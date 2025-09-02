Тбилисский суд приговорил россиянина Антона Чечина к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы

Тбилисский городской суд признал виновным в хранении наркотиков россиянина Антона Чечина и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор вынес судья Джвебе Начкебия.

В своём заключительном слове Чечин заявил, что будет продолжать бороться за свою оправдание, независимо от приговора. Он подчеркнул, что обвинения против него политически мотивированы и связаны с его участием в проевропейских акциях, а также выразил надежду на мирное решение со стороны прокуратуры. Чечин отметил нарушения своих прав в тюрьме и в органах следствия и заявил, что будет защищать демократические ценности и права граждан.

После оглашения приговора ситуация в Тбилисском городском суде накалилась: судебные приставы применили силу, чтобы вытеснить собравшихся из здания. СМИ сообщают, что есть пострадавшие.

Антон Чечин — гражданин России, активист, участвовавший в антивоенных и проевропейских акциях в Грузии. По версии защиты, в декабре 2024 года ему подбросили наркотики (альфа-ПВП) после того, как он регулярно выходил на протесты против политики «Грузинской мечты». Правозащитники и адвокаты указывают, что доказательства по его делу противоречивы, а задержание сопровождалось нарушениями. Он был задержан 3 декабря 2024 года.

Чечин родом из Барнаула (Алтайский край). До начала войны в Украине Антон неоднократно выходил на митинги оппозиции и стоял в одиночных пикетах в своём родном городе, за что на него завели административное дело. Войну в Украине Чечин не поддержал и в апреле 2022 года уехал в Грузию, как и многие другие антивоенно настроенные россияне.

Ранее в отношении двух участников проевропейских акций — Тедо Абрамова и Георгия Ахобадзе, обвинённых в наркопреступлениях, — были вынесены оправдательные приговоры. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что в стране действует «высокий правовой стандарт». Власти опровергли информацию о том, что наркотики были подброшены, отметив, что в материалах дела отсутствовала видеозапись, которая могла бы подтвердить вину. В мотивировочной части приговора судьи также не стали указывать на возможность того, что наркотики были подброшены.