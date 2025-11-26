Ника Мелия приговорен к полутора годам лишения свободы

Один из лидеров «Коалиции за перемены», оппозиционный политик Ника Мелия приговорен к лишению свободы на срок в 1 год и 6 месяцев. Соответствующее решение Тбилисский городской суд вынес по делу об оскорблении судьи Ираклия Швангирадзе.

30 мая 2025 года в зале суда, во время предварительного слушания по другому делу (об оскорблении сотрудника полиции), Мелия облил судью водой, а после того, как его вывели из зала суда, оскорбил его словесно, заявляет сторона обвинения.

После этого случая оппозиционеру было предъявлено обвинение в нарушении статьи 366 Уголовного кодекса Грузии (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи), которая предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Мелия – один из четырех политиков (вместе с Ираклием Окруашвили, Зурабом Джапаридзе и Никой Гварамия), заключенных под стражу в рамках дела о неявке в парламентскую комиссию, возглавляемую депутатом от «Грузинской мечты» Теей Цулукиани.