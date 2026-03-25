25 марта Тбилисский городской суд оказался в центре внимания: в один день здесь рассматривали сразу несколько дел – от так называемых «тротуарных дел» до «группового насилия» 4 октября и «деле о саботаже» оппозиционных политиков. Последнее вызывает особый интерес, однако процесс остается закрытым. Обвиняемые утверждают, что власти не заинтересованы в огласке материалов дела, содержание которого они называют «абсурдным».

«Тротуарные дела»

Утро 25 марта в Тбилисском городском суде началось с рассмотрения так называемых «тротуарных дел» – административных процессов против участников ежедневных проевропейских акций. Их обвиняют в перекрытии дороги или создании помех движению на тротуарах. Активистов Лашу Кация и Амирана Урушадзе приговорили к четырем суткам административного ареста. При этом, как отмечает адвокат Михаил Закареишвили, в постановлении суда не уточняется, какое именно нарушение вменяется его подзащитному Урушадзе.

«На видео, которое длится всего несколько секунд, Амиран переходит дорогу, чтобы послушать полицейского, который что-то говорит участникам акции, а затем возвращается на тротуар. И больше ничего. Это обстоятельство было настолько очевидным, что судья даже зафиксировал его в постановлении (хотя обычно избегают такой конкретики)», – написал он в Facebook.

Основанием для подобных дел стали изменения в законодательстве, принятые осенью-зимой прошлого года. Согласно ним, за блокировку движения грозит арест до 15 суток, а о проведении акции на тротуаре необходимо уведомлять полицию за пять дней.

Участники протестов уже несколько месяцев не перекрывают проезжую часть на проспекте Руставели. После изменений в законодательстве повторное перекрытие дороги стало уголовным преступлением и может повлечь до одного года лишения свободы. Сейчас к такой мере прибегают лишь во время традиционного субботнего марша, когда на акцию выходят сотни людей. При этом сами протестующие утверждают, что полиция фиксирует нарушения именно в момент, когда участники переходят с проезжей части на тротуар у здания парламента, после чего их и обвиняют в перекрытии дороги.

В связи с этим все больше участников демонстраций ожидают задержаний. Среди них – активистка Ануки Чрдилели, дочь депутата от «Грузинской мечты». 25 марта она написала в Facebook, что ее обвиняют в перекрытии дороги во время субботнего марша:

«Мне позвонили по поводу 7 марта. <...>. Эта статья предусматривает арест, и, вероятно, меня задержат на несколько дней. 31 марта в 12:00, городской суд, зал 41, судья Цеквава. Борьба до конца».

Всего на 25 марта назначено семь заседаний, одно отложили из-за запроса дополнительных доказательств.

«Дело 4 октября»

Вместе с тем в Тбилиси продолжается одно из крупнейших судебных дел последних месяцев – процесс по событиям 4 октября. По нему проходят около 60 человек, обвиняемых в участии в групповом насилии и попытке захвата объектов особого стратегического значения. Слушания длятся уже почти полгода. Увеличивается число фигурантов, которые задумываются о процессуальных соглашениях – фактически признании вины в обмен на более мягкое наказание.

С таким предложением в прокуратуру обратился один из 13-ти обвиняемых, присутствовавших на сегодняшнем заседании, Бека Мачавариани. Его защита просит назначить условный срок и освободить его прямо в зале суда. По словам адвоката, Мачавариани признает участие в акции и сопротивление полиции, однако ссылается на состояние здоровья. Ответа прокуратуры пока нет.

«Бека Мачавариани не отрицает, что участвовал в акции. Он действительно превысил допустимые действия и противостоял сотрудникам полиции, однако заключение эксперта подтверждает, что в момент совершения инкриминируемых действий он не мог контролировать себя и страдает шизофреническим расстройством. Мы ожидаем ответа, и, вероятно, его состояние здоровья будет учтено», – заявил адвокат журналистам.

По данным грузинской службы Радио Свобода, возможность соглашений рассматривают и другие обвиняемые. Ранее, 20 февраля, проправительственный телеканал «Имеди» сообщал, что с подобными просьбами в прокуратуру обратились как минимум восемь человек. По информации адвокатов, с которыми беседовала Радио Свобода, переговоры могут вестись примерно с 30 фигурантами дела. Подтверждения этой цифры от официальных источников нет.

В прокуратуре при этом подчеркнули:

«Сторона обвинения будет обсуждать процессуальное соглашение только с теми обвиняемыми, которые сами обратятся в прокуратуру с такой просьбой и которые одновременно признают и искренне раскаются в совершенном деянии».

Признание преступления является основанием для заключения процессуального соглашения. Процессуальное соглашение заключается на основании предварительного письменного согласования с прокурором. Предложение о заключении процессуального соглашения может исходить как от обвиняемого/осужденного, так и от прокурора.

