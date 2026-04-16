Зурабишвили заявила, что верит в выборы – ей припомнили позицию 2025 года

В политических кругах Грузии обсуждают последнее заявление пятого президента о выборах. На видео, опубликованном в социальных сетях, Саломе Зурабишвили заявила, что смена власти должна произойти посредством голосования.

«Я верю в выборы! Это стабильный и мирный путь для страны», - сказала она.

В части оппозиции это заявление приветствуют. К примеру, «Cильная Грузия – Лело» вновь подтвердила свою готовность участвовать «во всех выборах без исключения». Позицию, за которую ранее партию критиковали многие оппоненты властей, озвучил генеральный секретарь «Лело» Ираклий Купрадзе.

«В последние годы скептицизм, бойкоты и электоральный нигилизм со стороны части оппозиции подорвали саму идею выборов, и это будет иметь серьёзные последствия в будущем. Хорошо, что меняется эта непоследовательность, которую демонстрировала часть оппозиции… Оппозиционный фланг должен вернуться к правильной стратегической борьбе, чтобы мы могли отражать интересы граждан в политике», - сказал он.

Между тем, депутат от партии «Гахария за Грузию» Вика Пилпани обвинила Зурабишвили и часть оппозиционных партий в дискредитации муниципальных выборов в 2025 году.

«Смена власти через выборы требует терпения, труда и конструктивности, а бойкоты ни к чему не приведут. Нам не нужен пример Венгрии или других стран, чтобы понять, что в этой стране нет альтернативы выборам. Те, кто сейчас говорит, что власть можно сменить через выборы, в 2025 году, во время местных выборов, проводили кампанию против участия в них; среди них была и Саломе Зурабишвили… Не нужно демонстрировать «кто мудрее», важно взять на себя ответственность за дискредитацию выборов и хотя бы извиниться перед народом», - заявила Пилпани.

Комментируя заявление Зурабишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил пятого президента в исполнении «приказов, полученных извне».

«Теперь поняли, что выборы важны?! В стране решает, кто должен быть у власти, население страны. Иллюзия, которую питаете вы, Саломе Зурабишвили – что кто-то отдаст приказы извне или будет манипулировать грузинским народом – это у вас не выйдет. Можете создавать новые партии, брать новые названия – это вам не поможет. Вы – предатели. Это данность и реальность, исходя из того, что вы делали», - заявил Каладзе.

Представители части оппозиции, не участвовавшей в последних выборах в органы местного самоуправления, заявляют о готовности добиваться смены власти через выборы, однако подчёркивают: участие в избирательном процессе возможно только при наличии демократической избирательной среды.

«Выборы, безусловно, являются самой правильной и логичной формой демократических изменений, но только тогда, когда процесс даёт возможность выбора, а не когда этот выбор заранее определяется Иванишвили. Когда сам режим фактически отказывается от выборов, когда политические оппоненты находятся в тюрьме, когда людей травят химическими веществами и подвергают пыткам, когда партиям угрожают запретом – в таких условиях невозможно провести демократические выборы», - заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.

Между тем, лидер «Федералистов» Тамар Черголеишвили отметила, что для её политического объединения ключевым условием участия в выборах является возможность защитить голоса избирателей.

«Мы примем участие только в тех выборах, где у нас будет возможность считать голоса, свои и наших избирателей. Такие выборы возможны только в том случае, если у нас будет значительное преимущество, и это значительное преимущество должно быть достигнуто за счет оппозиции», - цитирует Тамар Черголеишвили телекомпания «Пирвели».