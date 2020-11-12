Бжания Путину: «Вы всегда являетесь желанным гостем в Абхазии, приглашаю к нам в гости»

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания – возможность обсудить «развитие межгосударственных отношений» в спокойной обстановке.

Путин с сожалением отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на экономику.

«Хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один, больше 70 процентов всего экономического оборота республики – с Россией. У нас есть очень значимые направления сотрудничества, я уж не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникации. Все это должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения», – заявил российский лидер на встрече с Бжания.

Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной»

Аслан Бжания, в свою очередь, отметил, что в таком формате встреча с Путиным проходит в первый раз.

«Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность от имени многонационального народа Абхазии российскому народу, лично Вам, Владимир Владимирович, за ту поддержку и помощь, которую Вы нам оказываете на протяжении многих лет. Мы Вам за это признательны. Друзья, как известно, познаются в беде: вот в последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали. Я хотел бы поблагодарить руководство Министерства обороны за тот госпиталь, который развернут у нас. Большую помощь нам оказывают российские медики: вахтовым методом, на протяжении нескольких месяцев к нам в гудаутскую больницу приезжают российские врачи. И это, безусловно, неоценимый вклад в этих условиях. Роспотребнадзор тоже нам оказывает помощь. Мы Вам за всё это признательны», – заявил Бжания.

Он отметил, что руководство Абхазии намерено реализовывать все договоренности с РФ, потому что они «в полной мере соответствует интересам Абхазии».

«Всё это работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии», – добавил Бжания.

Кроме того, абхазский лидер пригласил Владимира Путина посетить Абхазию.

«Хотел бы довести до вашего сведения: вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии, приглашаю к нам в гости», – заявил Бжания.