Абхазская неделя: вирусное расслабление, Ефрем стал Гавриилом, клубничный рай

Коронавирусное напряжение в Абхазии спадает. В городе, общественном транспорте и объектах торговли все реже попадаются люди в масках, соблюдающие дистанцию. Сегодня жителей страны куда больше интересует стоимость «шузов» министра экономики, чем опасность заражения COVID-19. Но вспомнить события недели я решила все-таки через призму коронавируса, так как численность заболевших растет, и к концу недели оно достигло 26 человек. Количество тестов ограничено, и используются они для людей, у которых проявились симптомы заболевания, и для граждан, возвращающихся в Абхазию из-за границы.

Сегодня для общества существует два прямо противоположных посыла. Один связан с тем, что эпидемситуация в стране осложнилась и может привести к катастрофическим последствиям. Этот посыл исходит от медиков и членов штаба по борьбе с распространением COVID-19. Второй посыл от некоторых политиков, предпринимателей и части общества, которая «не верит» в существование эпидемии. Кстати, знаю одного ресторатора, который отказался открыть свое заведение, узнав о росте числа заболевших. Но это скорее исключение, подтверждающее правило.

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий День памяти жертв Русско-Кавказской войны 21 мая прошел тихо и немноголюдно. Официальные лица возложили цветы к памятнику махаджирам. Поздно вечером на столичной набережной состоялось камерное мероприятие, организованное Конгрессом абхазо-абазинского народа. Участники акции зажгли свечу памяти о кавказцах, изгнанных со своей родины.

О сложном положении, в котором оказалась инфекционная больница, говорили на этой неделе на совещании у главы столицы. Дело в том, что после того, как на самоизоляцию были отправлены медики, принимавшие пациентов, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус, в больнице не осталось ни врачей, ни младшего медперсонала. В связи с чем руководитель горздрава выразила свое недоумение. Она отметила, что больницы снабжены защитными средствами, и рекомендовала медицинскому персоналу при осмотре граждан, обращающихся в медучреждения, соблюдать все меры безопасности, предписанные штабом по борьбе с COVID-19.

Всю минувшую неделю президент продолжал назначать и представлять новых министров, глав районов и других начальников. Затем министры проводили собрания, на которых представляли своих многочисленных заместителей. Я не буду останавливаться на персоналиях, так как новых лиц нет, – скажу лишь, что в большинстве случаев на этих мероприятиях не соблюдались рекомендованные меры безопасности – маски, перчатки, дистанция и так далее.

В конце недели сухумское городское собрание почти единогласно утвердило на должность главы администрации столицы кандидатуру Беслана Эшба, представленную президентом. В этот же день коллективам комитета по связям и массовым коммуникациям и комитета по репатриации представили новых председателей. Эти представления уже прошли не только без масок, но и без президента.

Министр экономики, вице-премьер Кристина Озган и ее коллега Беслан Джопуа на этой неделе инспектировали строительные и сельскохозяйственные объекты в районах республики. Думаю, что не стоит повторять, что меры, рекомендованные Минздравом, и тут игнорировались.

И ягодка на торте – встреча премьера Александра Анкваб с насельником Валаамского монастыря. Монах Виноградов пересек государственную границу накануне встречи с премьер-министром, конечно же, не прошел через карантинные мероприятия, самоизоляцию и тестирование. Встречались абхазский премьер и русский монах без масок и говорили о деле, не терпящем отлагательств, – восстановлении абхазских храмов, в частности, церкви в высокогорном селе Дурипш. В Абхазии игумена Виноградова помнят по конфликту в Ново-Афонском монастыре. В 2011 году он прибыл в Новый Афон под именем Ефрем, планируя стать настоятелем монастыря, но этому воспротивилась монастырская братия и общественность. Виноградов был вынужден покинуть Абхазию. За прошедшее с того памятного предпасхального апреля 2011 года время Виноградов принял постриг и теперь явился в Абхазию уже под именем Гавриил.

Но сейчас не о церковном конфликте, а о нарушении установленных президентом и правительством правил пересечения границы в связи с распространением коронавируса. Думаю, что подобное поведение высшего руководства страны, игнорирующего свои же решения, и формирует у жителей несерьезное отношение к опасности эпидемии. Поэтому министру туризма не стоит возмущаться, что отельеры открыли бронирование с 1 июня, а туристические фирмы готовятся к приему отдыхающих. Все закономерно – личный пример руководства страны приносит плоды.

Фактически завершило свою работу движение «Мы вместе», созданное по просьбе исполняющего обязанности президента Валерия Бганба 25 марта для оказания помощи населению в условиях опасности распространения эпидемии. В пятницу на пресс-конференции в Сухуме бизнесмены Николай Ачба, Борис Барциц и Алхас Аргун рассказали о достижениях движения, объединившего в основном крупных предпринимателей. Собранные ими почти 57 миллионов рублей пошли на закупку средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и оказание помощи населению.

Движение подвело итоги своей работы, так как исчерпало возможные ресурсы для пополнения счета. Конечно, благодарили тех, кто принял участие в акции помощи, но я пойду от обратного и выражу удивление тем, что в данной акции не приняли участие такие крупные компании, как, к примеру, ООО «Роснефть-Абхазия» и ООО «Абхазалко».

И еще одна невероятная новость – падение цен. На этой неделе на некоторых заправочных станциях в Абхазии снижена цена на топливо. Падение цен обусловлено снижением стоимости поставок по некоторым видам топлива на май 2020-го.

Еще одно падение уже напрямую связано с эпидемией – цена на клубнику, которой завалены рынки Абхазии, достигла рекордной отметки в 100 рублей. Из-за карантинных мероприятий скоропортящуюся ягоду в полном объеме не удается вывезти за границу, и страна на какое-то время превратилась из мандаринового в клубничный рай.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия