Ираклий Окруашвили приговорён к 7 годам лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе

Экс-министр обороны Грузии, оппозиционер Ираклий Окруашвили получил 7 лет лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе. Однако одна из статей попала под амнистию, и итоговый срок был определён как 5 лет и 3 месяца, сообщили СМИ.

Бывший генеральный прокурор Зураб Адеишвили, которого также обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями в связи с этим делом, был оправдан. Прокуратура намерена обжаловать это решение в высшей инстанции.

«Мы уже доказали, что факты были полностью сфальсифицированы. Обвинение было предъявлено тогдашнему генеральному прокурору, которого прокуратура обвинила в проведении сфальсифицированного расследования не в соответствии с законом. Второй обвиняемый, Зураб Адеишвили, был полностью оправдан по предъявленным обвинениям. Суд же пояснил решение недостаточностью доказательств по делу», — заявил прокурор Лаша Котрикадзе.

По завершении судебного процесса мать Буты Робакидзе – Ия Метревели написала в социальных сетях:

«Лучше поздно, чем никогда! «Господин Окруашвили» был приговорён к 7 годам по делу Буты. Однако я сожалею, что Адеишвили по какой-то причине оправдали. Все остальные структуры действовали под руководством Адеишвили. Какой бы приказ ни отдавал Миша (Саакашвили), Адеишвили заставлял всех его выполнять. Надеюсь, что следующая инстанция суда хотя бы осудит негодяя Адеишвили, а также господина (Гурама) Донадзе, «режиссёра» всех бед, который даже осмелился и появился на митингах «Акацуки» (на проспекте Руставели - ред.). Он думал, что они побеждают. Я призываю прокуратуру учесть мою справедливую просьбу и добиться справедливости до конца», — пишет Ия Метревели.

19-летний Бута Робакидзе был застрелен полицейским в ноябре 2004 года. Согласно первоначальной официальной версии, это произошло в результате спецоперации по предотвращению вооруженного нападения. Повторное расследование дела началось после ухода из власти «Нацдвижения». Следствие установило, что тогда полицейский стрелял в безоружного молодого человека, а дело было сфабриковано. В декабре 2018 года суд признал виновными пятерых бывших высокопоставленных чиновников МВД.

В 2020 году двум осужденным по делу Буты Робакидзе, бывшему руководителю пресс-службы МВД Гураму Донадзе и бывшему начальнику Главного управления патрульной полиции Тбилиси Зурабу Микадзе оформили процессуальные сделки.

В настоящее время Ираклий Окруашвили отбывает 8-месячный срок по делу о неявке на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента, которая расследовала «преступления режима Саакашвили».