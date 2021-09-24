США осудили проведение выборов в Госдуму на территориях Грузии, Украины и Молдовы

Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси представляет очень высокие риски для России. По информации российских СМИ, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас», ­– сказала Попова в эфире канала НТВ.

Как уже писало «Эхо Кавказа», сразу несколько российских СМИ подготовили новые статьи и сюжеты о лаборатории Лугара.

Старт дезинформационной кампании дало издание «Свободная пресса», 13 сентября опубликовавшее статью под заголовком «В тбилисском Центре Лугара намечается что-то жуткое: Ждет ли нас пандемия гепатита С?». При этом статья основывается на материалах, размещенных на различных порталах в 2020 году и уже ставших поводом для атак на лабораторию Лугара. В них, в частности, говорится об утечке данных о «новой секретной программе стоимостью $ 161 млн». В контексте программы по борьбе с гепатитом С утверждается, что «Грузия стала полигоном для испытания биологического оружия».

О том, что «лаборатория Лугара опасна для всего мира», своим зрителям 17 сентября в очередной раз рассказал РЕН ТВ. Телеканал опубликовал интервью с Джеффри Сильверманом, которого российские СМИ представляют в качестве бывшего советника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, живущего в грузинском селе Давитиани. Сильверман на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с российскими СМИ и утверждает, что в Грузии проводят эксперименты над людьми, в том числе военными.

В тот же день, 17 сентября интервью с Сильверманом опубликовал российский Пятый канал. В комментарии говорится, что «очень много людей погибли от экспериментального лекарства» в Грузии.

18 сентября Сильверман появился уже в сюжете НТВ под названием «бывшие советские республики превращаются в полигоны для экспериментов Пентагона». По словам американца, «вся Грузия – это по сути одна большая лаборатория Пентагона».

Журналист НТВ побеседовал и с заместителем главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паатой Имнадзе. «Это такая дикая ложь. Дикая ложь», – сказал Имнадзе, комментируя сообщения СМИ и обвинения Джеффри Сильвермана.

Журналист НТВ удивился, когда Имнадзе пригласил его посетить тбилисскую лабораторию, чтобы увидеть все своими глазами. Ранее грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра.