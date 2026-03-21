Следователи не выпустили Гарегина II на похороны патриарха Илии II в Грузию

Следственный комитет Армении не разрешил выехать из Армении в Грузию католикосу всех армян Гарегину II: священнослужитель собирался посетить Тбилиси и принять 22 марта участие в церемонии прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Об этом сообщил адвокат католикоса Ара Зограбян. Руководители православных церквей Армении и Грузии были давними друзьями.

Патриарх Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Он был предстоятелем Грузинской православной церкви с 1977 года — одним из самых долго служащих предстоятелей церкви в мире, а также одним из старейших епископов по дате хиротонии (рукоположению в сан священника):

Зограбян сказал, что Гарегин II получил приглашение от Грузинской православной церкви принять участие в похоронах патриарха и в божественной литургии, которая состоится 22 марта 2026 года. Однако в феврале 22026 года прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II и взяла с верховного священнослужителя подписку о невыезде из страны. Снять ее СК отказался.

«Это еще одно явно незаконное решение, которое нанесет огромный ущерб репутации нашей страны», — заявил адвокат Гарегина II Ара Зограбян.

Власти Армении находятся в конфликте с лидерами Армянской апостольской церкви. В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал церковь и обвинил католикоса Гарегина II в нарушении целибата и призвал его оставить пост. В ответ высший духовный совет ААЦ выступил с заявлением, что Пашинян начал «очередную кампанию» против церкви.

После этого Пашинян с выступившими против Католикоса десятью епископами подписал «дорожную карту благоустройства» Армянской апостольской церкви: она требует отстранить от престола Католикоса Гарегина. В отношении нескольких священников Армянской апостольской церкви заведены уголовные дела, также армянское правительство одобрило поправки в Земельный кодекс, предусматривающие лишение Армянской апостольской церкви права на безвозмездное получение в собственность земельных участков.

Пашинян заявил, что Армения примет участие в церемонии похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II «на самом высоком уровне».