Привычные транзитные маршруты через Грузию стали давать сбои. Азербайджанские водители жалуются на долгие задержки, грубое обращение на грузинской таможне, в частности на TПП «Красный мост», и явную «ревность» к проекту Зангезурского коридора. В Тбилиси объясняют ситуацию усиленным контролем и мерами, связанными с международными санкциями. Однако эксперты и наблюдатели отмечают: причина не только в инфраструктуре, но и в геополитике.

«Езжайте через Зангезур»

«Коцы (прим. — представители и сторонники «Грузинской мечты»), вы хотите войны с Азербайджаном?! Почему вы осуществляете действия, похожие на саботаж?!»;

«Иванишвили объявил войну — своему народу, США, Евросоюзу, грузинским эмигрантам, молодежи… и теперь соседям».

Такие возмущенные сообщения появились в грузинском сегменте Facebook после публикации статьи азербайджанского ресурса Caliber.Az под заголовком: «Грузия услышала шаги Зангезура и ответила нервно». Автор материала, журналист Самир Велиев, рассказывает о том, как в последние недели привычный транзитный маршрут азербайджанских грузовиков через Грузию стал проблемным. Водители, которые десятилетиями работали на этом направлении, сталкиваются с долгими задержками, грубостью грузинских таможенников и полной неопределенностью.

Как рассказал один из водителей в репортаже Азербайджанского телевидения, Пярвин Гасанов, он провел на таможне в Тбилиси 21 день:

«У меня все в порядке с документами, нет никаких оснований для того, чтобы столько дней задерживать меня. При этом сотрудники таможни проявляют грубость в общении с нами. Помимо таможенников, большие проблемы нам создают и сотрудники дорожной полиции».

Его коллега, Низамеддин Рзаев жалуется: его «маринуют» уже 20 дней, при этом объяснений не дают, а на вопросы отвечают раздражением и хамством.

По словам автора статьи, грузинские чиновники говорят водителям: «Езжайте через Зангезур, когда будет готов ваш Зангезурский коридор». Но тон этих слов — не дружеский совет, а неприкрытое раздражение.

Причина, по мнению Велиева, кроется в изменениях региональной логистики. Строительство Зангезурского коридора через юг Армении после его окончания изменит привычный транзитный баланс. В Тбилиси, как отмечает журналист, это вызывает заметную ревность.

Зангезурский коридор — стратегический маршрут через юг Армении, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой. Этот маршрут стал ключевым спорным вопросом между Баку и Ереваном в рамках подготовки мирного договора. Азербайджан настаивал на прямом пути к своему эксклаву, тогда как Армения не была готова уступать контроль над своей территорией. 8 августа 2025 года стороны договорились, при посредничестве США и Трампа, что коридор будет функционировать с участием США в роли третьей стороны. Новый маршрут официально называется Trump Route for international peace and prosperity, или «Дорога Трампа». США получили исключительные права на его развитие сроком на 99 лет, при этом участок остается под армянской юрисдикцией, коридор будет проходить прямо по южной границе Армении, вдоль границы с Ираном.

«На фоне десятилетий монополии Грузии в региональной логистике даже возможность появления альтернативного пути воспринимается в Тбилиси болезненно. При этом парадокс состоит в том, что Зангезурское направление способно усилить экономику всех стран региона, включая саму Грузию. Оно расширяет сеть, а не заменяет ее. Но такая логика работает не на всех уровнях, и там, где должны преобладать расчеты, иногда берет верх эмоциональная ревность. Этот фактор становится особенно заметным, когда грузинские сотрудники предлагают водителям «проехать через Зангезур», спрашивают о сроках его открытия и делают это с интонацией, которая не похожа на нейтральный профессиональный разговор», — отмечается в статье.

Кроме того, по словам Велиева, на работу таможни могут влиять личные и политические настроения отдельных фигур, связанных с армянской средой. Они не отражают общую политику страны, но их отношение к Азербайджану может сказываться в таких чувствительных вопросах.

Автор также приводит еще один из вариантов объяснения происходящего. В последние годы отношения Грузии с северным соседом (вероятно, Россией) развивались так, что его влияние могло отражаться в отдельных практических решениях.

