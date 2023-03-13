Абхазские силовики проводят учения в Гальском районе

«Я бы не хотел, чтобы это была революция, но я хотел бы, чтобы это были досрочные выборы и смена власти путем досрочных выборов», - сказал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулу Фатулаеву, отвечая на вопрос: «Можно ли сказать, что в Грузии начинается новая революция?». По словам Маргвелашвили, власть должна получить новую легитимацию посредством выборов, иначе будет постоянная напряженность, пишет Общественный вещатель Грузии.

«Может ли править партия, политики, которые настолько управляемы в ручном режиме, что в них не верят с сегодняшнего дня по завтра, тем более в течение полугода или года. Нет, я не доверяю вам в круглосуточном режиме. Это уже пик делегитимации. Поэтому новая легитимация власти должна произойти через выборы, другой формы легитимации политической партии или политического лидера в демократическом обществе нет, иначе будет постоянное напряжение», - сказал Георгий Маргвелашвили.

В ходе интервью Георгий Маргвелашвили говорил о проблеме деолигархизации и Бидзине Иванишвили.

«Насколько я знаю, он (Иванишвили) не зарабатывает в Грузии. Его не за что судить. У него нет (юридической, политической ответственности), что ему можно запретить? Вот почему я говорю, что это абсурд. Если у человека нет криминала, что мы вменяем ему в вину? То, что ему звонят высокие чиновники, премьер-министр, министры, а он отвечает на звонки? Как осуществить его деолигархизацию, если из правительства не будут удалены люди, которые ему звонят? Отнимем телефон? Это комично. Или запретить ему высказывать мнение по политическим вопросам по телефону, это абсурд.

Однако часто бывает так, что наши партнеры не разбираются в реальной политике, они дипломаты и пишут «деолигархизация». Но из чего она состоит? Каждому, кто скажет мне, что Бидзине Иванишвили нужно запретить говорить о политике с людьми, которые обращаются к нему с вопросом, я скажу, что буду против этого, потому что это конституционное право каждого грузина - говорить все, что он хочет, о политике по телефону и публично», - сказал Георгий Маргвелашвили.