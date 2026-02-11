В СГБ Грузии рассказали о визите Мамуки Мдинарадзе в США

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Мамука Мдинарадзе посетил США, сообщили в пресс-службе ведомства.

Рабочий визит состоялся с 7 по 10 февраля «по приглашению коллег», уточнили в СГБ.

«Встреча была посвящена вопросам безопасности», – заявили в ведомстве, не раскрывая деталей.

Информацию о визите Мдинарадзе в США 4 февраля распространила партия «Гахария за Грузию», однако тогда в СГБ опровергли её, заявив, что глава службы «находится в Грузии и на работе».

Ранее Вашингтон посетил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. В Государственном департаменте США позже сообщили, что на встрече обсуждались возможности сотрудничества, вытекающие из мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутого при посредничестве президента США Дональда Трампа.

В ноябре 2024 года США приостановили многолетнее стратегическое партнёрство с Грузией. Об этом Госдепартамент сообщил после того, как партия «Грузинская мечта» решила не выносить на повестку дня вопрос о начале переговоров о вступлении в Европейский союз до конца 2028 года, а также после применения силы против участников акций протеста в стране.

«Грузинская мечта» рассчитывала восстановить отношения с администрацией Дональда Трампа, однако, несмотря на направленные в Вашингтон письма и публичные заявления в поддержку американской администрации, добиться этого не удалось. Контакты с новой администрацией оставались ограниченными. В 2025 году в посольстве США заявили, что почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, находящийся под санкциями США, отказался встретиться с послом, где он должен был услышать послание администрации Трампа.

Грузинский президент Михаил Кавелашвили и глава МИД Мака Бочоришвили в рамках визита в Милан на открытие Зимних олимпийских игр рассказали о коротких беседах с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, выразив надежду на перезагрузку отношений с Вашингтоном.

Вице-президент США в рамках южнокавказского турне не посетил Грузию — страну, которая долгое время считалась главным союзником Соединённых Штатов на Южном Кавказе.