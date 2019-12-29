Тюремный дневник Важи Гаприндашвили

Благодарность осетинскому народу от Важи Гаприндашвили. Освобожденный из цхинвальской тюрьмы доктор рассказал грузинским СМИ о 49 днях своего заключения.

«Когда разговор пошел о помиловании, я сказал тому человеку, который мне это предложил, что я не буду признавать своей вины. Он мне предложил написать заявление так, чтобы в нем не было речи о признании нарушения границы. В моем письме написано, что меня задержали и присудили год и девять месяцев, прошу освободить меня. Это письмо я написал вчера вечером, я правда не знал, как пойдут дела. Утром, часов в 10, пришел охранник и сказал – тебя зовет начальник тюрьмы, тебя освободили», – сообщил на вчерашней пресс-конференции Важа Гаприндашвили, освобожденный из цхинвальской тюрьмы.

Доктор рассказал грузинским СМИ о том, как прожил полтора месяца в заключении. Главная причина, по которой Гаприндашвили перешел на неподконтрольную центральным властям Грузии территорию, – это визит к пациенту, утверждает он, впрочем, тем, кто его задержал, он сказал, что хотел посмотреть церковь в селе Монастери. В тюрьме к нему относились нормально, заявил доктор и поблагодарил осетинское население за помощь, оказанную в период его заключения, в частности, за продукты питания, которые они передавали ему.

«Хочу поблагодарить их за то, что побеспокоилось из-за меня, и хочу принести большие извинения за то, что их из-за меня побеспокоили», – сказал Гаприндашвили. Именно эти слова благодарности осетинскому народу были самыми важными во всей пресс-конференции, считает политолог Паата Закареишвили:

«Важа Гаприндашвили стал еще более уважаемым человеком, вырос в моих глазах. Он мог выражаться более резко, но заявил, что благодарен осетинскому народу. Это огромный плюс и редкость в риторике грузинских властей. Я думаю, политики должны учиться у таких людей – как себя вести и оценивать положительные явления».

Солидарен с мнением Пааты Закареишвили и политолог Гия Хухашвили:

«Я думаю, что это очень важный момент, потому что, если мы думаем об объединении страны, реинтеграции Южной Осетии в Грузию, такие моменты – гуманитарные и человеческие – очень важны, поскольку именно они создают реальную почву для того, чтобы сначала примирить, а затем объединить».

Между тем комментарии по поводу освобождения Гаприндашвили сделали многие представители международных организаций, дипломаты, аккредитованные в Грузии, и политики, которые в основном поздравляют доктора с освобождением. По этому поводу высказались и в Москве. Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook написал:

«Мое внимание к его судьбе впервые привлекла известный грузинский политик Нино Бурджанадзе, с которой мы встречались в Москве 7 декабря. Обещал ей по мере возможности оказать содействие в решении проблемы – при том, разумеется, понимании, что речь идет о правоохранительной и судебной системах другого государства. Работали вместе с коллегами из других ветвей российской власти, равно как и по каналам межпарламентского общения с Южной Осетией. Рад, что удалось найти решение, не нарушающее законодательство Южной Осетии, но и не нагружающее дополнительно и без того отчаянно сложные отношения Тбилиси и Цхинвала».

В свою очередь лидер партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе тоже поблагодарила за содействие в освобождении Важи Гаприндашвили замглавы российского МИДа Андрея Руденко и председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева.

Степень участия Москвы в освобождении обсуждают и грузинские эксперты. Говорит Паата Закареишвили:

«Я уверен в том, что это не было решением Кремля, просто все ждали, что именно он окажет давление на Цхинвали. Но решение в итоге принимали в Цхинвали, полагая, что это дело защиты их, так сказать, суверенитета. Сразу было видно, что его продержат около двух месяцев, и у меня такая информация была, и что его в итоге помилует Бибилов. Чтобы совершить двойной правовой акт – судебный (ему присудили определенный срок заключения) и политический – помилование».

Гия Хухашвили же считает, что произошедшее с Важей Гаприндашвили – это месседж грузинским властям от российских: «контроль т.н. границы ужесточается, и впредь за ее нарушение граждане Грузии не отделаются лишь денежным штрафом».