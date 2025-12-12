Посол Грузии в Соединённых Штатах Тамар Талиашвили встретилась с сенатором республиканцем Маркуэйн Маллином, сообщает дипведомство в социальной сети Facebook. Согласно сообщению, распространённому посольством, на встрече обсудили перспективы укрепления грузино-американских отношений.

«Посол подчеркнула личный вклад сенатора Маллина в поддержку развития двусторонних отношений и выразила ему благодарность как истинному другу Грузии. Беседа коснулась ситуации в регионе, актуальных событий и важности мирных инициатив президента Трампа. Стороны также обменялись мнениями относительно возможностей, существующих на международной арене», — говорится в сообщении, распространённом посольством Грузии в США.

В результате активного противодействия сенатора-республиканца от штата Оклахома Марквейна Маллина инициативу конгрессмена Джо Уилсона – MEGOBARI act, не удалось включить в «Акт об авторизации национальной обороны США» (NDAA).

Международное новостное агентство Reuters сообщает, что сооснователь техасской нефтяной компании Frontera Стив Никандрос ведёт частные коммуникации с членами Конгресса США, лоббируя интересы «Грузинской мечты» - Маллин и Frontera неоднократно пересекались в прошлом.