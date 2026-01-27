Вступление в ЕС остаётся главной целью внешней политики Грузии, заявили представители грузинского правительства на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве. Более того, заместитель главы МИД Грузии Хатуна Тотладзе назвала «фактически неточными» утверждения о том, что грузинское правительство каким-то образом приостановило переговоры или процесс интеграции в ЕС. В оппозиции, между тем, продолжают обвинять «Грузинскую мечту» в отказе от европейского пути и утверждают, что при нынешней власти возвращения на него ждать не стоит. «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей соцсетей на эту тему.

Считаете ли вы, что при нынешней власти возможно сближение с Евросоюзом?

Гоча: «Наши власти должны были начать развивать отношения с Евросоюзом еще тогда, когда мы получили статус кандидата на вступление в ЕС. Это был лучший момент, который мы упустили. А затем они еще и заявили, что не планируют в ближайшие годы продвигаться в этом направлении. Я сомневаюсь и в том, что у «Грузинской мечты» есть такое желание, и в том, что сейчас они смогли бы что-то сделать, чтобы в ЕС стали к ним лучше относиться. Дело в том, что наши власти находятся под полным влиянием России, единственное, что это может исправить – завершение войны в Украине, в пользу украинцев или ослабление позиций РФ. Только в таком случае наши власти сделают шаги в направлении нормализации отношений с ЕС».

Като: «Правящая команда – «Грузинская мечта» неоднократно и категорически заявляла, что до 2028 года не собирается начинать какие-либо переговоры с Евросоюзом. Между тем, все мы помним критические отчеты ЕС, а также критику наших властей в отношении некоторых решений Евросоюза. Если ни одна из сторон не сменит риторику, я очень сомневаюсь, что может произойти какое-либо сближение Грузии с ЕС в ближайшем будущем».

Звиад: «Это ненормально, когда тебе угрожают взамен на вступление в какой-то союз. Грузию заставляли ввязаться в войну ради того, чтобы мы стали членами Евросоюза. В такой ситуации я считаю неправильным продолжать какие-либо отношения с ЕС. Да, при нынешней власти сближение возможно, но только в том случае, если европейские бюрократы перестанут выдвигать невыполнимые условия, которые противоречат национальным интересам нашей страны. В противном случае я против какого-либо сближения с ЕС».

Марина: «Если раньше у нас еще были какие-то шансы на сближение с Евросоюзом, то сегодня таковых просто не осталось. Наши власти сделали всё, чтобы страна максимально отдалилась от ЕС и приблизилась к России. Я думаю, это был изначальный план Иванишвили – сделать вид, что мы стремимся на Запад, к демократии, но на самом деле вести страну в сторону РФ. Просто, когда наши отношения с Европой начали быстро развиваться, в «Мечте» испугались и начали обвинять ЕС во всех бедах. Придумали какой-то второй фронт, «глубинное государство» и пугают этим граждан. Думаю, всем понятно, что в таких условиях никакого сближения не будет, что очень плохо».

Дато: «По моим наблюдениям, у Евросоюза и в целом Запада слишком ограниченная политика в отношении Грузии. Несмотря на это, я уверен, что сейчас не поздно всё наладить. В Евросоюзе неоднократно говорили, что в случае демократических шагов, отмены репрессивных законов и освобождения политзаключенных они будут продвигаться на пути сближения с Грузией. Поэтому, если бы у наших властей было бы на то желание, то сближение состоялось бы очень скоро. Но я сомневаюсь в том, что «Грузинской мечты» есть такое желание».

Нана: «Факт в том, что мы стоим на одном месте. «Грузинская мечта» заявляет, что выполняет условия договора об ассоциации с ЕС, но это не совсем так. Ситуация как когда тебе друг говорит: я тебя не приму, пока ты не выполнишь определенные условия, а ты отказываешься это делать и говоришь, что твой друг плохой, потому что не пустил тебя в дом в грязных ботинках. Поэтому, мне кажется, никакого углубления отношений ждать не стоит, не стоит думать, что Грузия продолжит путь в Европу. Нас там уже и не ждут. Говорят, чтобы мы отозвали определенные законы, на что «Грузинская мечта» не пойдет. И ЕС, и «Мечта» принципиально стоят на своих позициях и консенсуса не предвидится. Даже диалог не ведется».

Джони: «Пророссийский режим, который сейчас находится во главе нашего государства, не позволит Грузии сблизиться с Евросоюзом. Иванишвили и его команда сделают всё возможное, чтобы этого не произошло. Большинство лидеров «Грузинской мечты» связано с российскими спецслужбами, оттуда, я уверен, им поступает приказ – сделать страну зависимой от России. Иванишвили большими шагами продвигается на этом пути. Поэтому с ЕС никакого сближения не будет, пока у власти находится его партия».

