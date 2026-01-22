В любом месте и в любое время представители прозападной оппозиции готовы вступить в дебаты с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Инициатива исходила от него. В длинном посте в соцсети глава правительства «Грузинской мечты» говорит о необходимости вернуть обществу право на открытую дискуссию. В ее отсутствии Кобахидзе винит местных оппонентов, называя их «грузинской агентурой» Deep state. В том же посте он обвиняет оппозиционные СМИ и одного из лидеров «Ахали», бывшего владельца уже закрытого ТВ «Мтавари» Нику Гварамия, в подавлении свободы мысли.

После относительно краткого исторического экскурса о важности дебатов и дискуссий, ставших основополагающим фактором в становлении европейской демократии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе констатирует, что все изменилось после 2008 года. И это, как говорится в его посте, напрямую связано с ростом влияния «глубинного государства» — Deep state, то есть неформального олигархического управления, на европейскую политику. Он говорит о «драматическом ослаблении суверенитета Европейского союза» и «стремительном откате европейской демократии».

Премьер-министр заявляет, что в Европе «глубоко укоренилось агентурное управление и псевдолиберальные ценности», называет искусственно навязанными «вопросы ЛГБТ и гендерной идентичности», «зеленую политику» и другие. Так европейская политика лишилась одной из опор демократии — здоровых дебатов, и это, продолжает Кобахидзе, частично коснулось и Грузии.

«С тем лишь отличием, что агентуре Deep state удалось лишь одно — прервать многолетнюю культуру политических, экономических и социальных дебатов в стране. Главным знаменосцем выполнения этой задачи стал Ника Гварамия. Когда его покровители поняли, что в ходе споров общество легко может отличить ложь от правды, они ввели в медиа до того совершенно чуждое для этой сферы лицо — Гварамия — и дали ему конкретное задание: осуществить полную радикализацию. Гварамия успешно выполнил задание: он утвердил в качестве медиастандарта ложь, оскорбления, ругань, клевету и истерию, в итоге создав настолько токсичную медиасреду, что нормальный, здоровый человек больше не хочет участвовать в спорах, которые заканчиваются оскорблениями», — пишет Кобахидзе.

Оппозиционные СМИ он называет полностью маргинализированным партийным подразделением, не имеющим ничего общего с журналистикой. А проправительственные СМИ глава правительства считает исполняющими свои функции борцами с потоком дезинформации.

«Мы обязаны исправить эту нездоровую ситуацию; обязаны вернуть грузинскому народу право пользоваться одним из фундаментальных принципов демократии — дебатами — и не позволить неформальным силам и их „грузинской“ агентуре навязать нам собственную повестку дня», — пишет Кобахидзе.

Прежде для полноценной демократии Ираклий Кобахидзе считал необходимым запрет трех оппозиционных партий — «Нацдвижения», «Сильной Грузии — Лело» и «Ахали», один из лидеров последней из которых, Ника Гварамия теперь объявлен главным виновником подавления инакомыслия и «многолетней» практики дебатов в Грузии.

Как Кобахидзе услышали в оппозиции

«Ираклий Кобахидзе — лично тебе, в любом формате, в любое время», — одним из первых через соцсети ответил лидер «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе.

Говорит один из лидеров бывшей правящей партии «Нацдвижения» Ираклий Павленишвили:

«Иванишвили и его пресс-секретари убили общественную дискуссию в Грузии, потому что перестали выступать на оппозиционных каналах. Они сделали это по собственному решению и не приглашали ни одного представителя оппозиции, несмотря на частые просьбы, даже на ТВ „Имеди“. Мы были готовы пойти к ним в студию, но нам отказывали. Сейчас сами „коци“ (уничижительное название „Грузинской мечты“) вынуждены признать, что страна уже находится в глубоком кризисе. Если не освободить политических заключенных, если не изменить избирательное и репрессивное законодательство, ничего не изменится. В то же время необходимо открыть общественную дискуссию — без этого ничего не получится», — заявил Ираклий Павленишвили.

В «Сильной Грузии — Лело» также готовы участвовать в дебатах с властями, хотя на фоне ожидания решения Конституционного суда о запрете трех партий, в том числе и их, все это представителю «Лело» Григолу Гегелия представляется «комичным».

В грузинских соцсетях по поводу заявления премьер-министра Кобахидзе разгорелась дискуссия. Многие сочли неубедительным утверждение о том, что дебаты закрылись из-за «токсичности» тогдашнего гендиректора «Мтавари».

«Зачем вы отказались от участия в дебатах на других телеканалах?» — задает вопрос журналист Palitranews Мераб Метревели. — «Пошли бы на дебаты на „ТВ Пирвели“, на „Формулу“, пришли бы к нам на „Палитру“. Вы раньше приходили к нам в студию и в одиночку, без дебатов, а после принятия „российского закона об иноагентах“ отказались и от этого. В конце концов, если вы так жаждали дебатов, вам следовало пригласить оппозиционеров на ваши телеканалы и посидеть с ними за дискуссионным столом. Что, там тоже Гварамия руководитель?» — обращается к властям через соцсети Мераб Метревели.

Почему «Грузинскую мечту» не зовут за стол переговоров?

Нику Гварамия, как оказалось, волнует совсем другой вопрос. Он, отбывающий срок за отказ от сотрудничества с парламентской комиссией по расследованию правонарушений в годы правления «Нацдвижения», встревожен заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе. Там, на экономическом форуме, президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян заявили, что грузы, которые в настоящее время перевозятся через территорию Грузии, в будущем будут транспортироваться напрямую через границу Армении и Азербайджана.

Лидер «Ахали» Ника Гварамия из тюрьмы распространил заявление:

«Я услышал очень печальное сообщение от президента Азербайджана в Давосе. Как грузин, я хочу сказать, что тот факт, что Грузия не присутствует в Давосе (что является полным провалом), тот факт, что у нас есть так называемое правительство, отчужденное от всех, являющееся международным изгоем и ведущее себя как сумасшедший, означает, что мы не будем бороться за лучшее будущее нашей страны и за весь мир — не только на Кавказе, но и в бассейнах Черного и Каспийского морей», — пишет Гварамия из тюрьмы, убеждая сторонников, что для Тбилиси центром притяжения останется Брюссель и что страну следует вернуть на путь европейской интеграции.

«Если мы не подготовимся, Иванишвили останется директором геополитического кладбища Грузии», — констатирует Гварамия, не уточняя, как и к чему следует готовиться.

Примечательно, что президенты Армении и Азербайджана 20 января приняли участие в панельной дискуссии в Давосе вместе с президентом Сербии Александром Вучичем. Вучич на прошлой неделе участвовал и в Неделе устойчивого развития в Абу-Даби, где был и премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Но, в отличие от сербского коллеги, Кобахидзе нет на Давосском форуме, в которой в этом году участвует и президент США Дональд Трамп.

Несмотря на ожидания «Грузинской мечты» отношения с США у Грузии так и не налаживаются. Грузия не оказалась в созданном Трампом списке приглашенных в «Совет мира». И хотя представители правящей партии утверждают, что отсутствие Грузии на Давосском экономическом форуме и в «Совете мира» ничего плохого для страны не означает, как и заявления Алиева о перевозке грузов в обход Грузии, как признался глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе, этот вопрос их все-таки волнует.

«Нас, мягко говоря, удивляет, когда члены нашей команды говорят о влиянии глобальных сил и попытках вмешательства в дела различных стран, особенно нашей. Мы первыми раскрыли все это, но теперь то же самое говорят в США — о борьбе с „глубинным государством“ — Deep state, однако никаких заявлений в адрес нашей страны не поступает. Мы снова будем сохранять стратегическое терпение и продолжим борьбу с Deep state», — сказал депутат Гордуладзе.

«Встреча в Давосе ясно показала нам преступления, совершенные российскими марионетками в Грузии. Это не угроза, это следствие», — написала в ответ в соцсети Элене Хоштария, одна из лидеров Коалиции за перемены, которая в настоящее время находится в тюрьме.

«Весь мир, включая наших ближайших соседей и бывших стратегических партнеров, заявил, что им не нужна Грузия в таком виде. Это была мечта России и заявление Бидзины Иванишвили еще в 2011 году. Это историческая аномалия, искусственное, грубое вмешательство, направленное на разрушение нашей страны. Нет смысла беспокоиться о „Мечте“. Либо мы берем на себя ответственность, создаем альтернативу и побеждаем это вредное меньшинство, либо разделяем вину», — пишет оппозиционер Элене Хоштария, обещая, что до конца намерена бороться против правления «Грузинской мечты».

