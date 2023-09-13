Политическое нетерпение в борьбе за власть в Абхазии в последние два десятилетия неоднократно приводило к удачным и неудачным попыткам силового смещения действующей власти и дважды – к попыткам сделать это в результате референдума о досрочных президентских выборах.

В этом году одна из организаций абхазской оппозиции – Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» – предприняла попытку инициировать второй в истории республики референдум о досрочных президентских выборах. Но, напомним, 25 августа, когда подходил к окончанию двухмесячный срок, отведенный по закону на сбор инициативной группой подписных листов за проведение референдума, руководитель союза Вианор Ашба опубликовал обращение, в котором заявил, что необходимые десять тысяч подписей собраны, но этот процесс подготовки к референдуму, предусмотренный законодательством, слишком долог – около четырех месяцев, и поэтому «мы оставляем идею проведения референдума и переходим к активным действиям, направленным на сохранение Абхазии». ЦИК тем не менее на всякий случай дождался окончания упомянутых двух месяцев и на заседании 8 сентября принял решение о прекращении сбора подписей и аннулировал регистрацию данной инициативной группы.

Между тем мне, освещая нынешнюю попытку проведения такого референдума, который наблюдатели порой называли «ответным», имея в виду аналогичный – девятилетней давности, 2016 года, давно уже хотелось сделать исторический экскурс, чтобы проанализировать ход всех проводившихся в Абхазии референдумов. Ведь в них, особенно в последних двух, когда проявлялось характерное для страны политическое нетерпение в борьбе за власть, было много психологически интересного и поучительного.

Но что бросается в глаза при знакомстве с подавляющим большинством публикаций в СМИ о двух последних референдумах – о недоверии действующей власти? Поскольку создавались они сторонниками или одного, или другого, противоположного политического лагеря, в них описано все очень пристрастно, по принципу «те плохие, а эти хорошие», что, конечно, не дает возможности увидеть объективную картину происходившего. Но даже когда была предпринята попытка описать все референдумы беспристрастно, ограничились только теми, которые проводились в Республике Абхазия. На мой же взгляд, начать надо с того, что происходило еще при существовании СССР, в марте 1991 года, на территории Абхазии, когда впервые ее население приобрело опыт участия в референдуме – прямом всенародном голосовании по тому или иному важнейшему для государства и народа вопросу. И, безусловно, тот опыт оказал влияние и на проведение последующих, уже в независимой Абхазии, референдумов.

Итак, 17 марта 1991 года в Абхазской АССР прошел референдум, являвшийся частью всесоюзного референдума о сохранении СССР, в ходе которого населению было предложено выразить свое мнение относительно нового Союзного договора. Но руководство Грузинской ССР, как и некоторых других союзных республик, тяготевших к выходу из Союза, решило бойкотировать участие в этом референдуме. Вместо этого оно предложило избирателям 31 марта, через две недели, ответить на вопрос об отношении к восстановлению независимости Грузии. Нетрудно догадаться, что официальный Тбилиси, «разведя» во времени эти референдумы, второй из которых был назван «опросом», рассчитывал, в частности, на возможность властей лучше контролировать электорат. Ведь тот человек, кто пойдет голосовать 17 марта, сразу оказывался в глазах окружающих сторонником Союза, а тот, кто пойдет 31-го, – сторонником независимости Грузии. Так и вышло. В Абхазии, которая тогда входила в состав Грузинской ССР, это проявилось весьма наглядно. Грузинское население Абхазии в основном бойкотировало референдум, абхазское и так называемое русскоязычное – в основном опрос. И почти все участники в обоих случаях проголосовали «за». Это даже привело кое-где к тому, что группы, так скажем, инакомыслящих под давлением окружающих были вынуждены переселяться в другую местность в пределах Абхазии.

Первый же референдум в независимой Абхазии состоялся через восемь с половиной лет, 3 октября 1999 года. Он был совмещен с первыми всенародными выборами президента Республики Абхазия. И так же, как на них президентом страны, как и на сессии парламента 26 ноября 1994 года, вновь был избран Владислав Ардзинба, референдум одобрил принятую тогда же, пять лет назад, новую Конституцию, закрепляющую статус Абхазии как независимого государства. Другим вопросом референдума было отношение к отказу от пожизненного статуса судей. За поддержку предложенных вопросов проголосовало 97,5% участников референдума. Не думаю, что большинство их хорошо разбиралось в преимуществах пожизненного статуса или сменяемости судей, но несомненна практически единодушная поддержка избирателями независимости государства, которая, по сути, означала закрепление итогов грузино-абхазской войны.

А затем, по прошествии еще почти семи лет, прошел, хотя и был признан несостоявшимся, референдум совсем другого рода – связанный с внутренней политикой и борьбой за власть. Финал той истории выглядит со стороны как фарс и нелепость, но, если достаточно глубоко знать, как она развивалась, все можно понять и объяснить.

1 марта 2016 года инициативная группа в составе 46 человек подала заявление в Центральную избирательную комиссию о проведении референдума по вопросу досрочных выборов президента Абхазии в связи с общественно-политической обстановкой в стране. 17 марта оппозиция начала кампанию по сбору подписей за проведение референдума. Уже через месяц более 19 тысяч подписей были представлены в ЦИК Абхазии. Проведение референдума планировалось осенью того же года.

Не только сторонники оппозиции, во главе которой были тогда Аслан Бжания, Алхас Квициниа, Ирина Агрба и другие, но и немало нейтрально мыслящих наблюдателей поддержали поначалу идею проведения этого референдума. И вот почему – она рассматривалась как законная альтернатива тем вышедшим за рамки конституционного поля событиям конца мая 2014 года, когда в результате штурма комплекса правительственных зданий в Сухуме третий президент Абхазии Александр Анкваб был вынужден укрыться на российской военной базе близ Гудауты, а затем 1 июня написать заявление об отставке. В августе того же года на президентских выборах победил его давнишний политический оппонент Рауль Хаджимба.

Находившийся в президентском кресле весной 2016 года чуть более полутора лет, он сперва воспринял инициативу своих политических оппонентов предсказуемо весьма отрицательно, что проявилось в ряде его публичных выступлений. Но отказ в назначении референдума означал бы признание своей неуверенности в поддержке народа. И после активных консультаций со своими соратниками он принял решение назначить проведение референдума, но переиграть его инициаторов в борьбе за итоги голосования.

Прежде всего, сторонниками Хаджимба сразу же был озвучен призыв к избирателям бойкотировать референдум в случае его проведения. Инициаторы возмутились – представители власти не могут призывать к бойкоту назначенного ею же мероприятия. В ответ звучало: а это призывы не чиновников, а лидеров партий и общественных организаций… Сам же по себе призыв оказался весьма эффективным в политической борьбе: теперь многие желавшие внеочередной смены власти, но не хотевшие раскрывать свою позицию, по сути, лишались тайны голосования.

1 июня 2016 года президент Рауль Хаджимба назначил референдум на 10 июля. Оппозиция выступила против решения президента, заявив, что у нее не будет времени провести агитацию, к тому же в июле основная масса населения занята в туристическом бизнесе. Однако Хаджимба отказался изменить назначенный срок. Масла в огонь разгорающегося конфликта подлил тогдашний министр внутренних дел Леонид Дзапшба, который, выступая на общем собрании коллектива министерства, по сути, запретил подчиненным участвовать в референдуме. Видеозапись этого, распространенная в соцсетях, вызвала возмущение у оппозиции.

