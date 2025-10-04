Посла Грузии вызвали в Госдеп США из-за заявлений главы СГБ

Американское посольство в Тбилиси прокомментировало заявление главы СГБ Грузии о том, что посольство США в Таиланде якобы тратит на поддержку грузинских «радикалов» средства, предназначенные для борьбы с «китайскими угрозами». Слова Мамуки Мдинарадзе стали причиной вызова посла Грузии в Госдепартамент в Вашингтоне.

«Глобальный финансовый центр Госдепартамента в Бангкоке играет ключевую роль в переводе средств по всему миру для обеспечения деятельности правительства США. Этот финансовый центр осуществляет выплаты сотрудникам правительства США, местным работникам, подрядчикам, правительствам принимающих стран и другим партнёрам. Эти операции являются рутинными, прозрачными и полностью соответствуют законодательству и нормативам США и стран пребывания», – заявил представитель американского посольства в комментарии грузинской службе Радио Свобода.

Он подтвердил информацию о том, что Госдепартамент США вызвал посла Грузии Тамар Талиашвили, чтобы «выразить серьёзные возражения в связи с заявлениями представителей грузинского правительства, которые способствовали распространению ложных сообщений в СМИ, искажавших суть рутинных финансовых переводов правительства США».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленные представители грузинского правительства безответственно поддержали эти ложные публикации в СМИ, что привело к кампании общественного преследования и запугивания, основанной исключительно на недостоверной информации», – заявили в посольстве.

Заявление Мамуки Мдинарадзе

Руководитель Службы госбезопасности Мамука Мдинарадзе 1 октября 2025 года заявил, что из Таиланда «в Грузии финансируются люди, поддерживаемые посольством одной из крупных стран для анти-китайских целей», и что «примерно в 95–98% случаев эти деньги идут на радикалов, выступающих против власти, на революционные цели, различные перформансы и постановки».

«Именно на такие цели тратятся деньги американских налогоплательщиков, которые выбрали своё правительство для того, чтобы (допустим, это понятно с их точки зрения) бороться с китайскими угрозами и так далее. Но на деле эти средства расходуются совсем с другой целью», — заявил Мамука Мдинарадзе.