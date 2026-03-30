Процесс интеграции с НАТО «Мечта» институционально уничтожила – Элене Хоштария

«Грузия откатилась к уровню 90-х», так лидер партии «Дроа» Элене Хоштария комментирует ежегодный отчет НАТО, после публикации которого генсек альянса заявил, что «существует серьёзная обеспокоенность» последними событиями развивающимися в Грузии.

Марк Рютте выступил «за сохранение отношений между НАТО и Грузией», призвал государство «вернуться к более проевропейскому, ориентированному на будущее подходу».

«Процесс интеграции с НАТО «Грузинская мечта» институционально уничтожила. Годы ушли на получение статуса «аспиранта» и на то, чтобы Грузию реально воспринимали как потенциального члена, что к 2012 году уже было зафиксировано документально. Даже одной инерции было бы достаточно, чтобы это не разрушилось… Отчёт отражает этот развал», — написала находящаяся в заключении Элене Хоштария.

Оппозиционный политик при этом отмечает, что, несмотря на это, добиться прогресса в процессе интеграции возможно:

«При смене власти и в условиях европейской интеграции мы полностью компенсируем потери и вернёмся на путь членства, тем более с учётом новых геополитических реалий Чёрного моря и Южного Кавказа. Коммуникацию с НАТО нужно начинать уже сейчас, чтобы укрепить это альтернативное видение», - написала Хоштария.

Генсек НАТО Марк Рютте 26 марта обнародовал ежегодный отчёт альянса, в котором говорится и о Грузии. В документе отмечается, что «на фоне парламентских выборов 2024 года и последующих событий союзники обсудили вовлечённость НАТО в Грузию».

«В результате была проведена переоценка приоритетов отдельных элементов сотрудничества НАТО и Грузии, включая некоторые аспекты «Существенного пакета НАТО–Грузия», - говорится в отчёте.

24 марта Хоштария, обвинённую в повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси Кахи Каладзе, приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.