«По мнению аналитиков, раздражение мог вызвать сам факт того, что договорённости по Зангезурскому коридору достигались в Вашингтоне без участия тех, кто привык считать такие процессы своей зоной контроля. На этом фоне отдельные группы, ориентирующиеся на интересы северного соседа, могли искать удобные поводы для усложнения движения азербайджанских грузов через Грузию», — пишет Велиев.

Журналист подчеркивает, что любые действия, затрудняющие транзит через Грузию, в первую очередь бьют по самой Грузии, которая десятилетиями опиралась на транзит как стратегическое преимущество. В то же время Азербайджан ясно демонстрирует: «достоинство его граждан и безопасность их прав не являются темой для компромисса».

Некоторые источники характеризуют Caliber.az как «проправительственное» медиа. В материалах издания звучит риторика, совпадающая с официальной позицией властей — особенно по ключевым вопросам безопасности, внешней политики, конфликтов.

Вопрос контроля

Служба доходов Министерства финансов Грузии опровергла сообщения СМИ о якобы «блокировке» азербайджанских грузов. В ведомстве подчеркнули: информация не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение. В связи с ростом грузооборота таможенные процедуры на всех пунктах пропуска, включая ТПП «Красный мост», проходят в активном режиме, чтобы движение транспорта оставалось беспрепятственным.

«Таможенные инспекторы работают в полной готовности в круглосуточном режиме для оперативного осуществления контрольных процедур как в отношении физических лиц, так и легковых и пассажирских транспортных средств», — говорится в заявлении службы.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что после введения международных санкций ужесточился контроль за экспортом и импортом товаров. Это нужно, чтобы предотвратить незаконное перемещение продукции из стран, подпадающих под санкции:

«Таможенный департамент Службы доходов Министерства финансов Грузии ужесточил контроль за экспортом товаров, импортированных в Грузию, чтобы предотвратить попадание российской или белорусской продукции в страны, участвующие в санкциях, и наоборот. В целях предотвращения нарушений государственной границы при транзите грузов, с использованием существующих в таможенной администрации профилей риска, также уделяется внимание физическим лицам и компаниям».

Таким образом, официальный нарратив — это технические меры, связанные с санкциями, однако заявления водителей указывают на селективность применения контроля, затрагивающую прежде всего груз из Азербайджана.

Указ Москвы?

В своей статье Самир Велиев упоминает возможное влияние «северного соседа» на ситуацию с задержками грузов. Эту версию не отвергает и политолог Гия Нодия.

«Это государственные СМИ, но в данном случае не видно мотива, зачем им придумывать такую ложь», — пишет он в Facebook.

Нодия отмечает, что если изложенное в материале соответствует действительности, то это представляет собой серьезный ущерб, «наносимый властями Иванишвили». Нодия отмечает, что геополитический и экономический коридор Азербайджан–Грузия–Турция со времен 1990-х годов был основой грузинского суверенитета. Теперь же, судя по сообщениям азербайджанской прессы, Тбилиси фактически саботирует это направление.

«Мы помним псевдопатриотическую кампанию «Давид Гареджи — это Грузия», но это был внутриполитический трюк, который, казалось, не отражался на отношениях с Азербайджаном. Сейчас же речь идет именно о действиях против государства Азербайджан. Существует ли какое-либо объяснение этому, кроме указаний России? Какая еще страна заинтересована в ухудшении грузино-азербайджанских отношений? В наши интересы это точно не входит», — пишет Нодия.

Российское влияние на работу границы обсуждали и в мае 2025 года, но тогда проблемы были у армянских перевозчиков. Армянские производители коньяка жаловались на задержки десятков грузовиков на терминале «Гези» в Тбилиси, что мешало международным поставкам.

Экономист Вахтанг Парцвания в комментарии DW тогда говорил, что усиление контроля могло быть связано с просьбой Москвы. Тогда в России обвиняли армянских производителей коньяка в нарушении стандартов, и это происходило на фоне ухудшения отношений между Москвой и Ереваном.

