокучава.

Член партии «Лело» Ираклий Купрадзе попытался снизить градус, напомнив, что важна не идеальная гармония, а согласие по стратегии борьбы с действующей властью. Оппозиционный лидер отмечает, что по этим вопросам всем придется рассуждать и обсуждать, «независимо от того, кто что говорил друг о друге раньше».

«Для нас не существует однозначных «красных линий». Конечно, существуют разные взгляды по ряду вопросов — и касательно прошлого, и касательно будущего, но однозначных «красных линий» нет. Главное — объединение вокруг общей стратегии: как мы должны победить режим Иванишвили», — заявил Купрадзе.

Общий фон остается неизменным: оппозиционные партии, призывающие к единству, спорят между собой о смысле этого слова. И это происходит в критический момент, когда сами партии оказались под угрозой запрета.

