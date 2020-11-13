Грузия выразила обеспокоенность из-за встречи Путина и Бжания

Подписанное трехстороннее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева не предполагает окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Об этом сегодня, 12 ноября в ходе обращения к нации заявил глава армянского правительства.

«Данный документ не предполагает содержательного решения карабахского вопроса. Он только о прекращении войны в Карабахе. Конфликт как не был решен тогда, так и не решен сейчас», – отметил он.

Пашинян также заявил, что российские миротворцы, которые, согласно подписанному заявлению Армении, РФ, и Азербайджана, уже дислоцированы в Лачинском коридоре, обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта.

«Российские миротворцы обеспечат безопасность жителей Карабаха на всей территории. Они также обеспечат стабильность и безопасность наземной связи между Ереваном и Степанакертом», – отметил он.

Премьер Армении также заявил, что в случае отказа подписать заявление по Карабаху его 20-тысячная армия оказалась бы в окружении, – пишет ТАСС.

«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», – заявил Пашинян.

Он также назвал приоритетом своего правительства сохранение стабильности в Армении.

Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут.

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров», – сказал он.

По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе