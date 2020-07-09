Песков и Захарова заявили, что Кадыров не причастен к убийству Умарова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского политэмигранта Мамихана Умарова и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«А при чем здесь Рамзан Кадыров? Ну послушайте, это же к здравой логике не имеет никакого отношения. Убитый гражданин в Австрии и Рамзан Кадыров. Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то значит сразу нужно говорить о Кадырове?! Согласитесь, нелогично», – цитирует издание «Медуза» ответ Пескова журналистам.

Сообщения о том, что к убийству уроженца Чечни в пригороде Вены причастно руководство Чеченской республики, опровергла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы с сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики. Мы сам решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию», – сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что сейчас уточняются обстоятельства случившегося, в том числе, гражданство убитого и задержанных, посольство РФ в Австрии активно взаимодействует с компетентными органами страны.