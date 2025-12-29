Тамара Меаракишвили перешла на сухую голодовку

Состояние здоровья гражданской активистки Тамары Меаракишвили, задержанной в Цхинвали по обвинению в шпионаже, резко ухудшилось, сообщил изданию «Сапа» после свидания с подзащитной ее адвокат Алан Баззаев. По его словам, Меаракишвили перешла на сухую голодовку и полностью отказалась не только от пищи, но и от воды и медикаментов.

«У нее скачет давление, она не принимает ни воду, ни таблетки. Речь нормальная, но по внешнему виду видно, что состояние нездоровое. Она сказала, что потеряла около 10 кг», — рассказал адвокат.

Баззаев отметил, что врачи в изоляторе наблюдают за Тамарой и уговаривают ее прекратить голодовку, однако она категорически отказывается, заявляя о своей невиновности. Адвокат добавил, что Меаракишвили решила перейти на сухую голодовку накануне после некорректных высказываний со стороны администрации учреждения по поводу ее отказа от приема пищи.

«Она говорит, что никаких преступлений не совершала и считает себя личной пленницей президента Алана Гаглоева. Голодовку прекращать не намерена до освобождения», — сообщил Баззаев.

По словам адвоката, его подзащитная утверждает, что выступала на международных мероприятиях от имени Южной Осетии, а денежный сертификат получила за отстаивание собственных прав. Речь идет о сертификате, полученном в 2018 году от посольства Нидерландов, который был выдан через МИД Грузии и продемонстрирован президентом самопровозглашенной республики Аланом Гаглоевым во время пресс-конференции.

Алан Баззаев подчеркнул, что сухая голодовка представляет серьезную угрозу для жизни: без воды в организме могут начаться необратимые процессы, включая отказ жизненно важных органов. По его словам, ближайшие десять дней могут стать критическими.

Напомним, что Меаракишвили требовала встречи с Гаглоевым и в противном случае заявляла о намерении выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали. Однако её задержали накануне анонсированной акции.

Суд отправил Меаракишвили в СИЗО на два месяца. По статье «шпионаж» ей грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет. Гаглоев фактически признал, что задержание Меаракишвили 22 декабря 2025 года связано с её планами выйти на одиночный пикет. Он при этом не стал вдаваться в подробности расследования.