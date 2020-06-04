«Гареджоба»: церковь не приемлет компромиссов

С утра на грузино-азербайджанской границе в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи были мобилизованы отряды азербайджанских пограничников и грузинская полиция. Причиной стало заявление Баку о том, что группа грузинских активистов на этом участке готовит провокацию с нарушением госграницы. Сегодня в Грузии отмечают праздник «Гареджоба» – день поминовения одного из 13 ассирийских отцов – Давида Гареджойского, основавшего монастырский комплекс. У его стен сегодня собрались священники и паства, среди которой были и члены ультранационалистического движения «Грузинский марш».

«Удабно, Чичхитури и Бертубани – это Грузия!» – плакат такого содержания в руках нескольких активистов ультранационалистической организации «Грузинский марш» у подножия холма, на котором расположена часть монастырского комплекса. Пройти туда невозможно – дорогу преграждают грузинские пограничники и полиция. Выше по склону – их азербайджанские коллеги. Мобилизация вооруженных подразделений обеих стран на этом участке грузино-азербайджанской границы произошла после того, как Баку предупредил Тбилиси, что в районе спорного монастырского комплекса грузинскими националистами готовится провокация.

«Была получена информация о том, что в четверг, 4 июня, на азербайджано-грузинской границе в районе Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» (так в Азербайджане называют монастырский комплекс) группой граждан Грузии планируется провокация с нарушением государственной границы Азербайджана», – говорилось в заявлении погранслужбы соседней страны.

В Баку пообещали жестко отреагировать на любые попытки нарушить границу. В Тбилиси, в свою очередь, рисковать отношениями не стали. Доступ к монастырю, за исключением его нижней части, был полностью перекрыт. Пройти дали лишь священникам, прибывшим для проведения торжественной службы в честь праздника «Гареджоба», посвященного дню поминовения Давида Гареджийского – одного из 13 ассирийских отцов, с приходом которых в Грузию в VI веке нашей эры были заложены монастыри и которые своей деятельностью способствовали укреплению христианской веры.

Возглавлял церковную миссию лично местоблюститель патриаршего престола владыка Шио. Сам первосвященник недвусмысленно дал понять: монастырский комплекс целиком и полностью принадлежит Грузии. А недоразумение с госграницей должна урегулировать двусторонняя комиссия:

«Эти монастыри являются колыбелью христианства Грузии. Они всегда были грузинскими. Сейчас работает двусторонняя, новая комиссия. Мы надеемся, что эта комиссия будет более принципиальной, чем предыдущая, и надеемся, что истина будет установлена… Я хочу сказать, что мы надеемся, что сохранится наше братство с Азербайджаном, и вместе с тем будет установлена эта истина, и работа комиссии пойдет хорошо».

По сути, отмечают наблюдатели, второе лицо Грузинской православной церкви – самого влиятельного института в стране – озвучил мнение, на котором официальный Тбилиси предпочитает не акцентировать внимание.

В июле 2019 года в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи между грузинским населением и азербайджанскими пограничниками произошел инцидент. Активисты обвинили последних в том, что они вынесли из храма, находящегося на азербайджанской территории, иконы. В Тбилиси тогда заверили сограждан, что это было сделано для того, чтобы спасти реликвии от повреждений. Но Баку претензии Грузии на ту часть комплекса, которая расположена на территории Азербайджана, не признает, считая его своим культурным наследием.

Участника прошлогодних протестов на грузино-азербайджанской границе, лидера «Антиоккупационного движения» Давида Кацарава в этот раз заранее вызвали в Службу государственной безопасности. Впрочем, сам активист считает, что это лишь повод надавить на него в связи с основной деятельностью возглавляемого им движения:

«Проблема Гареджи – новая выдумка, новое изобретение, и они будут использовать эту тему, во всяком случае, попытаются, чтобы как-то сдержать «Антиоккупационное движение», которое уже три года действует на линии оккупации, а также активно вовлечено в процессы, связанные с Давид-Гареджи».

Но проблемы не исчерпываются лишь вопросом принадлежности монастырского комплекса. 30 мая Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по факту расовой дискриминации. Согласно оперативной информации, в стране действуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахети. По данным СГБ, группа лиц пытается представить ситуацию таким образом, будто этнические грузины имеют преимущества перед этническими меньшинствами.

В частности, 24 мая член Священного синода, епископ Марнеульский и Худжабский Георгий высказал протест против того, что в центре города Марнеули, где большинство населения составляют этнические азербайджанцы, стоит бюст азербайджанского большевика Наримана Нариманова. Епископ выставил мэру Марнеули, по инициативе которого бюст недавно отреставрировали, ультиматум, дав некий «разумный срок» для сноса памятника. После поднявшегося скандала, владыка сменил тон, но все же уточнил, что никого и ничего не боится:

«Я выхожу с инициативой, обращаюсь к нашему населению – грузинам и нашим азербайджанским братьям и сестрам, чтобы вместо памятника кровавому красному комиссару Нариману Нариманову в нашем городе, в нашей епархии установить памятник нашему национальному герою, азербайджанцу по происхождению Хулия и Эрекле Второму, который станет символом нашей дружбы. Я никого и ничего не боюсь. Эти три дня против меня идет кампания. Даже не против меня – против Церкви. Я являюсь членом Священного синода. Церковь в моем лице обвиняют в расизме, шовинизме и проповедовании дискриминации. Это ложь!»

Тем не менее, уверены наблюдатели, заявления высших церковных иерархов ГПЦ не могут не вызывать раздражения в Баку. А значит, ставят под вопрос успешность работы комиссии, ведущей переговоры о демаркации и делимитации спорных участков границы. И, как следствие, судьбу монастырского комплекса Давид-Гареджи.