Грузинский премьер заявил о готовности провести дебаты на любую тему с кем угодно. Многие оппоненты выразили желание обсудить с Ираклием Кобахидзе, в частности, задержания гражданских активистов и оппозиционных политиков, принимаемые «Грузинской мечтой» законы, коррупционные скандалы. Пользователи социальных сетей рассказали «Эху Кавказа» о своих вопросах премьеру.

Какой вопрос бы вы задали Ираклию Кобахидзе?

Тенгиз: «Сегодня всё очень дорого в стране, это признали и в «Грузинской мечте». Однако проблема возникла не внезапно, на постоянный рост цен на продукты, медикаменты, бензин и услуги жители Грузии жалуются последние 10 лет. Так вот, мне интересно – где до сих пор была «Грузинская мечта»? Почему, как они утверждают, легитимное правительство не занималось своими прямыми обязанностями все эти годы и не пыталось улучшить жизнь граждан? Это риторический вопрос, поскольку всем известно, что команда Кобахидзе занимается только тем, что гоняется за оппонентами, чтобы подольше просидеть у власти. Но я им напомню, что, несмотря на все ваши предвыборные обещания, жизнь в Грузии остается дорогой».

Деметре: «Я бы поинтересовался темой Евросоюза – как далеко планируют пойти власти для сближения с ЕС. Нас каждый день критикуют европейские политики, каждый день нам угрожают отменой безвизового режима. Мне интересно, сколько правительство планирует всё это терпеть? Нашу страну очерняют, а мы продолжаем заявлять, что ЕС – это главная наша цель. Наши власти продолжают молчать, и я хочу знать, чего они этим хотят добиться».

Ламара: «Все должны знать, до каких пор они («Грузинская мечта») планируют оставаться у власти. Большинство народа голосовало против них, однако они силой и обманом захватили власть, судя по всему, чтобы наполнить свои карманы. Так вот, мне интересно, когда они планируют остановиться, сколько миллиардов лари мы еще должны им отдать, чтобы они остались довольны и оставили грузинский народ в покое? Люди мечтают о лучшем будущем без Иванишвили, Кобахидзе и им подобным, пусть дадут знать народу, когда она планируют насытиться».

Лексо: «Это ненормально, когда Кобахидзе говорит, что готов участвовать в дебатах с любым человеком, а ему тщательно подбирают людей и устраивают эти дебаты на проправительственных телеканалах. Всех, кто действительно может поднять острые темы, Кобахидзе очень боится. Я бы поспорил с ним на тему второго фронта и «глубинного государства», о которых он постоянно заявляет. Разговор на эти темы с умным человеком показал бы, что Кобахидзе сам не понимает, что говорит – не знает, что такое «глубинное государство» и что это за понятие вообще. Я думаю, он очень боится показаться дураком, поэтому сторонится умных людей и вступит в дебаты на площадках, на которых постоянно будут слышны голоса поддержки».

Гено: «Очень помешают протесту такие дебаты. Кобахидзе выберет себе слабых противников, а народ будет смотреть и думать, что он – единственный оставшийся в стране сильный политик. Всё это, для многих станет поводом не ходить на акции. Очень много острых тем, которые Кобахидзе боится обсуждать, но вряд ли из приглашенных людей кто-то спросит у него про коррупцию в его партии: почему всех последних премьеров, кроме него, в «Грузинской мечте» называют мошенниками, почему на протяжении многих лет разные министры грабили народ, а в партии продолжали заявлять, что они «святые». В общем, таких вопросов не будет, что очень плохо».

Анна: «В последнее время «Грузинская мечта» принимает всё больше и больше законов, ограничивающих важнейшие права граждан. Мне было бы очень интересно послушать дебаты на тему Конституции. Я знаю, что у Кобахидзе юридическое образование, и Конституция – его специальность, но хотелось бы, чтобы с ним поговорил хороший юрист, который бы доказал, что он не знает основного закона государства, поскольку каждая из принятых в последнее время норм противоречит Конституции. Они арестовывают и держат в страхе людей, с помощью этих законов, происходит какой-то ужас».

Бесо: «Если победит Украина, откажется ли Грузия от движения в сторону России? Это главный вопрос, который сейчас меня беспокоит. Если же Кобахидзе начнет кричать, что их правительство не пророссийское, можно было бы привести сотни доказательств того, что их действия им диктуют из Кремля. Еще интересно, может быть, они намерены извиниться перед Москвой и сепаратистами за то, что 20% территорий Грузии оккупированы. Интересно и то, когда начнёт сбываться сказка, которую нам пообещал Иванишвили и мы все станем богачами, а не только Каладзе и Кобахидзе. Но все мы прекрасно понимаем, что этого не произойдет, ничего не изменится».

