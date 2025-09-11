В «Грузинской мечте» удовлетворены тем, что в ближайшее время MEGOBARI act принят не будет. В оппозиции и в экспертном сообществе полагают, что, вопреки утверждениям власти, принятие документа американскими законодателями не отменено, а пока просто отложено

В зале заседания Хельсинской комиссии не все места были заняты. Сопредседатель комиссии конгрессмен Джо Уилсон за 75 минут слушаний не раз отметил, словно извиняясь, что желающих присутствовать среди американских законодателей было гораздо больше, но многим помешала загруженная повестка дня в Конгрессе. Хотя и узкий состав конгрессменов и сенаторов демонстрировал двухпартийную поддержку – демократов и республиканцев – по вопросу Грузии, в том числе и дальнейшего прохождения в Сенате MEGOBARI act.

– «Грузинская мечта» превратилась в «грузинский кошмар», – сказал один из соавторов акта демократ-конгрессмен из Теннеси Стив Коэн перед тем, как заслушать приглашенных из Грузии гостей, приглашенных для обсуждения темы «От партнерства к проблемы: антиамериканский поворот Грузии».

Но не эти слова конгрессмена Коэна, как выяснилось сегодня, привлекли внимание премьер-министра Ираклия Кобахидзе, а его сожаление по поводу того, что законопроект MEGOBARI act скорее всего Сенатом не будет принят

«Господин [Джо] Уилсон прав, большинство настолько велико, демократы и республиканцы поддерживают законопроект, и это почти неслыханно, огромная поддержка. И один человек смог его «убить» (killed it), и удивительно, что это произошло, почему произошло, я не понимаю», - сетовал Стив Коэн.

Он так и не назвал имя республиканца сенатора Маркуэйна Маллина, который смог убедить лидера большинства в Сенате Джона Туна исключить MEGOBARI act из пакета ускоренного принимаемых законопроектов. Подробности об этом пару дней назад сообщило издание The Hill.

«В своей статье 2020 года Маллин рассказал о двух американских компаниях, столкнувшихся с трудностями в Грузии. Он упомянул Conti Group, которая в 2019 году отказалась от инвестиций в размере 600 миллионов долларов в порт на Черном море, поскольку не смогла получить одобрения правительства. Он также выразил обеспокоенность тем, что Frontera Resources, техасская нефтегазовая компания, подвергается давлению из-за удушающих нормативных актов . После этой кампании давления деятельность Frontera в стране улучшилась, а решение Министерства экономики Грузии о расторжении контракта с компанией было отменено. Маллин заявил изданию The Hill, что улучшение отношений Frontera с правительством не повлияло на его позицию по закону MEGOBARI ».

Так же издание указывает, что Маллин, оказывается лично встречался с Кобахидзе, который не произвел на него плохого впечатления, и в отношениях с Грузией нужно оставить пространство для их улучшения.

Всех же остальных американских законодателей, критикующих «Грузинскую мечту» Ираклий Кобахидзе причислили к Deep state. Как и приглашенных на слушания пятого президента Саломе Зурабишвили и экс-министра обороны, главу НПО «Гражданская идея» Тину Хидашели.

«Что касается Джо Уилсона, он в первую очередь агент Deep state, а потом профинансированный лоббист. Так же как Саломе Зурабишвили и Тина Хидашели. Вчера в Вашингтоне мы увидели современных Серго Орджоникидзе – печально, когда грузин теряет свое лицо, прямо противостоит государственным интересам, это трагично, но это трагедия этих людей».

Поделился Кобахидзе своим мнением и по поводу законопроекта, название которого по-грузински означает «друг».

«MEGOBARI акт» на самом деле был враждебным актом против грузинского народа, нашего государства и национальных интересов. К счастью, как выясняется, он окончательно провалился — это очень хорошо. Вы знаете, что у нас есть конкретная цель — перезапустить отношения с США, с использованием конкретной дорожной карты, и обновить стратегическое партнёрство. Мы надеемся на это. Всё остальное зависит от новой администрации США», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Спикер парламента Шалва Папуашвили в ходе слушаний, которые транслировались в прямом эфире, увидел в зале и бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан. Папуашвили напомнил, что это она помогала грузинским НПО и радикальной оппозиции объявить парламентские выборы 2020 года сфальсифицированными и поддерживала свержение власти.

