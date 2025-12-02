Югоосетинского гражданина осудили на 12 лет и 6 месяцев за «госизмену»

Верховный суд самопровозглашённой республики Южная Осетия признал виновным югоосетинского гражданина по статье 275 УК РФ («государственная измена»).

В пресс-службе ведомства сообщили, что осуждённому назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 100 000 рублей.

По информации «Сапы», осуждённый – 51-летний житель села Синагури Джавского района. Издание пишет, что мужчину задержали в апреле 2024 года. Ему вменяли «сотрудничество с грузинской стороной».

Материалы рассматривались в закрытом режиме, детали обвинения не раскрываются.