Ну, а еще оппозиционеры наверняка мониторили настроения в электорате и не могли не видеть, что, когда референдум из области просто разговоров стал планируемым мероприятием ближайшего времени, доминирующим, пожалуй, в мыслях большой массы людей стала усталость от внутриполитической борьбы. Мне хорошо памятны рассуждения тогда многих простых, не вовлеченных в эту борьбу людей: ну, пережили внеочередные, после скоропостижной смерти Сергея Багапша, президентские выборы августа 2011 года, затем – шок от майских событий 2014-го, затем – вновь внеочередные президентские выборы, и вот теперь самим же приближать еще одни возможные внеочередные… Ну, дайте, мол, людям пожить спокойно…Оппозиционеры рассчитывали, судя по всему, что к осени они смогут эти настроения изменить, но…

5 июля 2016 года в Сухуме они провели митинг у стен Абхазгосфилармонии, объявив, что в здание их не пустили. В ходе митинга были выдвинуты требования к президенту Абхазии, в частности, отправить в отставку Леонида Дзапшба. А затем агрессивная часть митингующих двинулась штурмовать расположенное неподалеку здание МВД. Штурм не удался, но президент своим указом отстранил Дзапшба от должности на время расследования обвинений ему…

Не сумев добиться переноса даты проведения референдума на осень, оппозиция призвала избирателей к его бойкоту. Так же, как до этого – их политические оппоненты. В результате возникшей абсурдной ситуации 10 июля 2016 года в ходе референдума 750 избирателей высказались за проведение досрочных выборов президента, а 761 – против. Явка избирателей составила 1,23%.

После этого наблюдатели, которые весной одобрительно отнеслись к идее такого референдума, аргументируя это и тем, что осуществление ее станет новым опытом в политической жизни Абхазии, пришли к выводу – идея в наших условиях почти обречена на провал. Ибо сторонники власти всегда могут призвать к бойкоту референдума, и это отвратит от участия в нем значительную часть избирателей, которая добавится к тем же самым сторонникам. А надо ведь, чтобы на избирательные участки пришло более половины…

Наверняка уроки того признанного не состоявшимся референдума девятилетней давности учитывало большинство лидеров нынешней оппозиции, когда в июне 2023 года не стало поддерживать Союз ветеранов и граждан Абхазии, инициировавший аналогичный «ответный» референдум. Это даже не говоря о том, что на сей раз до очередных президентских выборов оставалось уже гораздо меньше времени, чем тогда…

И вот вчера провластный Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия, которым руководит Рауль Лолуа, выступил с заявлением по поводу нынешней попытки проведения референдума и обращения Вианора Ашба. Вот выдержка из него:

«Исходя из вышеупомянутых фактов, Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия закономерно задает вопрос представителям инициативной группы «Аиааира»: почему народ Республики Абхазия так и не увидел заполненные подписные листы с более чем 10 000 подписей граждан?

Если общественность Республики Абхазия не ознакомится с подписными листами несостоявшегося референдума, то Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия оставляет за собой право полагать, что инициаторы референдума сознательно вводят в заблуждение граждан нашей страны. Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия считает проявлением гражданской безответственности призывы к акциям протеста со стороны тех, кто не удосужился продемонстрировать гражданскую поддержку со стороны более чем 10 000 человек, о которой заявлялось публично.

Провал референдума о недоверии к президенту Республики Абхазия А. Г. Бжания однозначно указывает на то, что граждане нашей страны не доверяют как раз таки организаторам референдума. Не сумев собрать необходимое количество подписей, инициаторы референдума перешли на язык агрессии, угрожая проведением протестных акций. Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия призывает все стороны политического процесса к диалогу и напоминает о бесперспективности конфронтационного пути. Безнадежные попытки некоторых оппозиционных активистов митингами и референдумом вовлечь народ в критику руководства доказали очевидный факт – курс действующего руководства поддерживается большинством граждан Республики Абхазия».

Чем ответит на это заявление Вианор Ашба и будут ли когда-нибудь в будущем вновь предприниматься попытки проведения таких референдумов в Абхазии? Как говорится, время покажет.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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