В Грузии окончательно приняты поправки, запрещающие «систематическое непризнание власти»

Грузинский парламент принял в третьем чтении ужесточённые изменения в закон «О грантах», предложенные «Грузинской мечтой» в начале февраля 2026 года. В рамках этого пакета запрещается «систематическое непризнание власти». Поправки были приняты 78 голосами против 9 (против выступили представители партии экс-премьера Георгия Гахария).

Закон также предусматривает:

ужесточение правил иностранного финансирования, политической активности и партийной деятельности; появляется риск тюремного заключения;

криминализацию «внешнего лоббирования»;

запрет членства в партии для служащих организаций, признанных «иностранными агентами»;

введение санкций для компаний за «публичную политическую активность»;

расширение понятия гранта.

В Еврокомиссии ранее заявили, что эти изменения, в случае принятия, «полностью противоречат евроинтеграции» Грузии.

Закон «О грантах»

Согласно утвержденному документу, грантом считается «передача средств в денежной или натуральной форме, за которую получатель гранта предоставляет помощь в виде технологий, специализированных знаний, навыков, экспертизы, услуг и/или иной помощи».

Согласно законодательным изменениям, грантом также будут считаться средства, переданные другим государством, гражданином другого государства или юридическим лицом гражданину Грузии, лицу с правом на проживание в Грузии или юридическому лицу (в том числе юридическому лицу другого государства, «деятельность которого в значительной степени связана с активностью по вопросам, касающимся Грузии»), в денежной или натуральной форме, которые:

расходуются или могут быть использованы для деятельности, направленной на оказание влияния на власть Грузии, государственные учреждения или любую часть общества с целью формирования, проведения или изменения внутренней или внешней политики Грузии;

а также расходуются или могут быть использованы для деятельности, исходящей из политических или публичных интересов, подходов или отношений иностранного государства либо иностранной политической партии.

Согласно законопроекту, для предпринимателей-юридических лиц «политической активностью считается любая деятельность, осуществляемая или предполагаемая к осуществлению с целью оказания влияния на власть Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, направленная на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии».

За нарушение правил, установленных этим законом, предусмотрена уголовная ответственность.

За различные преступления предусмотрены: штраф, общественные работы от 300 до 500 часов или лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.

«Системное непризнание власти»

Во втором чтении к инициированным изменениям были добавлены поправки в Уголовный кодекс, согласно которым «системное непризнание власти» будет наказываться лишением свободы.

Согласно изменениям, которые в третьем чтении поддержали 80 депутатов, гражданин Грузии или лицо без гражданства будет наказано лишением свободы на срок до трёх лет за призывы, если эти призывы направлены на:

массовое нарушение законодательства Грузии;

массовое неподчинение органам власти Грузии;

создание альтернативных органов власти Грузии;

при условии, что такие призывы делаются «систематически» и «публично».

Также будет наказуемо «самовольное, публичное и систематическое представление себя или другого лица как представителя власти Грузии».

Наказуемы также другие систематические действия этого лица, которые:

«направлены на закрепление представления о нелегитимности конституционного строя или конституционных органов Грузии»

«наносит ущерб интересам Грузии или создаёт реальную угрозу повреждения этих интересов».

Меры наказания включают: штраф (размер не указан), общественные работы от 400 до 600 часов, лишение свободы до 3 лет.

Для юридических лиц аналогичные действия будут наказываться «штрафом или ликвидацией с наложением штрафа».

Оценки и возможные обращения в Конституционный суд

Народный защитник заявил, что «оценит окончательно принятые парламентом законодательные изменения и при наличии соответствующих оснований обратится с иском в Конституционный суд Грузии».

По оценке НПО «Центр социальной справедливости», изменения «подчиняют государственному контролю и криминализируют любое политическое самовыражение лица, если оно получает финансовые средства от гражданина или юридического лица другой страны».

В пояснительной записке к закону фракция «Грузинской мечты» описывает эти изменения как продолжение поправок 2025 года, цель которых - «защита и укрепление суверенитета Грузии».