«Грузия пытается сохранить лояльность к России как к одному из крупнейших торговых партнеров. Это особенно актуально на фоне ухудшения отношений с Западом», — объяснял Парцвания. Он отметил, что страна зависит от поставок пшеницы, муки, гречки и других продуктов из России. В первом квартале 2025 года Грузия впервые за 20 лет купила российский газ больше, чем азербайджанского.

Директор Центра исследования транспортных коридоров Паата Цагареишвили считает попытки связать ограничения для азербайджанских перевозчиков с проектом Зангезурского коридора надуманными. В разговоре с «Эхом Кавказа» он объясняет задержки сочетанием инфраструктурных проблем и новых требований к транзитной документации. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и на пропускном пункте в Верхнем Ларсе.

«Сегодня на постсоветском пространстве в сфере международных транспортных перевозок наблюдаются определенные перераспределения, связанные с появлением новых документов для России. Аналогичные процессы апробации новой документации происходят и в направлении Грузии. Это приводит к задержкам на границах и требует дополнительного времени от перевозчиков.

Не скрою и скажу, что задержки наблюдаются не только на границе Азербайджана с Грузией, но и на Верхнем Ларсе. Причины — усложнение инфраструктуры, малое число грузинских таможенников…».

Эксперт признает, что в глобальном масштабе Зангезурский коридор может усилить потенциал «Среднего коридора», но на региональном уровне он действительно станет прямым конкурентом грузинского маршрута.

«Средний коридор» — это международный транспортный маршрут, проходящий через Грузию, который связывает Китай и Европу в обход России. Грузия играет важную роль в этом коридоре как транзитный узел, соединяющий Азербайджан и Турцию.

«Вопросы конкуренции: какой объем грузов будет перераспределен, когда и как — требуют специальных исследований. Как транспортный эксперт могу сказать, что переадресация грузов неизбежна: часть грузов, которые сегодня идут по грузинскому маршруту, со временем будет перенаправлена через Зангезурский коридор. Этот процесс необратим. Однако говорить о его влиянии до того, как коридор начнет функционировать, было бы некорректно».

Цагареишвили также считает, что публикация статьи в азербайджанском СМИ может носить политический характер. Он допускает, что таким образом Азербайджан стимулирует Грузию ускорить модернизацию своей инфраструктуры.

«Нельзя исключать, что соседний Азербайджан, активно развивающий собственную транспортную инфраструктуру — в первую очередь железнодорожную и автомобильную, включая новые вагоны и строительство логистических центров — косвенно стимулирует Грузию ускорить аналогичные проекты на своей территории. Иными словами, через такие заявления Азербайджан посылает Грузии сигнал: развивайте инфраструктуру с теми же ускоренными темпами, как мы».

Цагареишвили отмечает, что с финансовой точки зрения Баку обеспокоен тем, что вложенные в инфраструктуру средства принесут низкую окупаемость, если Грузия не будет развивать транспортную инфраструктуру на своей территории. В качестве примера он приводит железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс, в которую активно инвестирует Азербайджан. При многомиллионных вложениях дорога используется лишь на 10–15% своей пропускной способности, говорит Цагареишвили.

«Этот момент заставляет Азербайджан такими политическими заявлениями косвенно побудить Грузию на развитие собственных транспортных мощностей, чтобы вложенные Баку инвестиции в региональную инфраструктуру окупились быстрее», — говорит эксперт.

Когда откроется Зангезурский коридор?

Точные сроки открытия Зангезурского коридора пока не определены, но есть ориентиры. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоулу заявил, что строительство планируется завершить к 2030 году.

«Турция — важное звено «Среднего коридора». Сейчас мы не можем перевозить желаемые объемы грузов. Однако мы ежедневно наращиваем этот потенциал благодаря маршрутам через Баку, Тбилиси и Каспийское море. И Зангезурский коридор внесет значительный вклад в увеличение пропускной способности», — передает CNN Turk слова министра.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что полное открытие коридора возможно к концу 2028 года. Внутри страны активно ведется строительство ключевых участков дороги и железной дороги. Железнодорожный сегмент до границы, по заявлению Баку, должен быть завершен к 2026 году.

