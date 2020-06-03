В администрации правительства Грузии отрицают слухи об отставке Георгия Гахария

По информации оппозиционной телекомпании «Мтавари», в ближайшее время ожидается отставка премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Между тем в администрации правительства эту информацию не подтверждают.

По данным «Мтавари», отставки Гахария потребовал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Это произошло на встрече, которая состоялась 1 июня. При этом, отмечает телекомпания, Гахария уходить в отставку отказался. «По данным нашего источника, окончательно принято решение, что Георгий Гахария не будет премьером 20 июня, к годовщине «ночи Гаврилова», – отмечает телекомпания «Мтавари».

Между тем в администрации правительства заявляют, что премьер работает в обычном режиме. «Премьер-министр находится на работе и у него рабочий день, он проводит рабочие встречи, как и в другие дни», - отмечают в администрации и называют «ложью» сообщения о том, что Гахария собирается объявить об отставке.

Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что его отставки с должности главы МВД Грузии в течение более трех месяцев требовали на многотысячных митингах в центре Тбилиси.

Уход Гахария был основным требованием гражданских активистов, которые обвиняли его в том, что в должности министра внутренних дел он допустил превышение силы во время разгона акции протеста 21 июня против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который выступил в грузинском парламенте, сев в кресло председателя.

При разгоне полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, в больницах оказались более 200 человек из них около 30 журналистов, двум митингующим резиновые пули выбили глаз.