Среди тех, кто рассчитывает на соглашение, Ева Шашиашвили. Ее защита сообщает, что она признала вину и раскаялась. Адвокат просит засчитать уже отбытый срок и заменить оставшееся наказание на условное. Ранее Шашиашвили находилась под стражей, однако 31 декабря суд изменил меру пресечения на залог. С таким ходатайством выступила сама прокуратура. До этого активисты и правозащитники требовали ее освобождения под залог на акциях протеста из-за состояния здоровья заключенной.

Одни адвокаты заявляют о готовности к переговорам и отправили соответствующие запросы в генпрокуратуру, другие подчеркивают, что признание вины возможно лишь при согласовании условий. Есть и те, кто полностью отказывается от соглашений. Так, 64-летний обвиняемый Константине Кокая ранее в суде заявил, что не признает вину и считает себя политзаключенным.

«Я не совершал преступления, и мне предлагают процессуальное соглашение, хотя я ничего не сделал», – заявил он.

Прокуратура утверждает, что не предлагала ему заключить процессуальное соглашение. Однако адвокаты в беседе с грузинской службой Радио Свобода заявили, что неофициальные обсуждения этого вопроса между прокурорами и защитой все же велись.

«Дело о саботаже»

Продолжается и самый громкий судебный процесс, который критики властей называют «расправой над коллективной оппозицией». На скамье подсудимых – восемь известных политиков, включая третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также лидеров оппозиции Георгия Вашадзе, Нику Гварамия, Зураба Джапаридзе и Бадри Джапаридзе.

Мамука Хазарадзе отсутствовал по состоянию здоровья. Ника Мелия и Элене Хоштария вновь отказались участвовать в процессе в знак протеста.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в ноябре 2025 года. Представители оппозиции считают его политически мотивированным. Обвинения включают разные эпизоды – от публичных заявлений и постов в социальных сетях до предполагаемой передачи иностранным государствам информации, которая могла повлиять на введение санкций.

Фигурантам предъявлены следующие обвинения: Михаил Саакашвили — призывы к смене власти (до 3 лет лишения свободы); Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — саботаж (от 2 до 4 лет); Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе и Элене Хоштария — саботаж и содействие иностранному государству (от 7 до 15 лет).

Сторона обвинения начала представление доказательств. Но одним из ключевых вопросов сегодняшнего дня был вопрос открытости заседания. 23 февраля судья Тамар Махароблидзе закрыла заседание для публики и журналистов после спора с адвокатами, заявив, что не может контролировать порядок в зале.

Адвокаты настаивают на открытом рассмотрении дела и подали соответствующее ходатайство, указывая на высокий общественный интерес. Суд оставил свое прежнее решение в силе и заседания продолжились в закрытом режиме – в зале присутствовали только участники процесса.

Обвиняемые раскритиковали это решение, заявив, что оно обусловлено нехваткой убедительных доказательств по делу. В то же время лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе подчеркнул, что такой исход суда был вполне предсказуем.

«Они просто хотят мучить людей, которые борются за развитие Грузии, за сильное государство, за консолидацию нации, за вступление в Европейский союз, за хорошую жизнь в этой стране, и таскать нас по судебным заседаниям. Мы вчера увидели, что Элене Хоштария, матери четырех детей, дали 1 год и 6 месяцев ни за что, поэтому нас уже ничего не удивляет из происходящего в этой стране», – заявил он журналистам и добавил, что в его деле есть пустой лист бумаги, на котором указаны имя, фамилия и статья обвинения.

«Мы имеем дело с большим абсурдом, доказательств нет», – заявил он.

Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе после завершения судебного заседания заявил, что судья решил не открывать процесс, поскольку «не хочет, чтобы общественность услышала тот абсурд, который там происходит».

«Вы же знаете подобные шутки, когда, например, кому-то приписывают рытье тоннеля от Бомбея до Лондона. Примерно на таком уровне сегодня и выступал прокурор. То, что обычно воспринимается как шутка и полный абсурд, было представлено всерьез. Именно поэтому заседание и сделали закрытым – чтобы люди этого не услышали», – заявил он.

Политик выразил мнение, что в деле нет реальных доказательств: примерно 80% материалов составляют протоколы допросов представителей различных НПО, а также данные о личных счетах и телефонные распечатки, связь которых с делом для него неочевидна. Оставшиеся 20% – это публичные выступления, включая речи оппозиционера в парке Дедаена, которые, по его словам, были тайно записаны и представлены как скрытые записи.

Джапаридзе добавил, что у так называемого «дела о саботаже», инициированного «Грузинской мечтой», две основные цели. Первая – продемонстрировать Западу, что демократических процессов в Грузии все равно нет. Вторая – затянуть судебное разбирательство, чтобы впоследствии, когда «Иванишвили и Россия примут решение», вынести окончательный вердикт.

«На мой взгляд, они пока сами не решили, будут ли нас сажать», – заявил Зураб Джапаридзе журналистам.

Подписывайтесь на нас в соцсетях