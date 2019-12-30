Доктор Важа и бревно Ленина

Про врача Важу Гаприндашвили отметились почти все – от политиканов до рядовых пользователей социальных сетей, соответственно, об этом говорить ничего не буду. Куда интереснее посмотреть, как развивался драматический сериал «Освободить рядового Важу» и его продолжение «Кто освободил доктора Важу?»

Так кто же все-таки освободил Важу Гаприндашвили?

Как известно, у победы тысяча отцов, а поражение – всегда сирота. События, развернувшиеся после освобождения врача, – наиболее яркое подтверждение этой мудрости, которую приписывают то римскому историку Тациту, то главе МИД Италии 40-х годов Галеаццо Чиано, то президенту США Джону Кеннеди. В общем, кто бы ни сказал – был прав.

Эпическая история освобождения Важи Гаприндашвили мне также очень напоминает давнюю мегрельскую традицию приписывать себе чье-либо воспитание. «Я тебя воспитывал», «ты вырос у меня на руках» – сколько раз я это слышал от самых разных моих мегрельских родственников, большинство из которых я видел пару раз в жизни. Вот попадаешь на какие-нибудь похороны, и к тебе по очереди подходит целая шеренга согбенных тетушек и бабушек в черном, и все говорят одно и то же – «О-о, да ты вырос у меня на руках…»

Нет, не то чтобы вырастить кого-либо – это такой героизм в духе высказывания то ли Тацита, то ли Чиано, то ли Кеннеди, но все же...

А еще история пост-освобождения Важи Гаприндашвили очень похожа на бревно, которое Ленин нес на субботнике: как известно, число соратников, которые держались за второй конец бревна, превысило несколько десятков.

Конечно, ни в коей мере мой упрек не касается представителей гражданского общества, коллег по медицинскому цеху, которые выходили на улицы, подписывали разного рода петиции и обращения. Это было искреннее проявление солидарности, и, конечно, не предмет для иронии.

Также нет никаких претензий к власти, которая долгое время имитировала активные усилия по освобождению плененного врача – в конце концов, власть она на то и власть. Вполне возможно, что в завершении этой драмы есть и их некоторая заслуга.

Среди освободителей доктора Важи – «Альянс патриотов», партия Нино Бурджанадзе, некие осетинские борцы, ряд известных общественных деятелей как в России, так и в Грузии, неправительственные организации и оппозиция.

Первой на теме Важи Гаприндашвили попробовала спекулировать ветеран ватного движения Грузии Нино Бурджанадзе, которая, в очередной раз встретившись со своими кураторами в России, по возвращении в Тбилиси заявила: «самое позднее в пятницу его выпустят».

Сказано это было то ли во вторник, то ли в среду. Но после этого прошло несколько пятниц, и все это время доктор Важа содержался в тюрьме.

Обязательство освободить плененного врача взяли на себя и ее главные конкуренты – товарищи из «Альянса патриотов», которые организовали специальную поездку с этой целью. Понятно, что результаты их поездки были аналогичными тем, чего достигла Нино Бурджанадзе, – то есть нулевыми...

И вот чудо произошло – врача выпустили. И выстроилась очередь за ленинским бревном... Это мы его освободили, заявили власти, рассказавшие байку о том, каких нечеловеческих усилий им это стоило.

Это принципиальность нашего общества способствовала освобождению доктора Важи, пели общественные организации и оппозиция, на мнение которых даже в Тбилиси не обращают особого внимание, не говоря уже про Москву и Цхинвали.

Это Нино Бурджанадзе его освободила, рассказывают ее кураторы из Госдумы, заявившие, что обещали ей лично посодействовать освобождению Важи Гаприндашвили.

Это «Альянс патриотов» его освободил, запели конкуренты из другой кремлевской крыши. «Это мы освободили доктора Важу», – с гордостью говорили активисты «Альянса патриотов».

Но и это не все. «Это мы освободили доктора Важу», – возмутились некие борцы, которые рассказали эпическую историю о том, как попросили осетинских коллег по сломанным ушам, а те, в свою очередь, надавили на местное руководство.

Кто там еще в очереди? Никого не забыл?

Прямо как в известном старом фильме с участием Кирка Дугласа: когда с десяток плененных участников гладиаторского восстания вставали со словами «Я – Спартак», «Я – Спартак»...

А по мне, так все было очень просто. Вообще, вся эта история с самого начала простая, как две копейки.

Русские задерживают «нарушителей границы» пачками, по несколько человек в месяц. Потом их традиционно направляют в цхинвальский суд, там им официально выписывают штраф и освобождают. Так же должно было произойти и на этот раз – суд должен был оштрафовать Важу Гаприндашвили на пару тысяч рублей, и все, он бы пополнил гигантский список «нарушителей границ».

Но, увы, все пошло не так. Помните слова профессора Преображенского? «Я вам не Шариков, я – московский студент».

Важа Гаприндашвили, конечно, не московский студент, но и не люмпен-пролетариат или крестьянин, который прогибается под кого угодно. Профессионал в своем деле, он еще и оказался человеком с достоинством – отказавшись признать, что граница его страны начинается у Горийского района.

Поэтому история, которая, по идее, должна была бы завершиться дежурным штрафом, переросла в грандиозный международный скандал. Вероятно, и сами цхинвальские лидеры, и их московские кураторы были озабочены тем, что Важа Гаприндашвили, вместо того чтобы спасать себя, думает о каких-то там границах и тем самым ставит их в неудобное положение. Наверняка цхинвальские товарищи уперлись – «Как так, он же не признает нашей границы», а их московские кураторы пытались отмахнуться – «Какая к черту граница, зачем нам эта головная боль?»

В итоге, как и следовало ожидать, Важа Гаприндашвили, который создавал проблемы как осетинам, так и русским, был освобожден. «Пусть катится к черту» – решили и в Москве, и в Цхинвали. Убежден, что все было примерно так. И уж точно толпы грузинских держателей бревна Ленина вообще не имели никакого отношения к освобождению доктора Важи.

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