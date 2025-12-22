Какие события 2025-го стали важнейшими в уходящем году? Пользователи социальных сетей делятся с «Эхом Кавказа» своими переживаниями из личной жизни и воспоминаниями о важнейших событиях в Грузии.

Чем вам запомнился этот год?

Георгий: «Очень тяжелый год был для всей Грузии из-за насилия, на которое пошли власти, и зубов, которые они показали. К сожалению, этот год был самым антиевропейским. Власти продолжили антизападную политику, уже прямо говорят, что мы не хотим быть частью развитой цивилизации, ведут нас в сторону России. Они ругают США, а когда речь заходит о Москве – заявляют, что нужно сидеть тихо. Такая трусливая политика ни к чему хорошему не приведет. Также вспоминается агрессия «Грузинской мечты» и их полицейских против граждан, против молодых людей, которых они травили отравляющими веществами. Ничего хорошего этого год не принес».

Элисо: «Я, например, давно не видела родных, которые проживают за границей, а в этом году они приехали в Грузию – это было самое приятное событие в 2025-ом. Больше особо ничем не запомнился этот год. Как всегда, в стране было много беспорядков, акции протеста каждый день, стычки демонстрантов с полицией. Конечно, мне не всё равно, куда движется Грузия, но во всех событиях, что происходят сегодня на улицах, нет ничего нового – одна группа людей конфликтует с другой группой. Кому это выгодно, я не знаю, но уверена, что это надоело уже большинству жителей страны, поэтому пожелаю, чтобы в новом году все жили в мире».

Каха: «Ничего хорошего мне не запомнилось. Я весь год провел на акциях во время разгонов и задержаний, весь год наблюдаю за драками. Нашу страну окончательно и официально направили в сторону России Иванишвили и его нелегитимное правительство. Я не думаю, что есть повод для радости. Благодаря Кобахидзе, я уже не первый Новый год буду встречать без желания праздновать, веселиться. Что же касается моих личных переживаний – в этом году я закончил выплачивать ипотеку, событие вроде бы хорошее, но мне сложно назвать его таковым, поскольку я 10 лет фактически находился в рабстве и пока не могу забыть этот ужас. Не могу назвать хорошим событием грабеж».

Александр: «Мне абсолютно нечего вспомнить хорошего или плохого в этом году. Я весь год работал, как и в прошлом году, в нормальный – долгий отпуск не уходил, ничего не происходило в моей жизни, что можно было бы вспомнить, наверное – это плохо. Что же касается всей страны, то неприятным воспоминанием остались неудачи некоторых наших спортсменов в футболе, например, и в смешанных боях. Запомнились сотни задержаний участников акций, аресты оппозиционных политиков, разгоны митингов. Мне кажется, что сейчас самое главное – это заново учиться находить общий язык. Без диалога ни «Грузинская мечта», ни её оппоненты не смогут добиться прогресса в стране. Пусть уже сядут за стол переговоров, если у нас еще есть претензия на звание развитой страны».

Элина: «Естественно, для меня, как и для большинства граждан Грузии, этот год стал годом разочарований. Власти продолжили устанавливать диктатуру в стране, большинство несогласных либо посадили в тюрьму, либо запугали. Кобахидзе заявил, что при их власти страна будет держать курс на Россию и Китай, сделал так, что студентам будет трудно уезжать учиться в западных университетах, а гражданам, находящимся за пределами страны – участвовать в выборах. В общем, хорошего ничего не произошло. 2025-ый год, естественно, запомнится как самый тяжелый год за всю историю независимой Грузии».

Шота: «Очень хороший год был у меня – родился ребенок и это самое лучшее, что могло случиться. Все остальные события для меня были менее важными. Но если всё же вспоминать события, которые коснулись всех граждан, то могу сказать, что было много негативного. В стране ежедневно проходят акции, Грузия может потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Всё это очень плохо, но хочется верить, что в новом году всё наладится – пройдут справедливые выборы, мы вернемся на путь сближения с ЕС и США, демонстрантам больше не придется проводить акции и т.д.».

Лексо: «Думаю, что сегодня можно сказать, что наши власти перешли все возможные границы и опустились на самое дно. Этот год был годом разложения «Грузинской мечты». Все важнейшие события в жизни страны – негативные, и во всех участвовала команда Иванишвили. Избиения людей, незаконные задержания и аресты, попытки отравить граждан химикатами – вот чем запомнился 2025-ый. А еще тем запомнился, что Кобахидзе, который когда-то передал свое кресло Гаврилову, под конец этого года уехал куда-то фотографироваться с Путиным. В общем, много событий исторических произошло, за которые после смены власти члены «Мечты» будут сидеть в тюрьмах до конца жизни, а мы в это время вернемся к процессу интеграции с ЕС».

