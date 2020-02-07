Расовая ненависть становится бытовой

Гражданин Индии, убитый в Тбилиси в результате конфликта, заснял выстрел на телефон. Семья утверждает, что истинным мотивом преступления стала расовая неприязнь, и обвиняет правоохранительные органы в нежелании своевременно реагировать на подобные сигналы.

Убийство в Тбилиси гражданина Индии вновь вывело на первый план проблему ксенофобии – семья убитого утверждает, что преступление было совершено на почве расовой неприязни. Супруга погибшего в результате конфликта с соседом 33-летнего Махмада Малика Малутина, Рифат Ахмад, заявила Радио Свобода, что у нее нет никакой информации по поводу хода расследования преступления:

«Вчера мой муж был доставлен в больницу, больше я его не видела. Я не знаю, где он, никто мне ничего не говорит. Прокуратура присвоила нам статус потерпевших, больше я ничего не знаю».

На данный момент тело погибшего находится в Центре судмедэкспертизы им. Левана Самхараули. По предварительным результатам расследования, гражданин Индии в результате бытового конфликта, произошедшего 6 февраля, получил огнестрельные ранения и скончался на месте. Стрелявший, 60-летний житель Тбилиси, задержан.

Момент убийства зафиксирован на видео, снятом на телефон самим гражданином Индии. На кадрах видно, как пожилой мужчина достает из кармана пистолет, слышна нецензурная брань, а потом звуки выстрелов.

Предметом спора, как утверждают соседи, послужил забор, отделяющий участок, на котором погибший возводил дом, от территории, находящейся в собственности обвиняемого в убийстве. Гражданин Индии прибыл со своей семьей в Грузию в 2017 году. Он купил землю и начал строительство дома на улице Соломона Додашвили в столичном районе Исани. Рифат Ахмад вспоминает:

«Мы строим дом почти год. В течение этого времени у нас был постоянный спор с нашим соседом. Мы несколько раз звонили в полицию и обращались в мэрию, но в итоге мой муж погиб. Теперь я больше не могу чувствовать себя в безопасности в Грузии. Вчера, после инцидента, сын убийцы столкнулся со мной в полицейском участке, и я подумала, что он собирается убить меня. Я боюсь, я уже ничего не хочу, просто хочу справедливости. Я хочу, чтобы убийца был должным образом наказан. Мы пытались начать жить здесь, потому что вы знаете, какова ситуация в Индии и Пакистане. Мы хотели получить гражданство, но нам отказали».

Конфликт по поводу спорной площади, как выяснилось, продолжался несколько месяцев. Тесть убитого заявляет, что они неоднократно обращались в полицию и в Минюст, чтобы решить бытовой конфликт, однако соответствующего реагирования на эти обращения не последовало:

«Мы как минимум 10 раз обращались в полицию, написали заявление, чтобы эту проблему решили. Но никто не пришел с нами поговорить. Один раз этот сосед уже ранил моего зятя. У моей дочери двое маленьких детей, она в шоке. Куда мы должны идти и что нам делать? Конфликт произошел из-за территории, спор по поводу которой шел уже несколько месяцев. Минюст и мэрия тоже были в курсе, но они также не отреагировали. Утром наш сосед сломал забор и повредил камеры. Он хотел убить моего зятя. Потом он зашел к себе в дом, взял оружие и выстрелил в него (зятя). Мы тут построили дом, хотели здесь жить, но вы сами видите, как все закончилось. Я всегда говорил, что Грузия – это лучшее место, но сегодня я уже не знаю, что сказать».

В Министерстве внутренних дел в свою очередь заявляют, что имевшее место на протяжении нескольких месяцев противостояние не содержало признаков преступления, и поэтому разбирательство начато не было.

У погибшего остались дети 12 и пяти лет. Ведется расследование по факту преднамеренного убийства, незаконного приобретения и владения огнестрельным оружием в соответствии со статьей 108 Уголовного кодекса Грузии, а также 3 и 4 пунктами статьи 236, что предусматривает лишение свободы сроком от семи до 15 лет. Упоминание о расовой неприязни в материалах дела не содержится, однако семья погибшего настаивает: истинной причиной такого негативного отношения было их происхождение.

Конфликты и негативное отношение на почве расовой неприязни в Грузии в последние годы фиксировались неоднократно. На эту проблему, особенно в связи со вспышкой китайского коронавируса и последовавшей вслед за ней вспышкой неприязни к китайцам, проживающим в Грузии, обращает внимание Тамта Микеладзе из Центра по изучению и мониторингу прав человека:

«Можно сказать, что грузины воспринимают себя как западную цивилизацию, цивилизацию превосходной степени, в связи с этим мы имеем свой объект, ориентир, и в этом случае люди из Африки, Юга и Азии воспринимаются как менее цивилизованные. К сожалению, так как мы на самом деле относимся к южной и самой колониальной части мира, но не рассматриваем себя таковыми, то очень и очень часто сами начинаем объективировать другие нации. В принципе, даже в нашей среде, где у нас присутствуют разные национальные и этнические меньшинства, часто эти социальные иерархии очень активно действуют и являются частью доминантного восприятия себя самих по отношению к другим».

В апреле 2018 года объектом такой неприязни стали африканские студенты. Местным жителям не понравилось, что они «оккупировали» спортивную площадку. Как следствие – игравших в футбол иностранцев избили, попутно оскорбляя по расовому признаку. Тогда скандал удалось замять.

А вот в сентябре 2016 года десятки агрессивно настроенных молодых людей прошли маршем по одной из центральных улиц Тбилиси, скандируя лозунг «Слава нации – смерть врагам!». На проспекте Давида Агмашенебели расположены множество турецких и арабских кафе и ресторанов, и именно они стали объектом нападений ультранационалистов. Вмешалась полиция, акцию разогнали, наиболее активных ее участников задержали. Но осадок остался.

Как итог нежелания властей признавать наличие в обществе проблемы расовой и национальной нетерпимости правозащитники называют убийство своего коллеги Виталия Сафарова. Летом 2019 года Тбилисский городской суд приговорил виновных к 15 годам лишения свободы, но судья Шорена Гуцадзе не учла мотив национальной нетерпимости и признала обвиняемых виновными в групповом совершении убийства.

Правозащитники же настаивали: исходя из обстоятельств, дело должно было расследоваться по статье «убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений вследствие расовой, религиозной, национальной или этнической нетерпимости». Сотрудники неправительственных организаций «Центр включенности и развития» и «Центр прав человека» заявляли, что, по их данным, двое проходивших по делу Сафарова являются членами так называемого «Неонацистского движения».