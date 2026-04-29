Кто возглавит Грузинскую православную церковь и станет 142-м патриархом после кончины Илии Второго? Несмотря на явное преимущество местоблюстителя патриаршего престола митрополита Шио Муджири, никто не может предугадать, кто из трех кандидатов станет новым патриархом.

Непривычную для грузинской патриархии открытость и публичность демонстрирует в эти дни большинство членов Священного синода. Многие из них, после избрания трех кандидатов - претендентов на патриарший престол ГПЦ, участвовали в вечерних ток-шоу ведущих грузинских телекомпаний. Они рассказывали подробности голосования, говорили, какими принципами руководствовались при нем, и как оказалось, что местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкусский Шио (Муджири) набрал простое большинство голосов - 20 из 39? Ведь до вчерашнего дня считалось, что у местоблюстителя было твердо гарантированных 16 голосов.

Из 15 членов, удовлетворяющих критериям кандидатуры патриарха, девять сняли свои кандидатуры, а шестеро остались - митрополит Сенакский и Чхороцкусский Шио (Муджири), митрополит Руис-Урбнисский Иов (Акиашвили) и митрополит Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили), а также епископ Цалкский Григол Кация, епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек (Хачидзе), а также епископ Бельгийской и Голландской епархии Досифей (Богверадзе).

Член Священного синода Митрополит Вани и Багдати Антон Булухия рассказал в ночном эфире ТВ Пирвели, как кандидатам было предложено снять свои кандидатуры, чтобы не потерять голоса:

«Исходя из этого принципа, несколько из нас сняли свои кандидатуры, в том числе и я. После этого осталось шесть кандидатов, имена которых уже были известны общественности».

Митрополит Антон также пояснил, почему Синод не принял во внимание обращение митрополита Никозского и Цхинвальского Исайи Чантурия. Ему отказали в праве участия в процедуре из-за отсутствия диплома о высшем духовном образовании.

В своем письме Исайя пишет, что на заре своего богослужения он в 90-х годах был направлен в Абхазию. Ему пришлось бежать оттуда после начала войны, пройти вместе с другими беженцами высокогорный перевал Чубери, после этого он сразу же был направлен на службу в регион Цхинвали, где также имели место вооруженные столкновения.

«Мой период обучения совпал с самыми сложными годами для страны. Хотя я посещал лекции в Богословской академии, реальная ситуация подтолкнула меня к монашескому служению и работе непосредственно в епархии, а не к академическим занятиям. Я считаю, что десятилетия управления епархией и верного служения Церкви — это живой опыт, не менее ценный, чем академический диплом», - пишет митрополит Исайя в своем письме, которое обнародовала сегодня патриархия ГПЦ.

То, что его слова не оставили равнодушными членов синода, рассказывает митрополит Антон Булухия.

«Господин Исайя также обратился к нам с таким хорошо написанным письмом, что с ним невозможно было не согласиться, но в этом случае мы вступали в противоречие с самим регламентом», — пояснял в эфире ТВ Пирвели митрополит Антон Булухия.

Отрицая влияние и вмешательство со стороны грузинских и российских спецслужб в ходе голосования, митрополит Цагерский и Лентехский Стефане Калаиджишвили рассказал, какими принципами руководствуются во время голосования члены Священного синода.

«Несмотря на то, что порой мы спорим, имеем различные мнения, - мы ведь обычные люди, - мы, члены синода, единогласно соблюдаем одно правило, касающееся голосования: мы признаем итоги голосования, соответствуют они нашим позициям или нет. Мы рассматриваем это, как волю Божью, и не следуем политике непризнания», - сказал митрополит Стефане.

В итоге теперь на пост патриаршего престола претендуют:

митрополит Сенакский и Чхороцкусский Шио (Муджири) - 20 голосов;

митрополит Руис-Урбнисский Иов (Акиашвили) - 7 голосов;

митрополит Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили) - 7 голосов;

Это не значит, что все уже предопределено, говорит архиепископ епархии Северной Америки Саба Инцкирвели.

«У епископа Шио уже 50% голосов + 1, однако это не означает, что проведение расширенного собрания уже не важно. До этого еще есть время, возможно, один из первосвященников изменит свою позицию и проголосует за другого кандидата», - не исключает епископ Саба Инцкирвели.

Мирские страсти по будущему патриарху

В преддверии голосования в Священном синоде по избранию кандидатов на патриарший престол в грузинских политических кругах установили своеобразный мораторий - дни молчания. Хотя этому предшествовала острая полемика между представителями правящей «Грузинской мечты» и оппозиции. Стороны обвиняли друг друга в попытках вмешательства в в процесс определения кандидита в патриархи. У оппонентов власти были более веские аргументы: члены правящей партии в день похорон Илии Второго практический заняли амвон, не давая священнослужителям и другим лицам, как считают в оппозиции, попрощаться с патриархом, который управлял ГПЦ почти полвека. На похороны не были приглашены бывшие президенты Грузии Саломе Зурабишвили, Георгий Маргвелашвили, было отказано в просьбе попрощаться с патриархом и находящемуся в заключении третьему президенту Михаилу Саакашвили.

Кроме того, в Грузии помнят, как в сентябре 2021-го произошла утечка прослушек СГБ за 2019-2021гг. Выяснилось, что под пристальным вниманием спецслужб были и представители патриархии и Священного синода ГПЦ.

