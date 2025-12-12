Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе и президент России Владимир Путин приняли участие в форуме мира и доверия в Туркменистане. Для лидеров России и Грузии, не поддерживающих дипломатические отношения, это первое совместное появление на одном мероприятии за последние годы. Они сфотографировались на «семейном» фото и прослушали выступления друг друга. Событие вызвало волну обсуждений и критики в Тбилиси.

На фоне 30-летия нейтралитета

Третий визит премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Туркменистан за последний год привлек особое внимание грузинских СМИ: впервые он появился на одном форуме с Владимиром Путиным, обсуждая мир, нейтралитет и региональное сотрудничество.

Прошедший 12 декабря в столице Туркменистана, Ашхабаде, форум был приурочен к Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Помимо Путина и Кобахидзе на мероприятии присутствовали президент Армении, премьер Азербайджана, главы государств и правительств Ирака, Турции, Сан-Томе и Принсипи, Мьянмы, Королевства Эсватини и другие.

Перед началом форума лидеры стран возложили цветы к Монументу нейтралитета. На совместным фото участников форума позирующие фотографу Путин и Кобахидзе стояли неподалеку друг от друга.

В ходе заседания с речами выступили в том числе Владимир Путин и Ираклий Кобахидзе. Оба слушали друг друга.

Владимир Путин в своей речи подчеркнул приверженность принципам миролюбия и невмешательства во внутренние дела других государств. Он также подчеркнул, что «путь нейтралитета позволяет работать практически со всеми странами без конфликтов».

Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, обозначил, что тема форума — «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» — отражает ценности Грузии и приоритеты ее внешней политики:

«Грузия по-прежнему полностью привержена идее сотрудничества с партнерами для воплощения идеалов Международного года мира и доверия в конкретные и долгосрочные результаты. Мы считаем, что устойчивое будущее требует как диалога, так и действий, и что наши общие цели основаны на совместных усилиях».

Премьер также коснулся темы оккупации грузинских территорий, при этом напрямую не упоминая Россию.

«В условиях продолжающейся оккупации двух наших исторических регионов, Грузия рассматривает мир не только как политический выбор, но и как экзистенциальный приоритет», – заявил грузинский премьер во время выступления.

В «Грузинской мечте» подчеркнули, что когда речь идет об оккупации, «и без того известно, кто является оккупантом».

«На одной планете с Путиным»

Присутствие Кобахидзе на форуме и совместное фото с Путиным вызвало резонанс. Журналисты интересовались, почему премьер поехал на мероприятие, зная о присутствии российского лидера, и возможно ли говорить о мире с Путиным.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отметил, что Кобахидзе находится в Туркменистане по приглашению президента страны, а присутствие Путина там, где говорят о значении мира, важно, и позволяет донести до него грузинскую позицию.

«Именно поэтому важно, чтобы и президент России был там, чтобы поговорить о важности мира, суверенитета, территориальной целостности и международного права. <...>. Наша главная задача, чтобы Россия отказалась от оккупации грузинских территорий, и Россия должна убедиться, что без признания территориальной целостности Грузии те отношения, которые она, возможно, хотела бы иметь в регионе, невозможны», — заявил Папуашвили.

Отвечая на вопросы о совместной фотографии с Путиным, Папуашвили отметил, что в этом нет никакой проблемы:

«Вы же не видите проблемы в том, что живете на одной планете с президентом России?».

Другой лидер правящей партии Гия Вольский подчеркнул, что участие в форуме связано с прагматическими и национальными интересами страны. По его словам, премьер-министр поехал туда, «где решается и планируется завтрашний день Грузии».

«Если в этом участвует Путин, это не значит, что премьер-министр не должен встретиться с премьер-министром Азербайджана».

Сам грузинский премьер о реакциях на свое участие в форуме в Туркменистане и «семейном фото» вместе с Владимиром Путиным назвал «спекуляциями».

«Эти спекуляции абсолютно несерьезны и отражают общую несерьезность, которая сегодня царит в оппозиции, и связанных с ней организациях. Давать здесь какой-то развернутый комментарий не имеет смысла», — сказал Кобахидзе.

Стратегические встречи

Грузинские власти рассматривают поездку как стратегически важную и прагматичную. Премьер, как он говорит, использовал визит для укрепления политико-экономических связей с соседними странами и Центральной Азией.

На полях форума Кобахидзе провел переговоры с президентами Туркменистана, Казахстана и премьер-министром Азербайджана. Среди обсуждаемых тем — транспортировка туркменского газа через Грузию и развитие Срединного коридора.

Туркменистан — одна из самых закрытых стран мира. Президентом страны является Сердар Бердымухамедов, сын бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова, который единолично управлял Туркменистаном в течение 15 лет (2006–2022). После того как в 2022 году он передал президентский пост своему сыну, Гурбангулы Бердымухамедов сохранил широкие полномочия и остался председателем высшего представительного органа власти — Халк Маслахаты.

Встрече с азербайджанским коллегой за три дня предшествовало заявление Министерства экономики Грузии о том, что оно получило от соседних стран запрос о «разовом импорте» топлива из Азербайджана в Армению. Правительство в ответ устами Кобахидзе заявило, что этот разовый транзит будет осуществлен «полностью безвозмездно».

Этим заявлением власти «Грузинской мечты» реагировали на сообщения в проправительственных азербайджанских СМИ о том, что Грузия якобы установила тариф в «92 доллара за тонну» на транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Азербайджанские СМИ представляли это как несправедливо завышенный тариф с точки зрения азербайджанской стороны.

Контекст и критика

Оппоненты власти считают, что само участие «Грузинской мечты» в мероприятии вместе с президентом России Владимиром Путиным создает негативный политический фон. Они рассматривают это как очередной сигнал о пересмотре внешнеполитического курса страны.

Основатель Института «Европа-Грузия» Георгий Мелашвили отмечает, что участие в форуме о нейтралитете отражает реальную политику партии. По его словам, «Грузинская мечта» не участвует ни в одной из инициатив Евросоюза или США, касающихся региона, но с удовольствием принимает участие в мероприятиях, организованных совместно с Москвой или при ее поддержке.

«…Если рассматривать вот эту поездку премьер-министра Грузии, то мы увидим, что, с одной стороны, у нас есть евроизоляция, Грузию не приглашают на те мероприятия, которые проводятся Евросоюзом и целью которых является улучшение инфраструктуры в нашем регионе, с другой - «Грузинская мечта» участвует в тех мероприятиях, где есть Владимир Путин. Соответственно, контекст очень явный, он антизападный по своей сути, и чем больше Грузия будет удаляться от Евросоюза, чем больше будет усиливать собственную евроизоляцию, тем больше и тем сильнее будет российское влияние», — говорит Мелашвили «Эху Кавказа».

Аналитик отмечает, что слова Кобахидзе на форуме (прим.- имеется в виду упоминание оккупации без упоминания России), не имеют никакого значения, когда у грузинского государства отсутствует какая-либо стратегическая политика:

«У «Грузинской мечты» нет какой-либо политики по отношению к Москве, либо по отношению к Евросоюзу, либо к Китаю. Если сказанное не является частью стратегической политики - это слова, которые брошены на воздух».

Грузинский политолог Торнике Шарашенидзе считает, что шум вокруг форума преувеличен. По его мнению, оппозиция тратит силы не на главное.

«Вспоминается пьеса Шекспира «Много шума из ничего». <...>. Ну что, пригласили, поехал человек. Тем более, что Грузия транзитная страна. Что пропускает Грузия? Пропускает нефть, пропускает газ. А Туркменистан, как мы знаем, обладает огромными запасами природного газа. Почему бы не поехать, интересно? Что, изолироваться отовсюду? Грузинские власти, конечно, в свое время, испортили отношения с Евросоюзом. Сейчас портить отношения еще со Средней Азией? Это ни к чему, точно. Это много шума из ничего».

Шарашенидзе считает, что оппозиция «впустую» истощает терпение и ресурсы ее сторонников.

В октябре 2023 года министр экономики Леван Давиташвили присутствовал на банкете в Пекине в рамках форума «Один пояс — один путь», где выступал президент РФ Владимир Путин. Тогда грузинская оппозиция резко раскритиковала это, обвиняя «Грузинскую мечту» в лояльности к российскому президенту и в участии в одном «пиру».

В 2013 году премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили встретился с тогдашним премьером России Дмитрием Медведевым на приеме, организованном Всемирным экономическим форумом в Давосе. По словам Иванишвили, встреча была короткой: «Я протянул ему руку, и он протянул руку в ответ».