«Мы также видели, как эти два предателя – Зурабишвили и Хидашели - давали показания против своей страны, родины. За это два изменника получат должное место в истории», – пообещал спикер парламента Папуашвили.

В большей части оппозиции слушаниями и посылами Зурабишвили и Хидашели остались довольны. Говорит представитель «Сильная Грузия – Лело» Лана Галдава:

«На слушаниях Хельсинской комиссии еще раз подтвердилось, что США стоят рядом с грузинским народом и на защите государственных интересов Грузии. Стало понятно, что никакой легитимации у «Грузинской мечты» не будет в глазах администрации президента США, не будет восстановлено стратегическое партнёрство, если не будут освобождены политзаключенные и не будут запланированы новые, демократические парламентские выборы».

Однако в партии экс-премьер-министра Георгия Гахария недовольны тем, что Саломе Зурабишвили представилась в Вашингтоне как легитимный президент Грузии, говорящий от имени незаконно заключенных, в том числе и журналиста Мзии Амаглобели. Представитель партии Кети Бакарадзе объяснила это недовольство:

«Когда она [Саломе Зурабишвили] заявляет о себе как о легитимном президента, это означает, что она является президентом всех граждан Грузии. Она этим решением фактически отнимает у людей конституционное право на участие в выборах. Тем самым, не давая возможность воспользоваться единственным инструментом для ослабления действующей власти», – сказала Кети Бакарадзе.

– Приостановка MEGOBARI act кардинально не изменит ситуацию, которая уже не выигрышна для режима «Грузинской мечты», – говорит «Эху Кавказа» специалист по международным отношениям, руководитель Института «Европа — Грузия» Георгий Мелашвили.

«Грузинской мечте» по-прежнему очень сложно наладить нормальные отношения с администрацией Трампа, и это, в частности, следует из письма [президента Михаила] Кавелашвили, которое он направил [президенту США Дональду] Трампу. В нем он буквально умоляет, чтобы на него обратили внимание, и чтобы с «Грузинской мечтой» начали диалог. Соответственно, я бы не сказал, что это как-то изменит ситуацию кардинально. И опять-таки, то, что произошло в Вашингтоне — это очень четко показывает, в какую сторону администрация США и конкретно законодательная власть в США рассматривают направление ситуации. То есть, кто там был? Там была Тина Хидашели, эксперт по Китаю, там был Люк Коффи, эксперт по Ирану и президент Зурабишвили, который является одним из символов прозападных сил в Грузии. Соответственно, вот этот треугольник — защита демократии, защита от иранского и китайского влияния, он отчетливо просматривается на этом заседании Хельсинкской комиссии», – заключает Георгий Мелашвили.

Тем более, что приостановка MEGOBARI act, как отмечают наблюдатели, может стать временной. Cсенатор Роджер Уикер (республиканец от Миссисипи) в интервью The Hill во вторник (2 сентября, 2025) сказал, что Закон MEGOBARI act всё ещё можно добавить в качестве поправки к пакету законопроектов -NDAA (National Defense Authorization Act, Закон о бюджете и авторизации обороны США)— это ежегодный пакет законопроектов, который почти всегда принимается Конгрессом и подписывается президентом. И сенатор Джин Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира, соавтор законопроекта MEGOBARI act) в заявлении для The Hill отметила, что продолжит работать с республиканцами, чтобы обеспечить окончательное принятие акта в Сенате. Закон прошёл Палату представителей в мае 2025 с 349 голосами «за» (при 42 «против») и был одобрен Комитетом по иностранным делам Сената в марте 2025, но застрял из-за оппозиции сенатора Маллина.

