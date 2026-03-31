В Грузии обсуждают телефонный звонок госсекретаря США Марко Рубио премьер-министру Ираклию Кобахидзе. После прихода в Белый дом администрации президента Дональда Трампа это первый контакт американских властей с главой правительства «Грузинской мечты». Значит ли это, что в охладевших грузино-американских отношениях тронулся лед и политика «терпеливого ожидания» грузинских властей, как они заявляли, принесла плоды? В правящей силе в этом убеждены. «Отнюдь нет», считают в оппозиции, обращая внимание на то, что после звонка Рубио посол Ирана в Грузии сделал, угрожающее, как считают оппоненты власти, заявление. Тот, кто вчера поддерживал Дональда Трампа, сегодня вынужден расплачиваться за этот шаг, - считает иранский дипломат Сейед Али Моджани.

Госдеп США ограничился двумя предложениями о звонке из Вашингтона в Тбилиси: «Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе по безопасности в регионах Кавказа и Черного моря».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также кратко сообщил через соцсети:

«У меня состоялся продуктивный телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Мы подчеркнули важность возобновления нашего партнерства и укрепления роли Грузии как сильного партнера на Южном Кавказе. Мы подтвердили нашу приверженность укреплению грузино-американских связей и содействию региональной стабильности и взаимосвязи».

«Наша политика стратегического терпеливого ожидания дает плоды», - убеждали сегодня журналистов депутаты «Грузинской мечты». Депутат Бежан Цакадзе уверен, что скоро Госдеп США сообщит о перезагрузке отношений между двумя странами. «Чистый лист», с которого начнутся отношения правительства «Грузинской мечты» с администрацией президента Дональда Трампа, фигурировал и в речи других депутатов. Это подразумевает возобновление стратегического партнерства, которое было отменено президентом Джо Байденом в ответ на антидемократическую политику правящей партии в декабре 2024 года. Вскоре почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, как проводник российской политики, быв включен в санкционный список США в отношение РФ.

Звонок Рубио к Кобахидзе преисполнил надеждой депутата «Грузинской мечты» Риму Берадзе:

«Вчерашний звонок господину Ираклию Кобахидзе, безусловно, это начало новых отношений, поворотный момент в отношениях между двумя странами. Нас связывали давние традиции взаимной дружбы и мы считаем очень важным, что такой выдающийся человек из Соединенных Штатов звонит нам и спрашивает о процессах, происходящих в Грузии в целом. Были обсуждены вопросы, которые волнуют обе страны».

Депутат Леван Мачавариани этот звонок считает позитивным сигналом и результатом политики «Грузинской мечты»:

«Шаги, предпринятые предыдущей администрацией [президента Джо Байдена] вызвали то, что до сегодняшнего дня сохраняются неопределенности в наших отношениях. Но мы делаем все возможное для начала реального партнерства и сами ждем соответствующих позитивных сигналов в этом направлении, (чему пример) тот же звонок господина Рубио к нашему премьер-министру, где был разговор на определенные темы в двухсторонних отношениях. Нам не свойственна легкомысленность, и мы находимся в стратегическом режиме ожидания».

«Телефонный звонок Рубио не означает легитимизацию»

В оппозиции заявления представителей власти считают обреченной на провал пропагандой. В подтверждение этого мнения оппоненты приводят свои аргументы. Об одном, больно ударившем по гражданам Грузии решении Вашингтона, напоминает лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

«Для нас США остается стратегическим партнером номер один. К сожалению, «Грузинская мечта» до конца испортила отношения с Америкой. Для примера скажу, что со 2 апреля, у нас, граждан Грузии, больше не будет многоразовых, сроком на 10 лет, виз США. А для одноразовых виз гражданам Грузии придётся вносить залог», - напомнил Вашадзе.

Большинство оппозиционных лидеров уверены, что госсекретарь Рубио связался с премьером Кобахидзе из-за событий в Иране. Какое расстояние между Грузией и Ираном, напомнила один из лидеров «Федералистов» Тамар Черголеишвили.

«Расстояние между Грузией и Ираном по прямой - 160 км. США там готовят наземную операцию. От Тбилиси до Тегерана - 1000 км. Поэтому этот звонок естественный и хороший — это означает, что у США есть интересы к Грузии. Мы хорошо помним, как после терактов 11 сентября 2001 года, во время президенства Шеварднадзе, США начали в Грузии Программу обучения и оснащения. Очень скоро в стране произошли изменения. То же самое произойдёт сейчас», - заверила оппозиционер Черголеишвили после обнародования совместного плана действия Альянса оппозиции.

Лидеры прозападных партий в ближайшее время намерены посетить Вашингтон и провести встречи с позиций реальной альтернативы «Грузинской мечте», поскольку с ней, уверены лидеры, Грузии не светит демократическое и европейское будущее, как и улучшение отношений с США.

О телефонном разговоре госсекретаря Рубио и премьер-министра Кобахидзе дополнительной информации сегодня не было. Остается неизвестным, сколько минут длился этот разговор. Однако то, что речь в нем шла об Иране, косвенно подтверждает сегодняшнее заявление посла Ирана в Грузии Сейеда Али Моджани. В соцсети он написал:

«Никто не может игнорировать один факт о Дональде Трампе и американской политике: когда некоторые страны, против своей воли или поспешно, уступают свое пространство и территорию внешним авантюристам, рано или поздно они расплачиваются за это у себя дома».

Критикуя президента США Дональда Трампа и напоминая о том, что на 32-й день войны еще больше проблем стали испытывать соседи Ирана, Моджани предостерегает:

«Те, кто вчера поддерживал Дональда Трампа, сегодня вынуждены расплачиваться за этот шаг. Этот подход является продолжением той же политики, которую периодически проводил Джо Байден, открывая новые фронты. Сегодня даже некоторые союзники по НАТО выбирают политику дистанцирования от Вашингтона. Обратите внимание на эту фразу: ни одна страна не застрахована от последствий регионального кризиса. Кризис гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд», — пишет Сейед Али Моджани.

Многие грузинские наблюдатели недовольны политикой «Грузинской мечты» в отношениях с Ираном. Оппоненты до сих пор критикуют Ираклия Кобахидзе за то, что в мае 2024 года, он, отправившись на похороны президента Ирана Ибрахима Раиси, стоял там рядом с лидерами организации «Хезболла». Опасения звучат и по поводу влияния иранской шиитской власти в компактно населённом этническими азербайджанцами регионе Квемо Картли.

Эксперт по международным отношениям и бывший сотрудник Министерства иностранных дел Зураб Батиашвили считает, что телефонный разговор между госсекретарем США и Ираклием Кобахидзе не означает легитимизации, чего так добиваются в «Грузинской мечте». По его словам, Соединенные Штаты также ведут переговоры с иранским режимом.

«Сейчас, когда идёт война с Ираном, для Соединённых Штатов, для администрации Трампа первоочередной задачей является именно иранская проблема. Это очень важная тема в этом регионе, и Грузия также является частью этого региона. Я думаю, для Рубио было важно узнать из первых уст, какую позицию занимает нынешнее грузинское правительство по поводу этой войны».

Потому никаких существенных изменений в грузино-американских отношениях Зураб Батиашвили после звонка госсекретаря Рубио не ждет. По словам Батиашвили, не следует рассматривать рутинный звонок госсекретаря США как легитимизацию власти: «Телефонный разговор есть телефонный разговор, и не более того».

Подписывайтесь на нас в соцсетях