Никуда не исчезли и предположения о попытках вмешательства российской стороны в эти процессы. Ведь 31 марта Служба внешней разведки России выступила с резким заявлением в адрес Вселенского (Константинопольского) патриарха Варфоломея I, обвинив его в попытках дестабилизировать ситуацию внутри Грузинской православной церкви (ГПЦ) после кончины Католикоса-Патриарха Илии II.

С учетом всего этого аналитик-теолог, доктор филологии ТГУ Лела Джеджелава после заседания Синода в ночном эфире ТВ «Палитраньюс» заявила:

«Для политики российского государства православие — один из важнейших рычагов геополитического влияния, который оно всегда активно использовало и продолжает использовать. Сегодня, по моему субъективному мнению, мы наблюдаем прекрасно спланированную спецоперацию, когда они могут свободно рапортовать Нарышкину, главе внешней разведки: «Не волнуйтесь, Грузия — это все еще Россия». Мы получили это из имеющихся у нас данных. Был шанс изменить судьбу этой страны, к сожалению, мы его упустили. Если бы ментальная оккупация в Грузии закончилась, это была бы величайшая победа», - заявила аналитик Лела Джеджелава.

Не скрывает своего разочарования и теолог, преподаватель Тбилисской богословской академии Гоча Барнов.

«Я считаю, что выборы кандидатов не были равноправные. В них участвовал местоблюститель патриаршего престола, у которого были ресурсы повлиять на итоги голосования. Это и отразилось на итогах: он, митрополит Шио, получил неестественно много голосов. Этим объясняется его власть, которой он обладал последние 9 лет в качестве местоблюстителя патриарха, и это создает впечатление несправедливости процесса. Думаю, что епископы, члены синода, должны все это учесть на итоговом голосовании и сделать правильный выбор», - сказал Гоча Барнов в эфире ТВ Формула. Он считает несправедливым и незаконным отказ Синода митрополиту Никозскому и Цхинвальскому Исайе в участии в выборах.

Что известно о претендентах на патриарший престол ГПЦ

Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио - лидер по итогам голосования Священного синода. В миру Элизбар Муджири. Ему 57 лет. Он окончил Тбилисскую школу № 53, и многие из его одноклассников и друзей также известны общественности: бывший президент Георгий Маргвелашвили, ультраправый политик и бизнесмен Леван Васадзе, писатель Ираклий Какабадзе, режиссер Георгий Мгеладзе. Все они положительно отзываются о друге детства.

Муджири закончил тбилисскую консерваторию по классу виолончели. В 1991 году постригся в монахи. 23 ноября 2017 года Патриарх Илия II назначил митрополита Шио своим местоблюстителем.

Выпускник Московской духовной академии, в прозападных общественных и политических кругах митрополит Шио воспринимается как проводник интересов власти «Грузинской мечты» и российской православной церкви.

Митрополит Руис-Урбнисский Иов

В миру Элгуджа Акиашвили, 66 лет. Он родом из родного села патриарха Илии Второго Сно, Казбегского района. По образованию - экономист. В патриархию Акиашвили сначала попал именно в профессиональном качестве — сначала работал экономистом, а затем заместителем начальника финансово-экономического отдела.





В январе 1988 года он принял монашеский постриг и получил имя Иов. В 2007 году за особые заслуги перед Церковью он был награжден Орденом Святого Георгия высшей степени. Сегодня он не только митрополит Руис-Урбнисский, но и председатель комиссии по изучению и редактированию литургических книг, что свидетельствует о его глубоких богословских знаниях и опыте. За него проголосовали 7 членов Синода.

Митрополит Потийский и Хобский Григол

В миру Гурам Бербичашвили, родился в Тбилиси, ему 70 лет, закончил Тбилисскую богословскую академию в 1994 году. В 1996 году Бербичашвили принял монашеский постриг (под именем Григол) и был посвящен в епископы Поти, позже стал митрополитом епархии Поти и Хоби. В мае 2017 года митрополит Григол защитил докторскую диссертацию по философии в Университете имени Григола Робакидзе, возглавляет издательский и рецензионный отдел Патриархии.

Он зарекомендовал себя как представитель прозападной, либеральной части ГПЦ. Митрополит Григол Бербичашвили не раз выступал в защиту проевропейской молодежи, не раз восхищался активистами и осуждал жестокую реакцию власти в отношении гражданского общества. Многим особенно запомнились его слова во время проповеди два года назад, в пору, когда проевропейских активистов пропаганда власти называла «сатанистами и безбожниками».

«Я считаю несправедливым, когда молодое поколение безжалостно ругают и осуждают. В целом, природа человека (особенно молодого), его внутренний мир чрезвычайно деликатны и чувствительны. Поэтому, говоря о них, говорить в целом, что у них нет ценностей, что они неверующие, что они грубые, потому что выражают свое мнение без всякого почтения, я считаю неправильным и контрпродуктивным. Я верю, что растет в целом здоровое поколение, которому не чужды ни свобода мысли, ни искренность, ни – в отличие от нас – смелость!», - говорил в мае 2024 года митрополит Григол в своей проповеди.

За него, как за будущего кандидата вчера проголосовали 7 членов синода.

Согласно церковной процедуре, новый патриарх будет избран на расширенном собрании синода из числа этих трех кандидатов. Если соотношение голосов сохранится, митрополит Шио может победить уже в первом туре и стать 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии под именем Шио III. Новый предстоятель Грузинской православной церкви должен быть назван до 17 мая.

