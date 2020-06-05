Гахария заявил, что в годовщину «гавриловской ночи» всё еще будет премьером

В Миннеаполисе в четверг прошла первая из трёх мемориальных служб в память об афроамериканце Джордже Флойде, чья смерть после задержания полицией стала причиной массовых протесты по всем Соединённым Штатом с требованиями правосудия и реформы полиции, а также против расизма и за социальную справедливость.

Службу вёл известный борец за гражданские права пастор Ал Шарптон. Среди участников церемонии был ещё один известный пастор и правозащитник Джесси Джексон, сенатор-демократ Эми Клобушар, несколько членов Конгресса, актёры и музыканты.

Всего должны состояться три службы в память о погибшем - в Миннесоте, где он умер, в Северной Каролине, где он родился, и в Хьюстоне (штат Техас), где он провёл большую часть жизни. Похороны Джорджа Флойда должны пройти в Хьюстоне 9 июня.

Акции памяти Флойда и минуты молчания прошли во многих городах, в том числе Нью-Йорке и Вашингтоне.

В среду и четверг большая часть акций носила мирный характер - в отличие от предыдущих дней, когда в ряде городов происходили стычки с полицией, отмечались случаи вандализма и разграбления магазинов. В большинстве штатов для поддержания порядка была привлечена Национальная гвардия, в некоторых городах введён комендантский час.

Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая в Вашингтоне, отметил, что более 100 сотрудников правопорядка получили ранения в столкновениях. По его словам, большая часть демонстраций проходит мирно, а насилие часто подстрекают некие экстремистские элементы, в числе которых он назвал, в частности, представителей движения "Антифа", которое ранее обвинял в "терроризме" и президент Дональд Трамп. Барр также заявил, что существуют и "зарубежные акторы", заинтересованные в разжигании протестов.

Власти Миннесоты ранее признали смерть Джорджа Флойда убийством. Полицейскому, который нажимал коленом на шею Флойда, выдвинули обвинения в убийстве со смягчающими обстоятельствами, а остальным полицейским, участвовавшим в задержании – обвинения в содействии убийству.

"Правосудие для Джорджа Флойда" - один из лозунгов массовых протестов. Другие лозунги касаются полицейского насилия и необходимости реформы полиции (в частности, сокращения её финансирования), а также необходимости борьбы с расизмом. Многие демонстранты критикуют и президента Трампа.