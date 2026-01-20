Югоосетинские власти сообщили о «выдворении» двух граждан Грузии

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили о «выдворении» двух граждан Грузии, ранее задержанных по обвинению в «нарушении режима» де-факто границы.

Жители населенного пункта Тахтисдзири Ника Кокошвили и Гурам Грдзелишвили, по информации югоосетинского КГБ, были задержаны 13 января в окрестностях села Мугути.

В Цхинвали установили, что мужчины пересекли разделительную линию «ненамеренно». Их оштрафовали и передали грузинской стороне.

Грузинские ведомства о задержании и освобождении Кокошвили и Грдзелишвили не сообщали.

31 декабря 2025 года из Цхинвали «выдворили» гражданскую активистку, жительницу Ахалгори Тамару Меаракишвили. Она с этим решением не согласна и обжаловала его в суде.