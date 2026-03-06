Трамп предложил на пост министра внутренней безопасности сенатора, блокировавшего MEGOBARI Act

Президент США Дональд Трамп предложил назначить сенатора Маркуэйна Маллина министром внутренней безопасности. Ранее он критиковал власти «Грузинской мечты», однако в 2025 году выступил против включения MEGOBARI Act в закон о национальной обороне США, заявив о желании сохранить возможность сотрудничества с правительством Грузии.

Кристи Ноэм, которая проводила жесткую иммиграционную политику в администрации Дональда Трампа, в конце марта покинет пост министра внутренней безопасности США. На ее место президент Дональд Трамп предложил назначить республиканского сенатора Маркуэйна Маллина.

Отставка Ноэм произошла на фоне скандала вокруг убийства в Миннеаполисе двух граждан США — Рене Гуд и Алекса Претти — сотрудниками иммиграционной службы. Министр ранее назвала погибших «внутренними террористами» и отказалась извиняться за свои слова даже после того, как были установлены обстоятельства их гибели.

В опубликованном в соцсети Truth Social посте Трамп поблагодарил Ноэм за проделанную работу. Одновременно он высоко оценил сенатора Маллина, назвав его «воином MAGA», который «прекрасно понимает людей и знает, какая мудрость и смелость нужны для продвижения нашей повестки».

Если кандидатура Маллина будет утверждена, ему придется покинуть Сенат. Сам сенатор рассказал журналистам, что узнал о планируемом назначении незадолго до того, как информация стала публичной, передает грузинская служба Радио Свобода.

Маллин и Грузия

В 2020 году, когда Маркуэйн Маллин был членом Палаты представителей, он публично критиковал правительство «Грузинской мечты». Тогда он утверждал, что Тбилиси своими действиями вместе с «конкурентами и врагами США» создает угрозу для американского бизнеса, в том числе для энергетических компаний.

В этом контексте часто упоминалась техасская нефтяная компания Frontera, которая работала в Грузии и находилась в конфликте с грузинскими властями.

В открытом письме от 17 января 2020 года, адресованном тогдашнему премьер-министру Георгию Гахария, Маллин писал, что «все больше обеспокоен тем, что Грузия отдаляется от демократических ценностей, а ее экономическое положение ухудшается».

Он также называл Бидзину Иванишвили «союзником Путина», который «целенаправленно работает над тем, чтобы вытеснить из Грузии легально действующий американский бизнес», приводя в пример компанию Frontera.

В последующие годы Маллин практически не делал публичных заявлений о Грузии. Его имя вновь появилось в этом контексте в 2025 году.

«Лучшие отношения» с Кобахидзе

По данным американского издания The Hill, именно активное сопротивление Маллина стало одной из причин, по которой инициированный конгрессменом Джо Уилсоном MEGOBARI Act не был включен в закон о национальной обороне США (NDAA).

Название акта – акроним на английском языке от «Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчетности, устойчивости и независимости» (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence). Документ предусматривает санкции и визовые ограничения для высокопоставленных должностных лиц Грузии.

В коротком интервью The Hill в сентябре 2025 года Маллин объяснил свое несогласие с законопроектом, в том числе, «лучшими отношениями» с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Я понимаю, чего они пытаются добиться [«Грузинская мечта»]. Я также понимаю прямое влияние России, которое, на мой взгляд, осложняет ситуацию внутри правительства», — сказал сенатор.

По его словам, прежде чем вводить санкции, он хотел бы сохранить возможность сотрудничества с грузинскими властями.

«Я хочу работать с ними, чтобы понять, как они могут добиться настоящего суверенитета и избавиться от чрезмерного влияния России», — заявил Маллин.

Сенатор от штата Оклахома также говорил, что в последний раз посещал Грузию в 2021 году и планирует вновь приехать в страну. Он подчеркнул, что изменение его позиции не связано с улучшением отношений между правительством Грузии и компанией Frontera.

В 2020 году, комментируя критику Маллина, тогдашний посол Грузии в США Давид Бакрадзе отмечал, что многие американские конгрессмены представляют интересы своих избирательных округов, а компания Frontera связана именно с Техасом и Оклахомой.

«Соответственно, у этих конгрессменов есть интерес поддерживать компанию, которая ведет спор с грузинским государством», — говорил Бакрадзе.

По данным The Hill, основатель Frontera Стив Никандрос с 2020 года пожертвовал 6000 долларов на избирательные кампании Маллина.

Контакты с грузинскими властями

После выборов 2024 года и последовавших событий Маллин имел прямые контакты с правительством «Грузинской мечты».

12 декабря 2025 года он встретился с послом Грузии в США Тамар Талиашвили.

По информации посольства Грузии в США, стороны обсудили перспективы укрепления грузино-американских отношений.

«Посол подчеркнула личный вклад сенатора Маллина в развитие двусторонних отношений и выразила благодарность ему как настоящему другу Грузии», — говорилось в заявлении.

На встрече также обсуждалась ситуация в регионе, текущие события и значение мирных инициатив президента Трампа, а также возможные направления сотрудничества на международной арене.