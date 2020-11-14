Оппозиция анонсировала три масштабных митинга в Тбилиси на ближайший месяц

Грузинская оппозиция, которая не признает легитимность парламентских выборов 31 октября, в ближайший месяц проведет в Тбилиси три масштабные протестные акции. Об этих планах сегодня, 14 ноября, сообщил лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, выступая на митинге у парламента, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По его словам, первая акция будет приурочена к визиту Госсекретаря США Майка Помпео 17-18 ноября. В оппозиции обещают, что их «молчаливый протест» увидит весь мир. «От начала Руставели до конца Чавчавадзе, на всех центральных проспектах мы расклеим стикеры с надписями «сфальсифицировано». Тем самым мы скажем, что не примем эти фальсификации», - заявил Угулава. Одновременно он призвал всех, кто не согласен с результатами голосования, «встать и заявить» о своей позиции. Он предупредил, что граждан не должно настораживать то, что рядом с ним протестовать будет партия, которая им не нравится.

Еще через три дня оппозиция соберет акцию, приуроченную ко второму туру голосования. В следующую субботу, 21 ноября, выборы пройдут в 17 одномандатных округах. Оппозиция планирует выстроить всех своих сторонников в «живую цепь» для того, чтобы показать реальный уровень их поддержки.

Третий митинг будет приурочен к первому заседанию парламента десятого созыва. С большой вероятностью, в нем не будет представлена ни одна партия, кроме правящей «Грузинской мечты».

Согласно законодательству, парламент впервые соберется на 10-й день после объявления окончательных итогов выборов, то есть не позднее 20 декабря. Оппозиция обещает блокировать законодательный орган и не допустить в здание членов «Грузинской мечты». «Им придется перешагнуть по нашим головам для того, чтобы попасть сюда и присвоить Иванишвили то, что грузинский народ ему не давал», - заявил он.

При этом в оппозиции подтверждают, что параллельно протестам они продолжат переговоры с партией власти. «У нас есть очень конкретный план, но в то же время мы готовы с ними разговаривать», - заключил Угулава.

К этому времени протестная акция на проспекте Руставели завершена. Лидеры оппозиции обещали детально проинформировать общественность о своих планах – месте и времени проведения акций – в ближайшие дни.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.