Оппозиция призвала сорвать банк

Сегодня один из лидеров объединенной оппозиции Георгий Вашадзе призвал правительство и Нацбанк поставить под жесткий контроль банковский сектор, и потребовал от банков списать с физических лиц задолженность по процентам за шесть месяцев. По словам экспертов, это не первая попытка грузинских политиков использовать банки в политической игре – власти тоже не раз прибегали к подобным действиям.

По словам лидера партии «Ахали Сакартвело», банковский сектор сформировался как монопольный картель, который грабит каждого гражданина. Как отметил Георгий Вашадзе на брифинге в офисе партии, доходность грузинских банков существенно выше, чем в Европейском союзе:

«Вероятно, вы задаетесь вопросом, какова прибыль банков в Грузии? К примеру, «Банк Грузии» закрыл прошлый год с 26%-ой прибылью, а в среднем банковский сектор работает с маржой в 25%. Наша страна находится в наихудшей экономической ситуации, и, судя по цифрам, у банков есть возможность как списать проценты по отсроченным кредитам, так и уменьшить процентные ставки вдвое, чтобы экономика могла дышать».

По словам Георгия Вашадзе, в поддержку их требований планируется, начать сбор подписей:

«Я призываю президента Национального банка, премьер-министра Георгия Гахария, выступить и высказать свою позицию по этому вопросу. Я также предостерег банковский сектор – не мечтайте и дальше получать сверхприбыль! Мы сделаем все возможное, чтобы снизить процентные ставки по кредитам», – пообещал Георгий Вашадзе.

Напомним, с марта коммерческие банки заморозили выплаты по процентам на три месяца, позднее было принято решение о продлении моратория для физических лиц, оставшихся без работы в период пандемии.

По словам президента Банковской ассоциации Александра Дзнеладзе, первый квартал 2020 года коммерческие банки Грузии завершили с убытком в 747 миллионов лари – рекордным за всю новейшую историю Грузии. Поэтому отсрочка платежей – тот максимум, на который они могут пойти:

«Мы продолжаем работу над составлением базы должников, которые получат льготный период. Думаю, работа завершится к 10 июля, и мы будем знать точные цифры. По моему предположению, льготами воспользуются около 30% должников – до 200 тысяч человек».

По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгий Кепуладзе, банковский сектор Грузии является лидером мировых рейтингов. Говорить о монополии в условиях конкуренции 15 коммерческих банков нелогично, говорит эксперт:

«Что касается маржи по прибыли, то это спорный вопрос – бывают успешные периоды, а нынешний год банки вряд ли завершат с плюсом. Поэтому популистские заявления подобного толка преследуют одну цель – получение очков в предвыборный период. Очень печально, когда политики ради получения минутной выгоды нападают на банковский сектор, который только в этом году привлек инвестиций из-за рубежа на 95 миллионов долларов. Кредитный портфель банков составляет порядка 20 миллиардов лари, и списание долгов по процентам сроком на полгода будет означать дополнительный убыток в сотни миллионов лари».

Банковский сектор не раз становился мишенью атак из разных политических лагерей. К примеру, 25 июля 2018 основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обвинил банки в обнищании граждан, в апреле того же года работу банков раскритиковал тогдашний премьер Мамука Бахтадзе, а ровно два года спустя к схожей тактике прибег экс-президент Михаил Саакашвили.