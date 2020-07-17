Пять свидетелей неустановленной трагедии

Правоохранительные органы повторно опрашивают свидетелей дела о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Аналогичное желание высказали и адвокаты задержанных в рамках дела лиц. Они считают, что в показаниях свидетелей слишком много противоречий, и хотят лично задать вопросы фигурантам дела.

«Я ничего не скрываю от следствия», – это единственное, что, выйдя из здания МВД, сказал один из главных свидетелей ночи 19 июня Якоб Брегвадзе. Однако на вопросы журналистов согласилась ответить его адвокат Ирма Чкадуа. Она считает, что ее подзащитный стал объектом травли.

Адвокат настаивает: из заброшенного здания, где Брегвадзе спрятался от напавших на него, Шакарашвили и еще четверых молодых людей, невозможно было увидеть, как развивались события дальше. По словам Чкадуа, они намерены поехать на место, провести свой следственный эксперимент, для того чтобы спекуляции вокруг этой темы закончились.

На вопрос, почему Брегвадзе скрыл от следствия, что по приезде в Тбилиси он вместе с группой подростков, присутствовавших на дне рождения, продолжил отмечать праздник, Чкадуа заявила, что ее подзащитный не был обязан кому-либо рассказывать об этом.

«Он мог встретиться с возлюбленной, он что, должен был об этом вам рассказать или следствию? Он не знал (что Георгий Шакарашвили пропал). Якоб там (на дне рождения) познакомился с этим человеком (Георгием Шакарашвили). Когда он вышел из убежища (где он прятался от нападавших), там уже никого не было. Соответственно, он никого не стал искать – подумал, что другим, как и ему, удалось убежать».

Еще один молодой человек, которого сегодня повторно опрашивали следователи, – Лука Бежанишвили. Именно ему после нападения позвонил Вахтанг Ахвледиани – еще один из ключевых свидетелей ночи 19 июня. Он – один из шести молодых людей, включая Георгия Шакарашвили и Якоба Брегвадзе, подвергшихся нападению. По словам Бежанишвили, Ахвледиани, позвонив, сказал, что его избили, и попросил о помощи. После этого звонка, как говорит Бежанишвили, к месту происшествия выехало три машины.

«В одной сидело четыре человека – Коко (Константин Гибрадзе, который тоже был среди подвергшихся нападению, но успел остановить такси и уехать с трассы, где разворачивались события), и Гуга поехали, чтобы показать место (нападения). А еще две машины, чтобы забрать всех шестерых человек (на которых было осуществлено нападение), чтобы они поместились. Там была не та ситуация, чтобы можно было три часа искать кого-то. Там могло произойти еще что-то похуже. Поэтому они как смогли, так и сделали – звали их (остальных молодых людей) из машины, кого нашли, тех и повезли, тех, у кого были телефоны, с кем у них была коммуникация», – сказал Лука Бежанишвили.

Адвокаты задержанных по делу нескольких лиц считают, что в показаниях свидетелей слишком много противоречий, а потому хотят лично опросить их.

«Мы отправим извещения пяти свидетелям – Амирханашвили, Брегвадзе, Ахвледиани и другим, чтобы завтра они явились в наш офис, и мы могли опросить их. Почему никто не стал искать Георгия Шакарашвили и т.д. В их показаниях очень много противоречий, по поводу которых мы и хотим уточнить информацию», – сказал адвокат Бека Немсицверидзе.

В случае отказа адвокаты намерены направить соответствующее ходатайство в суд. Впрочем, защитник Вахтанга Ахвледиани – Каха Церетели, уже сказал, что его подзащитный на вопросы адвокатов обвиняемых отвечать не будет:

«Если они считают, что в показаниях есть какие-то неточности, они сами могут это оценить. Мы считаем, что существенных неточностей нет – технические неточности между тремя, четырьмя показаниями всегда могут присутствовать, поэтому мы не видим необходимости в проведении опроса», – сказал Церетели.

Неделю назад, 10 июля квалификация резонансного дела была уточнена. К тем статьям, по которым уже велось расследование, была добавлена еще одна: об умышленном групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Впрочем, обвинения пока никому не предъявлены. 17 лиц, задержанных в рамках дела 26 июня, обвиняются по статьям об избиении, организации группового насилия и участия в нем, а также в незаконном лишении свободы.

Об исчезновении 19-летнего Георгия Шакарашвили семья сообщила утром 19 июня. Тело молодого человека на четвертый день поисков было найдено в реке.